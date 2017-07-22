جنات مهيد تكشف عن قصة حبها وتستعد لإطلاق أغنية جديدة

الرباط – الزمان
أكدت مصادر لـ (الزمان) أن الفنانة المغربية جنات مهيد المقيمة بالقاهرة، مقبلة على إطلاق أغنية مغربية جديدة، من كلمات الشاعر والاعلامي المغربي جلال كندالي، والملحن زكرياء بيقشة، والموزع حمزة الغازي . وهذه لاول مرة تغني جنات مهيد أغنية مغربية من غير الدينية والوطنية، إذ كانت ترفض لأنها لم تكن تتوصل بالكلمات واللحن المناسبين لها. ويشار أنه تم وضع اللمسات الأخيرة للأغنية المذكورة التي من كلمات الشاعر جلال كندالي التي يتم الكشف عن اسمها لأسباب خاصة، حيث ينتظر أن تدخل الفنانة جنات مهيد صوتها فقط ، وقد نالت إعجابها، وعبرت عن إيجاد ضالتها في الكلمات واللحن والتوزيع. فيما يذكر أن الفنانة المرموقة جنات مهيد استطاعت أن تفرض حضورها في الساحة الفنية العربية. وفي تصريح صحفي كشفت في لقاء مؤخرا بمدينة تطوان المغربية، أثناء مشاركتها في مهرجان “أصوات نسائية” التي تترأسه سفيرة المملكة المغربية بمدريد كريمة بنيعيش أنها وعلى الرغم من كونها تعيش في مصر، استطاعت على مدى عشر سنوات أن تحقق نجاحات كفنانة مغربية، و اعتبرت أن النجاح في مصر ليس سهلا، مضيفة أن الجمهور يحبها ويحب كل أغانيها، وشددت في تصريحها أن “الفن ليس له وطن وفق تعبيرها” . في ذات السياق، كشفت أنها بصدد الاشتغال على عمل سيجمع بين المغرب و مصر من خلال أغنية ستجمعها قريبا بالفنان المصري محمد فؤاد.
على صعيد ، آخر عرفت المسيرة الفنية لـ جنات مهيد تعاملها مع كبار مبدعي الأغنية في العالم العربي، بحكم النجاحات الكبيرة التي حققتها بالجد والمثابرة والاعتماد على موهبتها، كشفت أنها تعيش قصة حب، ومن المنتظر أن تدخل القفص الذهبي في الأيام القليلة المقبلة.