امرأة تجاهر بخيانة زوجها على الهواء والعشيق يطلب الزواج منها

القاهرة‭ – ‬الزمان‮ ‬

امرأة‭ ‬تروي‭ ‬خيانة‭ ‬زوجها‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬وامام‭ ‬مسمع‭ ‬من‭ ‬والدها‭ ‬ايضا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬زوجها‭ ‬،‭ ‬وبحضور‭ ‬العشيق‭ ‬نفسه‭ ‬،‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬شاشة‭ ‬إحدى‭ ‬الفضائيات‭ ‬المصرية‭ ‬،‭ ‬لتظهر‭ ‬الزوجة‭ ‬برفقة‭ ‬عشيقها،‭ ‬وتبرر‭ ‬سبب‭ ‬علاقتها‭ ‬به،‭ ‬بل‭ ‬يطلب‭ ‬العشيقطلاق‭ ‬عشيقته‭ ‬“على‭ ‬الهواء”‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬ليتزوجها‭ ‬بعد‭ ‬طلاقها‭.‬على‭ ‬شاشة‭ ‬فضائية‭ ‬“النهار”‭ ‬ببرنامج‭ ‬“صبايا‭ ‬الخير”‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الإعلامية‭ ‬ريهام‭ ‬سعيد،‭ ‬بدأت‭ ‬القصة‭ ‬التي‭ ‬أثارت‭ ‬دهشة‭ ‬المشاهدين،‭ ‬والناس‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فيمصر،‭ ‬بعد‭ ‬بث‭ ‬الحلقة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬“يوتيوب”،‭ .‬

قالت‭ ‬الزوجة‭ ‬الخائنة‭ ‬إنها‭ ‬لجأت‭ ‬للظهورعلى‭ ‬التلفزيون‭ ‬مع‭ ‬عشيقها،‭ ‬لإجبار‭ ‬زوجها‭ ‬على‭ ‬طلاقها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زوجها‭ ‬يعرف‭ ‬علاقتها‭ ‬بعشيقها‭ ‬منذ‭ ‬فترة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هروبها‭ ‬معه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة،‭ ‬ليعلن‭ ‬العشيق‭ ‬أنه‭ ‬يعيش‭ ‬مع‭ ‬عشيقته‭ ‬عيشةالأزواج‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الجنسية‭. ‬وقال‭ ‬الزوج‭ ‬عن‭ ‬حمل‭ ‬زوجته‭ ‬“سنجري‭ ‬التحاليل‭ ‬ونرى،‭ ‬أنا‭ ‬وهي‭ ‬تزوجنا‭ ‬عن‭ ‬قصة‭ ‬حب‭ ‬غريبة،‭ ‬ولو‭ ‬أرادت‭ ‬الطلاق‭ ‬مني‭ ‬فلا‭ ‬بأس،‭ ‬أعطوني‭ ‬ابنتي‭ ‬منها‭ ‬لكي‭ ‬أربيها،‭ ‬فهي‭ ‬بذلك‭ ‬غير‭ ‬أمينة‭ ‬لكي‭ ‬تربي‭ ‬طفلة وظهر‭ ‬ان‭ ‬العشيق‭ ‬متزوج‭ ‬ولديه‭ ‬أطفال،‭ ‬ويقول‭ ‬إنه‭ ‬“تعرّف‭ ‬على‭ ‬عشيقته‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة‭ ‬أثناء‭ ‬التعدي‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأسواق،‭ ‬ثم‭ ‬دافع‭ ‬عنها،‭ ‬وعرف‭ ‬قصة‭ ‬معاناتها‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬وأبيها”،‭ ‬لتنشأ‭ ‬علاقة‭ ‬بينهما،‭ ‬مبديًا‭ ‬استعداده‭ ‬للزواج‭ ‬منها‭ ‬حالطلاقها‭ ‬من‭ ‬زوجها‭.‬

وظهر‭ ‬والد‭ ‬الزوجة‭ ‬معلنًا‭ ‬التبرؤ‭ ‬منها،‭ ‬ومطالبًا‭ ‬بمعاقبتها،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬فيه‭ ‬نيته‭ ‬قتلها‭ ‬نتيجة‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭.‬

الموقف‭ ‬الأغرب‭ ‬والمثير‭ ‬للدهشة‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬زوج‭ ‬السيدة‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يقتنع‭ ‬بحديث‭ ‬زوجته‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬خيانتها‭ ‬له‭ ‬“على‭ ‬الهواء”‭ ‬بل‭ ‬وحملها‭ ‬من‭ ‬عشيقها،‭ ‬ليبرر‭ ‬لزوجته‭ ‬خيانتها‭ ‬بأنها‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أجبرت‭ ‬على‭ ‬قول‭ ‬ذلك،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬أحداث‭ ‬الحلقة‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لهابوجود‭ ‬تهديدات‭ ‬أو‭ ‬ظهورها‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬معين‭.‬