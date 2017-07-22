التعليم يمنح الجامعة التكنولوجية الإستقلالية رسمياً

النجف تطالب بغلق المدارس الأهلية متدنية المستوى

النجف – سعدون الجابري

بغداد – داليا احمد

طالب محافظ النجف لؤي الياسري وزارة التربية بغلق المدارس الأهلية ذات النسب المتدنية لأنقاذ التعليم في المحافظة، فيما منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة التكنولوجية استقلاليتها رسميا من الوزارة مع تخويل الصلاحيات .وقال بيان امس ان (الياسري اقام حفلا لتكريم النخب التربوية والطلبة المتفوقين والمعلمين والمدرسين الذين حصلوا على نسبة نجاح 100بالمئة في مدارس المحافظة )، ودعا خلال الحفل الى ( وضع ضوابط صارمة لبعض المدارس الاهلية في المحافظة التي عدها بالدكاكين التي اوجدها البعض للاستفادة المادية )، واوضح البيان ان (الياسري طالب الوزارة بغلق المدارس الاهلية ذات النسب المتدنية، فيما أشاد في الوقت ذاته بـدور بعض المدارس الاهلية النموذجية في انقاذ التعليم ).وعلى صعيد اخر أعلن وزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى،عن منح الجامعة التكنولوجية استقلاليتها رسمياً من الوزارة وتخويلها الصلاحيات التي تمكنها من أداء هذه المهمة.وقال العيسى في بيان امس خلال حفل الاعلان إن (قرار استقلالية الجامعات لم يكن يأخذ طريقه الى الإعلان والتنفيذ ما لم تكن هناك قراءة علمية ومنهجية واعية تعيد ترتيب أوراق هذا الملف على وفق الحالة العالمية ومتطلباتها المتسارعة. مشيرا الى ان (الطموح الأكاديمي في العراق هو الارتقاء بالجامعات والوصول بها الى مصاف المؤسسات الجامعية الرصينة في العالم).

حدود طموح

واضاف العيسى أن (هذه الرؤية لم تقف عند حدود الطموح بل وضعت أولى خطواتها منذ وقت مبكر حتى أصبحت مشروعا استراتيجيا يبدأ باستقلال الجامعة ولا ينتهي بإلغاءالوزارة على غرار التجارب العالمية التي اعتمدت مجالس عليا للجامعات لتحديد صلاحياتها وتنظيم علاقاتها ومهامها العلمية والأكاديمية)، مؤكدا ان (هذه المساحات الفاعلة ستتيح للعراق أن تنتعش فيه ثقافة المؤسسات التي تعثرت لأسباب شتى)، وتابع انه (لابد من إيجاد خط شروع بهذا الاتجاه واسدال الستار على مرحلة الانكفاء والانتقال الى مرحلة التنمية التي لا تتحقق من دون تلبية اشتراطاتها اللازمة علميا واداريا)، مشيرا الى ان (استقلال المؤسسات وانعتاق قراراتها من تأثير الحالة المركزية سيسهم الى حد كبير ببلورة شخصيتها ويضع حدا للتزاحم السياسي في الاستحواذ عليها على وفق منطق التحاصص المقيت)، مثمنا (الخطوات الإصلاحية للحكومة التي ارست ثقافة التكنوقراط واعتمدت المعايير المهنية في إدارة الدولة).

وموضحا ان (هذا التوجه لا يكتمل من دون ترجمته الى واقع ملموس ينهض بأعباء الظرف الراهن ويحجم ما يمكن من تداعيات متراكمة. مؤكدا ان (الجامعة التكنولوجية سينتظر منها تفعيل تلك الصلاحيات المخول لها المتمثلة بإدارة ملف الدراسات العليا وتحديد آليات القبول في الدراسات الأولية على وفق اختبار الكتروني يحدد أهلية المتقدمين اليهاكما ان الجامعة ستخول اليها صلاحية منح الاجازات الدراسية والبعثات والزمالات خارج العراق، فضلا عن تطوير آليات التفرغ العلمي ودراسة ما بعد الدكتوراه والبعثات البحثية لطلبة الماجستير والدكتوراه والانطلاق بمشاريع التوأمة العلمية وتوفير متطلبات ذلك من تغيير المناهج وتسميات الفروع والأقسام)، واضاف العيسى ان (هذا المشروع الكبير الذي سيبدأ في الجامعة يمثل خطوة إجرائية واثقة في طريق استقلال الجامعات كلها وسيكون ضامنا للتنافس والحضور العلمي في التصنيفات العالمية للجامعات)، ونقل البيان عن وكيل الوزارة للشؤون الادارية محمد السراج قوله خلال المؤتمر الصحفي ان (استقلالية الجامعات يستلزم تعظيم الموارد المالية للجامعة وتصاعد الخطوات في هذا الاتجاه حتى تكتمل كل الحلقات الاجرائية في هذا المشروع الذي يتحرك في ضوء رؤية استراتجية للوزارة ).

مشروع الاستقلالية

وقال رئيس الجامعة أمين دواي ثامر، إن (مشروع استقلالية الجامعة جدير بالتطبيق ويمكن الاعتماد عليه مستقبلا حتى يكون مرتكزا لاستقلال الجامعات الاخرى). فيما وجهت الوزارة بصرف رواتب التدريسيين في الكليات الاهلية خلال العطلة الربيعية . وقال بيان للوزارة أمس أنه( سيتم معاقبة الكلية المخالفة وان الوزارة وضمن توجيهات العيسى وجهت بوجوب الاستمرار بصرف رواتب التدريسيين في الكليات الاهلية كاملة خلال تمتعهم بإجازة العطلة الصيفية ). واضاف أن (الوزارة ستعاقب الكليات المخالفة بحجب الطاقة الاستيعابية للاقسام التي منحت للتدريسيين فيها اجازة اجبارية وبدون راتب ). ويذكر ان الجامعات الاهلية تقطع رواتب الاساتذة اسوة بالمدارس الاهلية ضمن وزارة التربية ايام العطلة الصيفية .