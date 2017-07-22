اللعيبي يعد بتوسع كبير في الغاز المستثمر ووقف الحرق بعد 2019

إفتتاح رصيف بالبصرة وتجهيز الكهرباء لنينوى وصلاح الدين

بغداد- شيماء عادل

افتتح وزير النفط جبار اللعيبي رصيف 3 لتصدير الغاز في مرفأ التحميل الغازي بأم قصر التابع لشركة غاز البصرة بطاقة تصديرية تبلغ 3 آلاف طن، كما أكد أن السنوات الثلاثة المقبلة ستشهد توسعًا كبيرًا في كميات الغاز المستثمر وعمليات التصدير، موضحًا ان الخطة تقتضي بإيقاف حرق الغاز بعد عام 2019.

وقال اللعيبي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (هذا المرفأ سيسهم في إنشاء مدينة صناعية كبيرة للغاز بتلك المنطقة تتوسع بمرور الزمن عبر عمليات الاستيراد والتصدير كما سيمثل حجر أساس لتقدم مشروع نبراس للصناعات البتروكيماوية الذي سينشأ هناك).

عملية تصدير

مبينا ان (إنجاز الرصيف سيكون له الأثر الكبير في فك الاختناقات التي يشهداها مرفأ خور الزبير في ما يتعلق بزخم الناقلات وعملية تصدير الكميات المطلوبة والاستيراد).

وافاد بأن وزارته وجهت بـ(الكشف على أربعة أرصفة في الفاو كانت تستخدم في تصدير النفط الخام خلال سنوات السبعينات وإمكانية استخدامها في عملية استيراد المشتقات النفطية من الخارج فضلا عن تصديرها) ، مضيفًا إنها وجهت شركة غاز البصرة والجهات المعنية في الوزارة بـ(وضع خطة لتنظيم حركة الناقلات وتجنب حدوث الزخم كما حدث مسبقاً في مرافئ أخرى سواء في المسار التصديري او الاستيرادي).

توسع كبير

وأضاف أن (السنوات الثلاثة المقبلة ستشهد توسعًا كبيرًا في كميات الغاز المستثمر وعمليات التصدير وذلك وفق خطة الوزارة التي تقضي بان لا يكون هناك حرق للغاز بعد عام 2019 ليتم استخراج الغاز المصاحب واستثماره بشكل يلبي حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض منه ما يؤدي إلى اكتساب مردودات مالية عالية وتوفير فرص عمل وتوسيع منشات الغاز وازدهارها بشكل كبير).

من جانبه، أوضح مدير عام شركة غاز البصرة سايمون دامن أن (الغاية الأساسية من توسعة عدد الأرصفة وافتتاح رصيف 3 هي الحصول على مرونة في حركة عملية الاستيراد والتصدير بين ارصفة التصدير ولاسيما في ظل الحاجة الى إدخال الرصيفين 1 و 2 الى الصيانة وتوسيع طاقتهما الاستيعابية ليكونا قادرين على استيعاب بواخر بقدرة تصل الى 50 الف طن)، موضحًا انه بذلك(يمكن للعراق تصدير منتجاته النفطية إلى الأسواق البعيدة في اليابان و كوريا).

من جهة اخرى، أعلن اللعيبي عن التوقيع على عقد لتجهيز الطاقة الكهربائية لمحافظتي نينوى وصلاح الدين بمعدل 700 ميكاواط باليوم. وقال في البيان امس انه (تزامنا مع انتصارات قواتنا المسلحة البطلة في ميادين المواجهة مع عصابات داعش الإرهابي في مدينة الموصل الابية، وضمن مبادرات وزارة النفط بتوفير الطاقة الكهربائية للمدن والمحافظات المتضررة وقعت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء عقدين مع شركة كار المتخصصة في مجال الطاقة الكهربائية لتجهيز محافظتي نينوى وصلاح الدين بـ 700 ميكا واط من الطاقة الكهربائية).

من من جانبه، اوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة للوزارة علي الموسوي ومدير عام نقل الطاقة الكهربائية- المنطقة الشمالية فاضل عباس علي قاما بتوقيع العقد ممثلين عن الوزارتين فيما مّثل شركة كار للطاقة الشيخ محمود رؤوف كريم.

وينص العقد على قيام الشركة المعنية بتجهيز المحافظتين بـ700ميكا واط وربطها بالشبكة الوطنية .وتابع ان (وزارتي النفط والكهرباء على تنسيق وتواصل مستمرين من اجل توفير الخدمات للمواطنين)، مؤكدًا ان(الوزارة ستقوم بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها ضمن العقد).