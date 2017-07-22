الرصافة تبرم عقداً جديداً مع القطاع الخاص للصيانة والجباية

الكهرباء تنجز خط نقل لطاقة الضغط العالي في البصرة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

افتتحت وزارة الكهرباء خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط العالي (قرنة – قرنة) كي .في .132 مؤكدة انها من اهم المشاريع التي نجحت الوزارة بتنفيذها في محافظة البصرة من أجل تحسين أداء المنظومة الكهربائية وزيادة استقرار ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي لمناطق شمال المحافظة القرنة، المدينة والمناطق المحيطة بهما. وقال بيان تلقته ( الزمان) أمس أن (المشروع حظي باهتمام كبير ومركز من رئاسة الوزراء ومتابعة شخصية من قبل الوزير قاسم الفهداوي والحكومة المحلية في المحافظة من أجل فك اختناقات قضاء القرنة والمدينة والمناطق المحيطة بهما، وضمان التجهيز المستمر بالطاقة الكهربائية في هذه المناطق أسوة بمناطق محافظة البصرة الاخرى), واضاف البيان انه (بتوجيه من الفهداوي زار مفتش عام الوزارة رعد عكيش مشكور, المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية الفرات الاوسط و الدوائر التابعه لها, للوقوف على عمل المديرية والجهود التي تبذلها من اجل نقل الطاقة الكهربائية وايصالها إلى مديريات التوزيع ).

محطات انتاج

واوضح البيان ان (مشكور دعا إلى زيادة الجهود والتعاون مع محطات الإنتاج ودوائر التوزيع لما سينعكس ايجاباً على مستوى الأداء والارتقاء بواقع الكهرباء التي ستسهم في سد النقص الحاصل في ساعات التجهيز بسبب زيادة الطلب مع ارتفاع درجات الحرارة ).

وتابع ان ( مشكور زار محافظة النجف والتقى مع المحافظ لؤي الياسري وأعضاء مجلس المحافظة للوقوف على المشاكل الحقيقية التي كانت السبب في التظاهرة الأخيرة والعمل على إيجاد الحلول لها ومن بينها فـك الاختناقات على محطات 132 كي . في وعدم شمول المدينة القديمة بالقطع المبرمج فضلاً عن زيارة العتبة العلوية وتباحث مع الامين العام للعتبة نزار حبل المتين, على ضرورة توفير التخصيصات المالية الكافية لانجاز المشاريع التي تنفذها الوزارة وخاصة المشاريع ذات نسب الانجاز المتقدمة ومن بينها محطة المشخاب كما زار مشكورمحافظة كربلاء واطلع على عمل محطة الخيرات الغازية في المحافظة وبحث المعوقات في العمل ),وتابع البيان ان ( المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة ابرمت عقداً مع شركة النور الثاقب بهدف مشاركة القطاع الخاص في الخدمة والجباية في مجال توزيع الطاقة لتشمل المحلات 702, و704, و706 منطقة الغدير بواقع عشرة الاف مشترك)

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس, ان (العقد وقع من الطرف الأول متمثلا بمدير عام توزيع كهرباء الرصافة خليل إبراهيم محمد صالح, وعن الطرف الثاني شركة النور الثاقب مديرها المفوض صلاح المكصوصي ويعد هذا العقد امتداد للعقود السابقة التي ابرمتها المديرية مع الشركة المذكورة بما تضمنته من بنود، لتتــــــــــعهد بموجبه الشركة بدلاً بعملية الجرد للمحلات المذكورة، ثم المباشرة في أكمال نواقص الشبكة وتجهيزها بغية العــــــــــمل ببنود العقد بتوفير الطاقة للمواطنـــــــين على مدار الساعة). واضاف البيان ان ( المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة عقدت ندوة توعية بشان مشاركة القطاع الخاص في عقود الصيانة والجباية اكد فيها مدير قسم العلاقات والإعلام احمد الحلفي اهمية الطاقة الكهربائية والمشكلات والتحديات التي تواجه عمل الوزارة, وضرورة تعاون المؤسسات الحكومية والمواطنين مع الوزارة في القضاء على الضائعات وترشيد الاستهلاك والابتعاد عن الهدر والتبذير في الطاقة التي تسبب زيادة ساعات القطع, فضلا عن حرمان الكثير من الطاقة ), واشار الى (نجاح تجربة مشاركة القطاع الخاص في الصيانة والجباية في منطقتي زيونة , واليرموك في توفير التيار الكهربائي للمواطنين على مدار الساعة وأن تسعيرة قائمة الكهرباء هي ثابتة حتى في مجال الاستثمار وكذلك مدعومة بنسبة 94 بالمئة ولامجال لتغييرها).