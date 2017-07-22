الجداوي تروي ذكرياتها عن الزواج من حارس مرمى  

القاهرة‭- ‬الزمان‮ ‬

‎استعادت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‮ ‬‭ ‬وعارضة‭ ‬الازياء‭ ‬السابقة‭ ‬رجاء‭ ‬الجداوي،‭ ‬ذكرياتها‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الراحل‭ ‬حسن‭ ‬مختار،‭ ‬وكيف‭ ‬بدأت‭ ‬قصة‭ ‬حبهما‭ ‬وارتباطهما‭.‬

‎رجاء‭ ‬الجداوي،‭ ‬قالت‭ ‬خلال‭ ‬استضافتها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الستات‭ ‬ما‭ ‬يعرفوش‭ ‬يكدبوا‮»‬،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬cbc‭: ‬‮«‬إن‭ ‬والدتها‭ ‬كانت‭ ‬تخشى‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬العنوسة‭ ‬لأنها‭ ‬وصلت‭ ‬لسن‭ ‬الـ‭ ‬27‮ ‬‭ ‬،‭ ‬ولذلك‭ ‬كانت‭ ‬تلح‭ ‬عليها‭ ‬كثيرًا‭ ‬للزواج‮»‬‭.‬

‎وأضافت‭: ‬‮«‬أنها‭ ‬سافرت‭ ‬السودان‭ ‬بالصدفة‭ ‬لكي‭ ‬تقدم‭ ‬مسرحية‭ ‬“روبابكيا”،‭ ‬وكانت‭ ‬بديلة‭ ‬للفنانة‭ ‬نبيلة‭ ‬عبيد،‭ ‬برفقة‭ ‬خالتها‭ ‬الفنانة‭ ‬تحية‭ ‬كارويكا،‭ ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬لاعيبة‭ ‬كورة‭ ‬قاموا‭ ‬بمصافحة‭ ‬الفريق‭ ‬كاملًا‭ ‬ماعدا‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬كان‭ ‬يقرأ‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬فسألت‭ ‬مين‭ ‬المثقف‭ ‬ده‭ ‬فقالوا‭ ‬إنهحسن‭ ‬مختار‮»‬

‎وتابعت‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬كانت‭ ‬تضع‭ ‬ماكياج‭ ‬الشخصية‭ ‬فوجدته‭ ‬أمامها‭ ‬فقال‭ ‬لها‭: ‬النهاردة‭ ‬شكلك‭ ‬عدل‭ ‬أمبارح‭ ‬كنتي‭ ‬عاملة‭ ‬زي‭ ‬البلايتشو،‭ ‬وعرفها‭ ‬بنفسه‭ ‬وسألها‭ ‬أنتي‭ ‬بتشتغلي‭ ‬إيه‭ ‬فقالت‭ ‬له‭ ‬أنا‭ ‬مانيكان،‭ ‬وشرحت‭ ‬له‭ ‬معناها‭ ‬وعرفها‭ ‬بنفسه‭ ‬وأنه‭ ‬حارس‭ ‬مرمى،وطلب‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬يحادثها‭ ‬في‭ ‬الهاتف‭ ‬فوافقت‮»‬‭.‬

‎الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬سافرت‭ ‬إلى‭ ‬الخرطوم‭ ‬ولحق‭ ‬بها‭ ‬وعندما‭ ‬وصل‭ ‬التقى‭ ‬بها‭ ‬وفاجئهما‭ ‬صحفي‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬“جون‭ ‬أفريقي”،‭ ‬وطلب‭ ‬منها‭ ‬صورة‭ ‬هي‭ ‬وخطيبها‭ ‬فنفت‭ ‬علاقته‭ ‬بها‭ ‬ليؤكد‭ ‬للصحفي‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬خطيبها،‭ ‬وبعدها‭ ‬وجدته‭ ‬معها‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الطائرة‭ ‬وعرضعليها‭ ‬الزواج‭ ‬لتخبره‭ ‬أنها‭ ‬أكبر‭ ‬منه‭ ‬وان‭ ‬مرتبه‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬معها‭ ‬فعهي‭ ‬تريد‭ ‬ان‭ ‬ترتبط‭ ‬بشخص‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬ويموت‭ ‬لترثه‭ ‬هي،‭ ‬ولكنه‭ ‬أخبرها‭ ‬بإصراره‭ ‬على‭ ‬الارتباط‭ ‬بها،‭ ‬وجاء‭ ‬بعدها‭ ‬وقابل‭ ‬والدتها‭ ‬وطلبها‭ ‬للزواج‭ ‬واكتشفت‭ ‬معرفة‭ ‬أمها‭ ‬به‭ ‬وبمهاراته‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬وتزوجتهفي‭ ‬6‭ ‬أيام‭ ‬فقط،‭ ‬وأكدت‭ ‬أنها‭ ‬أحبته‭ ‬بعد‭ ‬الزواج‭ ‬وأن‭ ‬والدتها‭ ‬كان‭ ‬لديها‭ ‬بصيرة‭ ‬غريبة‭ ‬بموافقتها‭ ‬عليه‮»‬‭.‬