جنات مهيد تكشف عن قصة حبها وتستعد لإطلاق أغنية جديدة

الرباط‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬‮ ‬

أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬أن‭ ‬الفنانة‭ ‬المغربية‭ ‬جنات‭ ‬مهيد‭ ‬المقيمة‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬مقبلة‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬أغنية‭ ‬مغربية‭ ‬جديدة،‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬الشاعر‭ ‬والاعلامي‭ ‬المغربي‭ ‬جلال‭ ‬كندالي،‭ ‬والملحن‭ ‬زكرياء‭ ‬بيقشة،‭ ‬والموزع‭ ‬حمزة‭ ‬الغازي‭ . ‬وهذه‭ ‬لاول‭ ‬مرة‭ ‬تغني‭ ‬جنات‭ ‬مهيد‭ ‬أغنية‭ ‬مغربية‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الدينية‭ ‬والوطنية،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬ترفض‭ ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تتوصل‭ ‬بالكلمات‭ ‬واللحن‭ ‬المناسبين‭ ‬لها‭. ‬ويشار‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬للأغنية‭ ‬المذكورة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬الشاعر‭ ‬جلال‭ ‬كندالي‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمها‭ ‬لأسباب‭ ‬خاصة،‭ ‬حيث‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬الفنانة‭ ‬جنات‭ ‬مهيد‭ ‬صوتها‭ ‬فقط‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬نالت‮ ‬‭ ‬إعجابها،‭ ‬وعبرت‭ ‬عن‭ ‬إيجاد‭ ‬ضالتها‭ ‬في‭ ‬الكلمات‭ ‬واللحن‭ ‬والتوزيع‭. ‬فيما‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬الفنانة‭ ‬المرموقة‭ ‬جنات‭ ‬مهيد‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬العربية‭. ‬وفي‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭ ‬كشفت‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مؤخرا‭ ‬بمدينة‭ ‬تطوان‭ ‬المغربية،‭ ‬أثناء‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ “‬أصوات‭ ‬نسائية‭” ‬التي‮ ‬‭ ‬تترأسه‭ ‬سفيرة‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬بمدريد‭ ‬كريمة‭ ‬بنيعيش‮ ‬‭ ‬أنها‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬مصر،‮ ‬‭ ‬استطاعت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬نجاحات‭ ‬كفنانة‭ ‬مغربية،‭ ‬و‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬ليس‭ ‬سهلا،‭ ‬مضيفة‮ ‬‭ ‬أن‭ ‬الجمهور‭ ‬يحبها‭ ‬ويحب‭ ‬كل‭ ‬أغانيها،‭ ‬وشددت‭ ‬في‭ ‬تصريحها‭ ‬أن‭ “‬الفن‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬وطن‭ ‬وفق‭ ‬تعبيرها‭” . ‬في‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬‮ ‬كشفت‮ ‬‭ ‬أنها‭ ‬بصدد‭ ‬الاشتغال‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬سيجمع‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬و‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أغنية‭ ‬ستجمعها‭ ‬قريبا‭ ‬بالفنان‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬فؤاد‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬،‭ ‬آخر‭ ‬عرفت‭ ‬المسيرة‭ ‬الفنية‭ ‬لـ‭ ‬جنات‭ ‬مهيد‭ ‬تعاملها‭ ‬‮ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬مبدعي‭ ‬الأغنية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬بحكم‭ ‬النجاحات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬بالجد‭ ‬والمثابرة‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬موهبتها،‭ ‬كشفت‭ ‬أنها‭ ‬تعيش‭ ‬قصة‭ ‬حب،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬القفص‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭.‬