العودة الصعبة لمسيحيي الموصل الى منازلهم تعقد مشهد السلم الاجتماعي

اربيل‭ (‬العراق‭)‬,‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لا‭ ‬يرى‭ ‬المسيحي‭ ‬العراقي‭ ‬هيثم‭ ‬بهنام‭ ‬الذي‭ ‬يسكن‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬ان‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬ستكون‭ ‬قريبة‭ ‬بعد‭ ‬اخراج‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬منها،‭ ‬مكتفيا‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬لا‭ ‬أمن‭ ‬ولا‭ ‬حماية‭ ‬للمسيحيين‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬الاربعيني‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬الى‭ ‬كردستان‭ ‬بعد‭ ‬اقتحام‭ ‬الجهاديين‭ ‬للمدينة‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بلهجة‭ ‬ساخرة،‭ ‬‮«‬من‭ ‬الافضل‭ ‬البقاء‭ ‬هنا‭ ‬وعدم‭ ‬التشكي‮»‬‭.‬

وعاد‭ ‬تاجر‭ ‬الملابس‭ ‬بهنام‭ ‬بالذاكرة‭ ‬الى‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬عندما‭ ‬دخل‭ ‬مسلحو‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي‭ ‬الموصل‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬جاؤوا‭ ‬الينا‭ ‬في‭ ‬محلاتنا‭ ‬التجارية‭ ‬وقالوا‭ ‬لنا‭ +‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬شيء‭ ‬ضدكم،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعرضتم‭ ‬للمضايقات‭ ‬ابلغونا‭+ ‬لكن‭ ‬وبعد‭ ‬اسبوع‭ ‬قالوها‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ +‬المسيحيون‭ ‬خارج‭ ‬المدينة‭+‬‮»‬‭.‬

وخير‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بعد‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2014‭ ‬المسيحيين‭ ‬ال35‭ ‬الفا‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬بين‭ ‬اعتناق‭ ‬الاسلام،‭ ‬ودفع‭ ‬الجزية،‭ ‬او‭ ‬المغادرة‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬القتل‭.‬

اليوم،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬الموصل،‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬خيار‭ ‬العودة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬صعبا‭ ‬امام‭ ‬الاف‭ ‬المسيحيين‭ ‬الذين‭ ‬اعادوا‭ ‬بناء‭ ‬حياتهم‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬اخر‭.‬

ـــ‭ ‬‮«‬غسيل‭ ‬دماغ‭ ‬‮«‬‭ ‬ــ

وتابع‭ ‬بهنام‭ ‬قائلا‭ ‬بتحسر‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬لو‭ ‬اردنا‭ ‬العودة‭ ‬فاننا‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

ولاعالة‭ ‬زوجته‭ ‬وولديه‭ ‬الاثنين‭ ‬تحول‭ ‬تاجر‭ ‬الثياب‭ ‬الى‭ ‬ميكانيكي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬صغيرة‭ ‬لتصليح‭ ‬السيارات‭ ‬استأجرها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬اربيل،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الشمالي‭.‬

ونبه‭ ‬بهنام‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬حصل‭ ‬غسيل‭ ‬دماغ،‭ ‬وحتى‭ ‬الاطفال‭ ‬تعلموا‭ ‬القتل‭ ‬واصبحوا‭ ‬دواعش‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬للاوضاع‭ ‬في‭ ‬الموصل‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الاثناء،‭ ‬وصل‭ ‬احد‭ ‬الزبائن‭ ‬لاصلاح‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬بهنام‭.‬

