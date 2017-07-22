مخيمات النازحين من الموصل تستقبل عائلات داعش

الجدعة‭ (‬العراق‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كما‭ ‬هي‭ ‬حال‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬العراقيين،‭ ‬تعيش‭ ‬مها‭ ‬مع‭ ‬أطفالها‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬للنازحين‭ ‬قرب‭ ‬الموصل،‭ ‬لكن‭ ‬الفرق‭ ‬بينها‭ ‬والآخرين‭ ‬أن‭ ‬والدها‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وزوجها‭ ‬قُتل‭ ‬في‭ ‬خندق‭ ‬واحد‭ ‬مع‭ ‬الجهاديين‭.‬

قالت‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬للتو‭ ‬الى‭ ‬مخيم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجدعة،‭ ‬الى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬الموصل،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرجال‭ ‬يفعلون‭ ‬ما‭ ‬يحلو‭ ‬لهم،‭ ‬ولا‭ ‬يصغون‭ ‬لأحد‮»‬‭.‬

وصلت‭ ‬إلى‭ ‬المخيم‭ ‬الذي‭ ‬يؤوي‭ ‬18‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬ممن‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬الضارية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬ونواحيها،‭ ‬83‭ ‬اسرة‭ ‬أغلب‭ ‬أفرادها‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬عائلاتهم‭ ‬جهاديا،‭ ‬سواء‭ ‬أب‭ ‬أو‭ ‬زوج‭ ‬أو‭ ‬أخ‭.‬

كان‭ ‬والد‭ ‬مها‭ ‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬توزيع‭ ‬مخصصات‭ ‬عائلات‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬وقتل‭ ‬إثر‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬استهدفت‭ ‬حي‭ ‬الميدان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الموصل‭ ‬القديمة،‭ ‬آخر‭ ‬مناطق‭ ‬تواجد‭ ‬الجهاديين‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تعلن‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الانتصار‭ ‬واستعادة‭ ‬كامل‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭.‬‭ ‬قالت‭ ‬مها‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬خرجنا‭ (‬من‭ ‬الموصل‭) ‬استجوبونا‭ ‬وقالوا‭ ‬نريد‭ ‬الحقيقة‭. ‬فقلنا‭ ‬لهم‭ ‬الحقيقة‮»‬‭.‬

كانت‭ ‬عائلة‭ ‬مها‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زراعية‭ ‬جنوبي‭ ‬الموصل‭ ‬وفرت‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر،‭ ‬لتستقر‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الجهاديين‭.‬

وقالت‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬لفت‭ ‬رأسها‭ ‬بغطاء‭ ‬أخفى‭ ‬وجهها‭ ‬ولم‭ ‬يظهر‭ ‬منه‭ ‬سوى‭ ‬عينيها‭ ‬القلقتين،‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يعاملنا‭ ‬أحد‭ ‬بسوء‭. ‬كانت‭ ‬معاملتهم‭ ‬حسنة‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬تعلق‭ ‬طفلاها‭ ‬حمزة‭ ‬وخطاب‭ (‬5‭ ‬و4‭ ‬سنوات‭) ‬بجلابيتها‭ ‬الطويلة‭ ‬الملونة‭.‬

‭ ‬حراسة‭ ‬أمنية‭ ‬

على‭ ‬غير‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬عليه‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬سائر‭ ‬مخيمات‭ ‬النازحين،‭ ‬يحرس‭ ‬أربعة‭ ‬جنود‭ ‬الساحة‭ ‬التي‭ ‬يصلها‭ ‬الوافدون‭ ‬الجدد‭. ‬لكن‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬يتنقلون‭ ‬بحرية‭.‬

وتعد‭ ‬النساء‭ ‬الطعام‭ ‬على‭ ‬موقد‭ ‬غاز‭ ‬صغير‭ ‬فيما‭ ‬تكونت‭ ‬وجبة‭ ‬الغداء‭ ‬من‭ ‬طماطم‭ (‬بندورة‭) ‬مقطعة‭ ‬وبصل‭ ‬وخبز‭. ‬وفي‭ ‬زقاق‭ ‬قريب،‭ ‬احتشد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬حول‭ ‬شاحنة‭ ‬توزع‭ ‬قوالب‭ ‬ثلج‭ ‬لمساعدة‭ ‬النازحين‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬لهيب‭ ‬الصيف‭.‬

داخل‭ ‬خيمتهما،‭ ‬وجهت‭ ‬نوال‭ ‬وخولة‭ ‬وحولهما‭ ‬أطفالهما‭ ‬نصف‭ ‬عراة،‭ ‬انتقادات‭ ‬للقوات‭ ‬الامنية‭ ‬التي‭ ‬استعادت‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭.‬

وقالت‭ ‬نوال‭ ‬‮«‬يقولون‭ ‬انهم‭ ‬خلصونا،‭ ‬لكن‭ ‬ممن؟‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬قصفونا،‭ ‬كنا‭ ‬نسير‭ ‬فوق‭ ‬الجثث‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‮»‬‭.‬

قاطعتها‭ ‬أختها‭ ‬خوله‭ ‬بقولها‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬بخير‭. ‬لقد‭ ‬أحسنوا‭ ‬معاملتنا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

انضم‭ ‬والدهما‭ ‬وهو‭ ‬سائق‭ ‬حافلة‭ ‬في‭ ‬الستين‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬الى‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي‭ ‬وعمل‭ ‬لديه‭ ‬ميكانيكيا‭. ‬وبررت‭ ‬خولة‭ ‬ذلك‭ ‬بقولها‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدينا‭ ‬شئ‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدينا‭ ‬مال‮»‬‭.‬

عن‭ ‬هذه‭ ‬الأسر،‭ ‬قال‭ ‬سعد‭ ‬فرمان،‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬ممثلية‭ ‬متطوعي‭ ‬نينوى‭ ‬الإغاثية‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الجدعة،‭ ‬‮«‬من‭ ‬واجبنا‭ ‬إيواؤهم‭ ‬وتوفير‭ ‬المساعدات‭ ‬لهم‭ ‬ومعاملتهم‭ ‬مثل‭ ‬باقي‭ ‬النازحين‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬بان،‭ ‬هذه‭ ‬العائلات‭ ‬وصلت‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬برطلة‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‮»‬‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬استضاف‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬170‭ ‬أسرة‭ ‬لكن‭ ‬تجري‭ ‬الآن‭ ‬إزالته،‭ ‬وفقا‭ ‬لمنظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

‭ ‬‮«‬قلق‮»‬‭ ‬

وانتقدت‭ ‬المنظمة‭ ‬الانسانية‭ ‬بشدة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬إنشاء‭ ‬مخيم‭ ‬برطلة‭ ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬تعاقب‭ ‬عائلات‭ ‬بأكملها‭ ‬جراء‭ ‬تصرفات‭ ‬ذويهم‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬لمى‭ ‬فقيه‭ ‬المسؤولة‭ ‬في‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭.‬

لكن‭ ‬نازحي‭ ‬مخيم‭ ‬الجدعة‭ ‬لا‭ ‬يخفون‭ ‬امتعاضهم‭ ‬من‭ ‬استقبال‭ ‬عائلات‭ ‬الجهاديين‭. ‬وقال‭ ‬الشرطي‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬زيد‭ ‬الذي‭ ‬صار‭ ‬راعيا‭ ‬بعد‭ ‬اقتحام‭ ‬الجهاديين‭ ‬للموصل،‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬مشكلة،‭ ‬الحكومة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬نقلتهم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬زيد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يرتدي‭ ‬دشداشة‭ ‬بيضاء‭ ‬ويضع‭ ‬كفية‭ ‬حمراء‭ ‬على‭ ‬رأسه،‭ ‬‮«‬هم‭ ‬في‭ ‬خيمهم‭ ‬وانا‭ ‬في‭ ‬خيمتي،‭ ‬لا‭ ‬نجتمع‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬أحمد‭ ‬نجاح‭ (‬40‭ ‬عاما‭) ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العائلات‭ ‬تضم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفالا‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬أكون‭ ‬كاذبا‭ ‬لو‭ ‬قلت‭ ‬إني‭ ‬مرتاح‭ ‬للأمر‮»‬‭.‬

وحجته‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬المخيم‭ ‬لا‭ ‬يبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬كيلومترات‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬سيطرة‭ ‬الجهاديين،‭ ‬وفق‭ ‬فرمان‭ ‬الذي‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬قتلت‭ ‬مؤخرا‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسلحين‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬تسللوا‭ ‬باتجاه‭ ‬المخيم‮»‬‭.‬