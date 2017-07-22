النجمة التركية أتاغول تعيش في شارع الحب 

اسطنبول‭ – ‬الزمان‮ ‬

‎أعربت‭ ‬الفنانة‭ ‬التركية‭ ‬نسليهان‭ ‬أتاغول‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬السعادة‭ ‬والرومانسية‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬مع‭ ‬زوجها،‭ ‬النجم‭ ‬قادير‭ ‬دوغلو‭ ‬بطريقة‭ ‬مختلفة‭.‬

‎نسليهان‭ ‬نشرت‭ ‬صورة‭ ‬لها‭ ‬بخلفية‭ ‬مضيئة‭ ‬بشكل‭ ‬قوي‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬انستجرام،‭ ‬وكتبت‭ ‬معلقة‭ ‬عليها‭: ‬‮«‬هي‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬الحب‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬اللقطة‭ ‬التي‭ ‬حصدت‭ ‬إعجاب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬مليون‭ ‬من‭ ‬متابعيها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭.‬

‎يُذكر‭ ‬أن‭ ‬نسليهان‭ ‬أتاغول‭ ‬احتفلت‭ ‬بزفافها‭ ‬على‭ ‬قادير‭ ‬دوغلو‭ ‬بعد‭ ‬قصة‭ ‬حب‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2016‭ ‬بحفل‭ ‬أسطوري‭ ‬حضره‭ ‬ألمع‭ ‬نجوم‭ ‬الدراما‭ ‬التركية‭.‬

‎آخر‭ ‬أعمال‭ ‬نسليهان‭ ‬الدرامية‭ ‬كان‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬حب‭ ‬أعمى‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬أمام‭ ‬النجم‭ ‬التركي‭ ‬بوراك‭ ‬أوزجفيت‭ ‬الشهير‭ ‬بـ«بالي‭ ‬بيك‮»‬‭.‬