وقال‭ ‬عمر‭ ‬فوزي‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬وهو‭ ‬مهندس‭ ‬مسلم‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬لمدينة‭ ‬الموصل‭ ‬‮«‬انا‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬مسيحيا‭ ‬لما‭ ‬عدت‭ ‬الى‭ ‬الموصل‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يؤكد‭ ‬لي‭ ‬سكانها‭ ‬انهم‭ ‬مستعدون‭ ‬للقبول‭ ‬بي‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬فوزي‭ ‬ان‭ ‬والديه‭ ‬عادا‭ ‬الى‭ ‬المدينة‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬المعارك‭ ‬فيها،‭ ‬لكنهما‭ ‬وجدا‭ ‬ان‭ ‬منزلهما‭ ‬تحول‭ ‬الى‭ ‬مقر‭ ‬للقوات‭ ‬الامنية‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬على‭ ‬الفور‭ ‬نصحهما‭ ‬الجيران‭ ‬باخذ‭ ‬منزل‭ ‬مسيحي‭ ‬مجاور‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬انها‭ ‬العقلية‭ ‬نفسها‭ (…) ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬تركز‭ ‬الخطب‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ (…) ‬لكن‭ ‬السلفيين‭ ‬يعتبرون‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬للمسيحيين‭ ‬في‭ ‬المدينة‮»‬‭.‬

ــ‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يبق‭ ‬احد‭ ‬‮«‬‭ ‬ــ

واستذكر‭ ‬عصام‭ ‬بطرس‭ ‬تاجر‭ ‬الملابس‭ ‬المسيحي‭ ‬ايضا،‭ ‬كيف‭ ‬فقد‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬لدى‭ ‬مغادرته‭ ‬الموصل‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬قال‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نملك‭ ‬خمس‭ ‬محلات‭ ‬ومنزلين،‭ ‬وبات‭ ‬علينا‭ ‬الان‭ ‬ان‭ ‬نبدأ‭ ‬من‭ ‬الصفر‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬على‭ ‬بطرس‭ ‬ان‭ ‬يبيع‭ ‬سيارته‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬استئجار‭ ‬محل‭ ‬تجاري‭ ‬في‭ ‬اربيل،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬اقناع‭ ‬مورديه‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬بارسال‭ ‬بضائع‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دفع‭ ‬مقدم‭. ‬ويبدو‭ ‬انه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬اعماله‭ ‬التجارية،‭ ‬والدليل‭ ‬امتلاكه‭ ‬لمحل‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬طابقين‭ ‬يبيع‭ ‬فيهما‭ ‬العطور‭ ‬ومستحضرات‭ ‬التجميل‭ ‬والحقائب‭ ‬اليدوية‭ ‬والفساتين‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬ينس‭ ‬محلاته‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتفقدها‭ ‬بعد‭ ‬حتى‭ ‬الان‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬اريد‭ ‬ان‭ ‬اعود‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬هناك،‭ ‬وانا‭ ‬متفائل،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬العائلة‭ ‬لان‭ ‬المجازفة‭ ‬صعبة‭ ‬مع‭ ‬العائلة‮»‬‭. ‬وتعمل‭ ‬البائعة‭ ‬المسيحية‭ ‬سماهر‭ ‬كيرياكوس‭ ‬حنا‭ ‬في‭ ‬المحل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فرت‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬برطلة‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬المسيحية،‭ ‬الواقعة‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭. ‬واستذكرت‭ ‬سماهر‭ ‬الام‭ ‬لثلاث‭ ‬بنات‭ ‬أكبرهن‭ ‬في‭ ‬ال‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬قائلة‭ ‬بصوت‭ ‬مرتجف‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬خائفين‭ ‬ان‭ ‬يقتلنا‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬او‭ ‬يأخذ‭ ‬بناتنا،‭ ‬كنا‭ ‬مرعوبين‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬بصوت‭ ‬مرتجف‭ ‬‮«‬رأينا‭ ‬ما‭ ‬فعلوا‭ ‬باخواتنا‭ ‬الايزيديات‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬اخذن‭ ‬سبايا‭. ‬واضافت‭ ‬سماهر‭ (‬37‭ ‬عاما‭) ‬قائلة‭ ‬‮«‬مر‭ ‬علي‭ ‬عام‭ ‬وانا‭ ‬اعمل‭ ‬هنا‭ ‬والوضع‭ ‬جيد،‭ ‬ولدينا‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬لنستأجر‭ ‬منزلا‭ ‬ونقتات‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬ضمان‭ ‬لامننا‭ ‬سنعود‮»‬‭ ‬الى‭ ‬الموصل،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬جيراني‭ ‬واختي‭ ‬واخواني‭ ‬كلهم‭ ‬هاجروا،‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬احد‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬غيري‮»‬‭.‬