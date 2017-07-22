كربلاء وبابل تنفّذان حملات ضد أمراض الثروة الحيوانية

البيطرة تناقش مع كلية الطب مشروع الباحث الألكتروني

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ناقشت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة مع كلية الطب البيطري في جامعة بغداد مشروع الباحث الالكتروني ومعرض الكتاب البيطري الالكتروني الثالث لدعم ومساندة الباحث البـيطري العراقي.

وقال بيان تلقته ( الزمان ) أمس ان (الدائرة عقدت ندوة بحضور مدير عام الدائرة صلاح فاضل عباس وممثل الكلية وعدد من المختصين والباحثين تضمنت شرحاً تفصيلياً للباحث من كلية الطب البيطري أحمد محمد زكي عن أعداد وفكرة المشروع الالكتروني ، فيما وصف الباحث أن المشروع يعد دليلا الكترونيا للباحثين من التدريسيين وطلبة الكلية كونه يحتوي على المواضيع للبحوث البيطرية العراقية والعربية والعالمية لكل تدريسي ).

واضاف أن (عباس تناول دراسة المشروع ودواعي وفوائد أقامته ، حيث يعد المشروع وبحسب ما أكده الباحث موقعا إعلانيا لموقع الوزارة الخاص بالمجلات الأكاديمية العراقية البيطرية وإعلانيا لباقي مواقع المجلات العراقية والعربية والعالمية للباحث التدريسي والباحثين العالميين للاقتباس من البحوث العراقية ).

برنامج وطني

واوضح البيان ان (عباس ناقش المقترحات التي طرحها من قبل الحضورمن المشتركين في الندوة ).

وتابع البيان ان ( دائرة الغابات ومكافحة التصحرنظمت وبالتعاون مع البرنامج الوطني للتشجير حملة – يوم النصر الكبير- لزراعة بذور الف شجرة غابات متنوعة في المناطق المحررة المتأثرة بالتصحر والتي كانت تحت وطأة سيطرة داعش الاجرامية ولتكون عنواناً لهزيمة دولة الخرافة ورمزاً لتضحيات الشعب والقوات المسلحة).

تلقيحات وقائية

واضاف ان (دائرة البيطرة بالتعاون مع دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي نفذت الحملة الأولى من برنامج خطة2017 لإجراء التلقيحات الوقائية لتحصين الأبقار والجاموس والأغنام ضد الأمراض المعدية وإن تلك الحملة نفذت في محافظتي كربلاء وبابل،حيث تهدف الحملة الى زيادة الوعي لدى المربين، وتسهيل مهمة الأطباء البيطريين لحماية الثروة الحيوانية من خلال تنفيذ هذه الحملات ضد أمراض ألحمى القلاعية، وعفونة الدم النزفية، الجمرة العرضية، وطاعون المجترات الصغيرة). واوضح البيان ان (مديرية زراعة محافظة واسط ناقشت أهم المشاكل والمعوقات التي يعانيها الفلاحون والمزارعون والمشاكل التي تصاحب محصول الذرة الصفراء وأهمية فحص بذور التوفير الذاتي لهذا المحصول وسبب عزوف الفلاحين عن زراعة هذا المحصول المهم).

فيما دعت دائرة البيطرة خريجي كليات الطب البيطري للعام الدراسي 2016-2017 مراجعة مقرها في بغداد لغرض تنفيذ قانون التدرج الطبي البيطري.

واضاف البيان ان (قانون التدرج الطبي البيطري المنفذ يحمل الرقم 136 المعدل لسنة 1980, وان عملية مراجعة الطلبة الخريجين تكون خلال الاشهر من 1/8/2017 ولغاية 31/12/2017 في مقر دائرة البيطرة في بغداد), مشددا على (ضرورة المراجعة خلال المدة المذكورة وبخلاف ذلك تعامل طلباتهم معاملة خريجي السنوات السابقة, فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم).

واوضح البيان ان ( هذه الخطوة تأتي في إطار عملية تطوير الملاكات البيطرية في العراق وتزويدهم بالمعلومات والتقنيات الحديثة في مجال الثروة الحيوانية).