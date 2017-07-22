النجمة التركية أتاغول تعيش في شارع الحب 

اسطنبول – الزمان
أعربت الفنانة التركية نسليهان أتاغول عن حالة السعادة والرومانسية التي تعيشها مع زوجها، النجم قادير دوغلو بطريقة مختلفة.
نسليهان نشرت صورة لها بخلفية مضيئة بشكل قوي عبر حسابها على انستجرام، وكتبت معلقة عليها: «هي تعيش في شارع الحب»، وهي اللقطة التي حصدت إعجاب أكثر من ربع مليون من متابعيها في وقت قياسي.
يُذكر أن نسليهان أتاغول احتفلت بزفافها على قادير دوغلو بعد قصة حب قوية في يوليو 2016 بحفل أسطوري حضره ألمع نجوم الدراما التركية.
آخر أعمال نسليهان الدرامية كان مسلسل «حب أعمى» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك».