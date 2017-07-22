علاوي يدعو لإنصاف الكرد الفيليين

حركة تغيير لـ (الزمان): لن نشارك بإستفتاء حزبي ستفشله الأزمات الداخلية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رفضت حركة تغيير الكردستانية المشاركة بأستفتاء اقليم كردستان المزمع اجراؤه في ايلول المقبل كونه مشروعا حزبيا غير ناجح وستفشله الازمات الداخلية في الاقليم فيما قررت الهيئة التنسيقية للمكون التركماني زيارة ايران وتركيا وسفارات الدولة المعتمدة بالعراق لإجهاض المشروع الكردي.

وقال عضو الحركة بستون فائق لـ (الزمان) امس ان (اجراء الاستفتاء بهذه الطريقة مرفوض كونه يعتمد على اليات غير صحيحة وضعها الحزب الديمقراطي الكردستاني), مشيرا الى ان (اللجوء لتأسيس الدولة الكردية في الوقت الحالي غير ملائم وعلى الحزب الديمقراطي تفعيل البرلمان لدارسة اثار الاستفتاء السياسية والقانونية), مؤكدا (عدم المشاركة بالاستفتاء الذي تقرره الاحزاب لانه سيفشل بسبب الازمات الاقتصادية التي يشهدها الاقليم وكذلك الصراعات الحزبية والانقلاب على البرلمان , لذا ان اي استفتاء او انشقاق في الوقت الحالي سوف لا يكتب له النجاح). وتعتزم الحركة انتخاب رئيس لها خلفا لزعيمها الراحل نيشروان مصطفى خلال الاسبوع المقبل تزامنا مع موعد تأسيس الحركة. بدوره , اتهم رئيس كتلة الحزب الديمقراطي النائب عرفات كرم تغيير بتعطيل برلمان إلاقليم وخرق الاتفاق الذي تم على ضوئه تشكيل حكومة الإقليم. وقال كرم في تصريح امس ان (قرار الاستفتاء ليس حزبيا وانما اتفقت عليه اغلب الأحزاب الكردية وقد اتخذ القرار ولا رجعة عنه), واضاف ان (هناك عقبات وعراقيل ولكننا بصدد حلها). وتابع ان (الموضوع ممارسة ديمقراطية توافق الدستور والقانون ولا يمكن لمن يؤمن بالديمقراطية ان يعترض عليه), واضاف ان (الدول التي عارضت الاستفتاء تفتقر الى الديمقراطية), لافتا الى ان (تغيير عطلت البرلمان وخرقت الاتفاق ولجأت الى العنف) على حد تعبيره. من جانبه اكد عضو المجلس الأعلى للاستفتاء هوشيار زيباري ان المشروع ليس بحاجة الى موافقة الحكومة المركزية.

وقال زيباري في تصريح امس ان (أي موقف يصدر من دول الاتحاد الاوربي او الأمم المتحدة ضد الاستفتاء سوف يكون ضد مبادئ تلك الدول التي تشكلت على أساسها), مؤكدا ان (القرار نابع عن دليل الإدارة للقيادة السياسية للاكراد), داعيا الى (التحشيد لإجراء الاستفتاء كونه سيساعد على حل المشكلات داخل البيت الكردي وتفعيل برلمان إلاقليم بالاضافة الى المساهمة في إعادة تفعيل عمل باقي المؤسسات الحكومية), مشيرا الى انه (لا توجد علاقة بين البرلمان والاستفتاء ولا حاجة لكي يصدر قانونا لاجرائه لان المسألة تنفيذية). فيما قررت الهيئة التنسيقية للمكون التركماني زيارة ايران وتركيا وسفارات الدولة المعتمدة بالعراق لإجهاض المشروع الكردي.

قضايا مهمة

وقال بيان امس إن (الهيئة بحثت خلال الاجتماع الذي حضره ممثل الامين العام الخاص يان كوبيش القضايا المهمة والستراتيجية التي تخص شأن المكون), مؤكدا ان (الاجتماع ناقش اخر مستجدات موضوع الاستفتاء حيث تقرر زيارة الجهات والمؤسسات والدول الداعمة لتطلعاتها منها تركيا وايران والامم المتحدة والولايات المتحدة وكذلك زيارة عدد من سفارات بعض الدول في بغداد فضلا عن تكثيف الاجتماعات مع الكتل والأحزاب السياسية لاصدار بيانات تدعم تطلعات المكون), مبينا ان (المجتمعين تبنوا مشروع إبراز مظلومية قضاء تلعفر في الاعلام الداخلي والخارجي), وتابع البيان ان (الاجتماع تطرق ايضا الى القضايا الأمنية في محافظة كركوك ومناطق اخرى واتخذت قرارات تحسبا لأي طارئ).

موضوع الاستفتاء

وحذر حزب الدعوة الاسلامية من أجندات خطرة على الأمن القومي نتيجة الإصرار على موضوع الاستفتاء. وقال الحزب في بيان امس ان (الدستور كرس وحدة العراق والاتحاد غير القابل للانفصام بين المكونات ومختلف أبناء الشعب), مشيرا الى ان (الإصرار على إجراء الاستفتاء يعزز الشكوك بوجود أجندات ستشكل خطرا على الأمن القومي للعراق).

على صعيد اخر اعرب نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي التصعيد عن ادانته واستهجانه لما يتعرض اليه الكرد الفيليون من انتهاكات في الآونة الاخيرة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان علاوي استقبل وفدًا من الكرد الفيليين برئاسة عضو مجلس محافظة واسط حيدر هشام الفيلي واستمع في بداية اللقاء الى ايجاز عن الانتهاكات التي تتعرض اليها هذه الشريحة في مناطق وسط وجنوب العراق والتصعيد الاعلامي الذي تعرضت له مؤخراً والانعكاسات السلبية وتداعيات هذا التصعيد. واعرب علاوي عن ادانته واستهجانه لذلك، مؤكداً ان الكرد الفيليين شريحة عريقة وأصيلة ينبغي ان تنال استحقاقها ومكانتها . واضاف (عملنا خلال مدة تولينا مهام رئاسة الوزراء على اعادة الجنسية لمن اسقطت عنهم من العراقيين وفي مقدمتهم الكرد الفيليون بقرار مؤرخ في عام 2004 وتسهيل اعادة الآلاف منهم الى العراق ورفع الحجز عن اموالهم وممتلكاتهم وتعويضهم بما يستحقون ونجدد تأكيدنا اليوم ضرورة النظر الى بطولاتهم وتضحياتهم بعين العدل والانصاف). كما دعا الى الإسراع في انهاء مأساة الكرد الفيليين والعمل بموجب قانون الجنسية الصادر في2010 على ضوء ما حصل في 2004 وضمان استحقاقهم .

الي ذلك هنّأ علاوي ابناء طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم بمناسبة حلول العيد الكبير ورأس السنة المندائية . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان علاوي ثمّن في تهنئة وجهها بالمناسبة مواقف وتضحيات ابناء طائفة الصابئة المندائيين وماقدموه من خدمات جليلة للعراق . واعرب عن (خالص امنياته بدوام الافراح والمسرات لابناء هذه الطائفة الكريمة والشعب العراقي الكريم بأسره) ، سائلاً المولى عزّ وجل ان (يعيد هذه المناسبة عليهم بالخير واليمن والسعادة في ظل عراق امنٍ موحدٍ يقوم على أساس العدل والمساواة وسيادة القانون). على صعيد آخر، بحث رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم مع السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو وسبل التعاون في مكافحة الارهاب .

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الحكيم خلال استقباله بمكتبه في بغداد امس ماكسيموف قوله ان (تحرير الموصل يصب في امن ومصلحة الجميع ،خاصة الدول التي عانت وانكوت من الارهاب).