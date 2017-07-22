امرأة تجاهر بخيانة زوجها على الهواء والعشيق يطلب الزواج منها

القاهرة – الزمان
امرأة تروي خيانة زوجها على الهواء وامام مسمع من والدها ايضا فضلا عن زوجها ، وبحضور العشيق نفسه ، كان ذلك عبر شاشة إحدى الفضائيات المصرية ، لتظهر الزوجة برفقة عشيقها، وتبرر سبب علاقتها به، بل يطلب العشيقطلاق عشيقته “على الهواء” من زوجها ليتزوجها بعد طلاقها.على شاشة فضائية “النهار” ببرنامج “صبايا الخير” الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، بدأت القصة التي أثارت دهشة المشاهدين، والناس على مواقع التواصل الاجتماعي فيمصر، بعد بث الحلقة على موقع “يوتيوب”، .
قالت الزوجة الخائنة إنها لجأت للظهورعلى التلفزيون مع عشيقها، لإجبار زوجها على طلاقها، مشيرة إلى أن زوجها يعرف علاقتها بعشيقها منذ فترة، إلى جانب هروبها معه أكثر من مرة، ليعلن العشيق أنه يعيش مع عشيقته عيشةالأزواج من الناحية الجنسية. وقال الزوج عن حمل زوجته “سنجري التحاليل ونرى، أنا وهي تزوجنا عن قصة حب غريبة، ولو أرادت الطلاق مني فلا بأس، أعطوني ابنتي منها لكي أربيها، فهي بذلك غير أمينة لكي تربي طفلة وظهر ان العشيق متزوج ولديه أطفال، ويقول إنه “تعرّف على عشيقته في ظروف صعبة أثناء التعدي عليها في أحد الأسواق، ثم دافع عنها، وعرف قصة معاناتها مع زوجها وأبيها”، لتنشأ علاقة بينهما، مبديًا استعداده للزواج منها حالطلاقها من زوجها.
وظهر والد الزوجة معلنًا التبرؤ منها، ومطالبًا بمعاقبتها، في الوقت الذي أعلن فيه نيته قتلها نتيجة ما فعلته.
الموقف الأغرب والمثير للدهشة كان من زوج السيدة الذي لم يقتنع بحديث زوجته التي أعلنت خيانتها له “على الهواء” بل وحملها من عشيقها، ليبرر لزوجته خيانتها بأنها قد تكون أجبرت على قول ذلك، رغم أن أحداث الحلقة لا علاقة لهابوجود تهديدات أو ظهورها تحت ضغط معين.