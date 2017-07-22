ماي تبلغ العبادي السعي لإصدار قرار دولي يجرّم داعش

الجعفري يستبق زيارة الهند بالدعوة لتسهيل دخول العراقيين

بغداد – الزمان

اعلنت وزارة الخارجية عن عزم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين زيارة بغداد خلال المدة المقبلة، فيما يقوم وزير الخارجية بزيارة للهند بهدف تعزيز العلاقات.وقال بيان للوزارة ان وفداً من المنظمة برئاسة مدير الشؤون السياسية فيها طارق علي بخيت سلَم وزير الخارجية إبراهيم الجعفري خلال لقائهما في مقر الوزارة امس رسالة خطية من العثيمين تضمنت تقديم (التهنئة الى العراق حكومة وشعباً بالانتصارات التي تحققت ضد الإرهاب وتحرير مدينة الموصل، وتأكيد المنظمة على تقديم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار للعراق). وأكد الوفد أن (الانتصار في العراق هو انتصار للأمة الإسلامية) واشار الى وجود نية لدى العثيمين لزيارة بغداد في المدة المقبلة. واضاف ان المنظمة تقدّر عالياً ما تحقق وهي ملتزمة بـ(دعم وحدة العراق والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتـية للمدن العراقـية).

تنسيق مستمر

مشدداً على (استمرار المنظمة في جُهُودها والتنسيق المستمر مع الحكومة العراقـية لعقد مؤتمر – مكة 2 – في بغداد، لدعم وحدة العراق وسيادته ووحدة أراضيه. وكان المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال قد اعلن في وقت سابق عن الاتفاق مع منظمة التعاون الإسلامي على عقد المؤتمر في بغداد وأن يكون الهدف الأساس من عقده هو تفعيل وتطوير مقررات مؤتمر مكة 1 ، من اجل تحقيق مصالحة مجتمعية بوجه الإرهاب الذي تعرض له العراق وعقدت المنظمة المؤتمر الاول في عام 2006 بحضور علماء ورجال دين من السنة والشيعة وأصدروا وثيقة مكة لوقف الإقتتال على أساس طائفي.بدوره، دعا الجعفري جميع المنظمات الدولية ودول العالم الى (الاستمرار بدعم العراق حتى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة إعمار المدن العراقـية)، وأبدى استعداد العراق للتعاون مع المنظمة ودعم الجهود في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.من جهة اخرى، يبدأ الجعفري زيارة الى الهند خلال الأيام المقبلة لبحث التعاون.وقال بيان مماثل ان الجعفري استقبل سفير الهند لدى بغداد براديم سينغ راجبور روهيت، في مقر الوزارة لبحث العلاقات الثنائية ، والملفات التي سيتم التباحث بشأنها خلال الزيارة المرتقبة للجعفري الى الهند.ونقل البيان عن الجعفري قوله ان (العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع الهند والافادة من خبراتها في مختلف المجالات)، مشيرا الى ان (تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين ضروري لزيادة حجم التبادل الأمني والاستخباري والتجاري والاقتصادي).ودعا الجانب الهندي إلى (تسهيل إجراءات منح سمات الدخول للعراقـيِّين الراغبين في زيارة الهند)، مضيفًا ان (فتح قنصلية للهند في محافظة البصرة مهم جداً لتعزيز الاستثمار بين البلدين).من جانبه أكد روهيت (استمرار دعم بلاده للعراق والمُساهمة في إعادة إعمار البنى التحتـية للمدن العراقية، لاسيما وأن عددا من الشركات الهندية لديها الرغبة في الاستثمار في العراق.وأكد ان (زيارة الجعفري للهند في الأيام القليلة المقبلة ستكون حجر أساس في تقوية العلاقات الثنائية بين بغداد ونيودلهي، وتفعيل المشاريع المشتركة بين البلدين).

الى ذلك أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رئيس الوزراء حيدر العبادي استمرار دعم بلادها للعراق في مجالات التسليح والتدريب، مؤكدة سعي بلادها لاستصدار قرار لتجريم تنظيم داعش في الامم المتحدة.وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء إن العبادي تلقى اتصالا هاتفيا من ماي قدمت خلاله (التهنئة بالانتصارات العراقية وتحرير الموصل وهزيمة داعش الارهابي)، مشيدة (بشجاعة العراقيين وبسالة قواتهم).كما أكدت (استمرار دعم بلادها للحكومة العراقية وللقوات العراقية في مجالات التسليح والتدريب)، مضيفة (إننا ندعم وحدة العراق ولانقبل بأي شيء يقلق وحدته ونحن مع عراق واحد وآمن ومستقر لجميع العراقيين).

اصدار قرار

وكشفت عن (سعي بريطانيا لاستصدار قرار لتجريم داعش في الامم المتحدة).بدوره قدم العبادي شكره الى ماي ، مؤكدا (عزم الحكومة على الاستمرار بعمليات التحرير ودعم قدرات القوات العراقية).من جهة اخرى، اكدت الهيئة السياسية للتحالف الوطني اللتزام بتوجيهات المرجعية العليا بخصوص أولويات ما بعد تحرير الموصل.وقال بيان للتحالف تلقته(الزمان) امس ان الهيئة عقدت اجتماعها الدوري برئاسة رئيس التحالف عمار الحكيم وبحثت خلاله المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.وافاد بان المجتمعين اكدوا التزام التحالف بتوجيهات المرجعية العليا بخصوص أولويات ما بعد تحرير الموصل ومتابعة تطبيقها.وأوضح ان (توقيت وبرنامج الاعلان عن التسوية الوطنية ومتابعة تطبيقها ومناقشتها مع باقي شركائنا في الوطن، والاولويات في المجال التشريعي لما تبقى من عمر الدورة البرلمانية الحالية، أخذا جانبا من ابحاث الهيئة)، مشيرين الى ( اهمية وحدة التحالف الوطني لتمرير القوانين المعطلة والتي تمس مصالح المواطنين).

وتضمن الاجتماع ايضا (معالجة بعض المشاكل التي تواجه المقاتلين من ابطال الحشد الشعبي )، داعيًا (رئيس مجلس الوزراء للاسراع باصدار التعليمات الخاصة بقانون الحشد الشعبي الذي أقره مجلس النواب مؤخراً).و صادقت الهيئة السياسية على توصيات اللجنة الحكومية للتحالف الوطني بشأن مطار النجف الاشرف، ورفعها الى رئيس مجلس الوزراء.