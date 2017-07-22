إنجاز إعمال ثلاثة مشاريع تربوية في قرى المقدادية

بيئة ديالى تحذّر من عمليات حرق البساتين لتأثيرها السلبي

ديالى ــ سلام عبد الشمري

حذرت مديرية البيئة في محــــــافظة ديالى ، من عمليات حرق البساتين لتأثيرها على الواقع البيئي في عموم مناطق المحافظة ، فيما دعت الى كــــــشف اسبابها وملابساتها .

وقال مدير بيئة ديالى عبد الله هادي الشمري لـ ( الزمان ) امس ان ( اغلب مزارعي وفلاحي محافظة ديالى لجئوا مؤخرا الى تجريف البساتين والاراضي الزراعية الخضراء الخاصة بهم، عبر حرقها او قطع اشجارها، بهدف بيعها او استثمارها بعد تقسيمها وتحويلها الى اراضي سكنية ) . واضاف الشمري ، أن ( الحرائق الأخيرة التي تعرضت لها بساتين مدينة بعقوبة اواخر الاسبوع الماضي ابتلعت مساحات شاسعه من البساتين ” ، مشيرا إلى انه ” قد تكون هــــــناك دوافع مادية تقف وراءها من قبل المستفيدين منها).

ودعا مدير بيئة ديالى الجهات المعنية في المحافظة ، الى ( كشف أسباب وملابسات حوادث الحرائق وخاصة الأخيرة منها التي التهمت مساحات شاسعة من الحزام الأخضر لبعقوبة ، ما ينذر بتبعات بيئية سلبية على المدينة من حيث المناخ ودرجات الحرارة ) .

جلسة رسمية

الى ذلك اعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، ان ( المجلس ناقش في جلسه رسمية عدة مواضيع ومنها حسم وإنهاء ملف إدارة الدوائر الخدمية بالوكالة وذلك بتوجيه كتاب رسمي الى محافظ ديالى بترشيح أسماء المعنين بشغل منصب مدير الدائرة ) . واضاف الدايـــــــني لــ ( الزمان ) امس انه ( تم التطرق ايضا إلى موضوع المشاريع الخدمية والتي تكون مبالغها المخصصة من ضمن الإيرادات المحلية وإعداد الكشوفات الخاصة بها بفترة قياسية لتطبيقها على أرض الواقع ، إضافة إلى مناقشة موضوع المشاريع الاستثمارية الخاصة بالمحافظة والميزانية الخاصة بها ) . من جـــــــهتها اعلنت عضو مجــــــــلس المحافظة نجاة الطائي لــ ( الزمان ) امس ان ( مجلس ديالى صوت بالإجماع على اقالة مديرة المصرف الزراعي في بعقوبة نتيجة تورطها بملفات فساد مالي واداري ) . واضافت الطائي ، ان ( الاقالة تمت وفق الضوابط القانونية وبعد قناعة اعضاء مجلس ديالى بالأدلة والبراهين التي قدمت في جلسته الرسمية ) .

تأهيل مشاريع

الى ذلك أعلنت المديرية العامة لتربية ديالى ، عن انجاز العمل بترميم وتأهيل ثلاث مشاريع تربوية في قرى قضاء المقدادية المحررة، مشيرة الى ان هنالك خطط ودراسات في المناطق المحررة . وقال المدير العام لتربية ديالى جعفر معن الزركوشي لــ (الزمان) امــــــس ان ( هذه المشاريع أنجزت بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDB وبإشراف مشترك من قبل الدائرة الهندسية في تربية ديالى والمحافظة ، حيث تضمنت المشاريع ترميم وتأهيل وإضافة ملحقات لثلاث مدارس هي مدرسة السياحة – مدرسة الهمم – مدرسة السرائر) . واضاف الزركوشي ، ان (الأعمال التي تم القيام بها شملت ترميم وتأهيل البنيات المدرسية بصورة كاملة مع إضافة مجموعة صحية عدد اثنين لكل من مدرسة السياحة ومدرسة السرائر وبواقع بناء مجموعة صحية ذي عشرة مقعد لكل مدرسة ، بالإضافة الى أعمال الصبغ لواجهة المدرسة والصفوف والجناح الإداري وكذلك صيانة التأسيسات الكهربائية والمائية وصيانة الأبواب والنوافذ ). واكد الزركوشي ، ان (هذه المشاريع تأتي لتعزيز الواقع التربوي في المحافظة وخصوصا المناطق التي تم تحريرها من براثن عصابات داعش الإرهابية بدعم المنظمات الدولية والحكومة المحلية) مبينا ، ان (اغلب المشاريع المنفذة حاليا تنفذ لضمان توفير الحياة الكريمة للعوائل العائدة من النزوح ويتم انجازها بتنسيق وتظافر جهود كوادر تربية ديالى وبدعم من الحكومة المحلية في المحافظة ، فيما هنالك خطط ودراسات مستقبلية تقوم على أساس توسعة وإعادة بناء وتأهيل المدارس في المناطق المحررة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعد استحصال الموافقات الرسمية). الى ذلك كشف رئيس المجلس المحلي لناحية بني سعد عبد الرسول الحسيني، عن انتشار غير مسبوق للأفاعي والعقارب السامة في الناحية ، مطالبا بإيجاد وسيلة لمكافحتها .وقال الحسيني لـ ( الزمان ) ، ان (منطقة حي علي الهادي في الناحية، تشهد خلال الايام الاخيرة، انتشارا غير مسبوقا للأفاعي والعقارب السامة المختلفة الانواع، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واسباب مناخية وغذائية اخرى، الامر الذي اصبح يهدد حياة مئات المواطنين من اهالي المنطقة خاصة النساء والاطفال اذا ما تعرضوا للدغاتها السامة) . واضاف الحسيني، ان (عدة انواع من الافاعي والعقارب السامة تنتشر في مناطق مختلفة من محافظة ديالى، ولكن انتشارها في احدى مناطق الناحية ازداد بشكل ملحوظ اثار هلع الاهالي، في ظاهرة غريبة يتوجب الاشارة اليها والتحذير منها) . واكد رئيس المجلس البلدي للناحية ، أن (خطورة انتشار هذه الانواع المختلفة تكمن في ان حي علي الهادي وناحية بني سعد بشكل عام، لم تعد منطقة زراعية فحسب، وانما منطقة سكنية يقطنها المئات من المواطنين).

مطالبا (الجـــــــــــهات المختصة من اللجان الصحية والبيئة والزراعية في المحافظة باتخاذ الاجراءات اللازمة وايجاد وسائل فعالة لمكــــــــــــــافحة انواع هذه الزواحف السامة التي تنتشر مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة) .