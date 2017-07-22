الأوكسـجين – لؤي زهرة

اضحك للدنيا

لؤي زهرة

ﻷول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬أتنفس‭ ‬الهواء‭ ‬النقي‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬التلوث‭ ‬والغبار‭ ‬ودخان‭ ‬السجائر‭ ‬وعوادم‭ ‬السيارات‭ … ‬ﻷول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬اتنفس‭ ‬الصعداء‭ ‬وانا‭ ‬استنشق‭ ‬اﻷوكسجين‭ . ‬حتى‭ ‬أنني‭ ‬أحسست‭ ‬بأن‭ ‬رئتي‭ ‬تستغرب‭ ‬ما‭ ‬تستنشقه‭ ‬من‭ ‬هواء‭ ‬غريب‭ ‬ليس‭ ‬كمثل‭ ‬ذلك‭ ‬الذي‭ ‬اعتادت‭ ‬عليه‭ ‬لسنين‭ ‬طوال‭ ‬هي‭ ‬كل‭ ‬سنين‭ ‬حياتي‭ . ‬حدث‭ ‬ذلك‭ ‬معي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ … ‬نعم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬أخر‭ .‬حين‭ ‬زرت‭ ‬صديقاً‭ ‬يرقد‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬وقد‭ ‬وضعوا‭ ‬كمامة‭ ‬اﻷوكسجين‭ ‬يستنشق‭ ‬منها‭ … ‬وبخلسة‭ ‬من‭ ‬الطبيب‭ ‬المختص‭ ‬والسادة‭ ‬المضمدين‭ ‬اختلست‭ ‬تلك‭ ‬الكمامة‭ ‬و‭ ‬وضعتها‭ ‬في‭ ‬فمي‭ ‬واستنشقت‭ ‬ألاوكسجين‭ ‬بينما‭ ‬راح‭ ‬صديقي‭ ‬المريض‭ ‬يتحدث‭ ‬مع‭ ‬زميلي‭ ‬وترك‭ ‬لي‭ ‬الكمامة‭ ‬وما‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬أوكسجين‭ ‬شعور‭ ‬رائع‭ ‬ينتابك‭ ‬وانت‭ ‬تستنشق‭ ‬الهواء‭ ‬النقي‭ … ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬الحكومة‭ ‬المؤقرة‭ ‬بتوزيع‭ ‬قناني‭ ‬اﻷوكسجين‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬مفردات‭ ‬البطاقة‭ ‬التموينية‭ ‬التي‭ ‬صارت‭ ‬اثرا‭ ‬بعد‭ ‬عين‭ ‬كحل‭ ‬مؤقت‭ ‬لمشكلة‭ ‬تلوث‭ ‬البيئة‭ ‬وثقب‭ ‬الاوزون‭ ‬والانبعاث‭ ‬واﻷحتباس‭ ‬الحراري‭ … ‬وتخيلوا‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬قنينة‭ ‬بطول‭ ‬واحد‭ ‬متر‭ ‬يحملها‭ ‬على‭ ‬ظهره‭ ‬اينما‭ ‬حل‭ ‬وحيثما‭ ‬نزل‭ ‬حينها‭ ‬سنتحول‭ ‬جميعا‭ ‬الى‭ ‬رواد‭ ‬فضاء‭ . ‬وحتما‭ ‬ستعود‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬بفوائد‭ ‬عديدة‭ ‬تخص‭ ‬المواطن‭ ‬والحكومة‭ ‬يمكن‭ ‬أجمالها‭ ‬بالآتي‭ … ‬1‭- ‬تضمن‭ ‬الحكومة‭ ‬عدم‭ ‬تذمر‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬الخدمات‭ ‬ﻷن‭ ‬هناك‭ ‬كمامة‭ ‬على‭ ‬افواههم‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬معها‭ ‬الكلام‭ . ‬2‭- ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬امراض‭ ‬الربو‭ ‬وبقية‭ ‬اﻷمراض‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬تحويل‭ ‬اﻷسرة‭ ‬والردهأت‭ ‬الخاصة‭ ‬بأمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬الى‭ ‬ردهأت‭ ‬اخرى‭ ‬كالقلبية‭ ‬والباطنية‭ ‬والنفسية‭ ‬والبواسير‭ . ‬3‭- ‬ايجاد‭ ‬الحل‭ ‬اﻷمثل‭ ‬لمشكلة‭ ‬تلوث‭ ‬البيئة‭ … ‬أضع‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬بين‭ ‬يدي‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ .‬لعلها‭ ‬تضعه‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬أﻷعتبار‭ ‬وموضع‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬الوجبة‭ ‬الغذائية‭ ‬القادمة‭ . ‬أقول‭ ‬قولي‭ ‬هذا‭ ‬وأستغفر‭ ‬الله‭ ‬لي‭ ‬ولكم‭ … ‬والله‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬القصد‭ .‬