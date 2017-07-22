أيزيديات على خطوط القتال في الرقة إنتقاماً من تنظيم داعش

الرقة‭ (‬سوريا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كانت‭ ‬الشابة‭ ‬الايزيدية‭ ‬هيزا‭ ‬‮«‬سبية‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الذي‭ ‬خطفها‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وأتى‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬الرقة‭ ‬حيث‭ ‬أمضت‭ ‬أشهرا‭ ‬رهيبة‭ ‬في‭ ‬الاسر‭. ‬اليوم،‭ ‬عادت‭ ‬الى‭ ‬المدينة‭ ‬بلباس‭ ‬عسكري‭ ‬وبندقية‭ ‬لتقاتل‭ ‬الجهاديين‭ ‬رغبة‭ ‬بالثأر‭ ‬لآلاف‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬عشن‭ ‬المأساة‭ ‬نفسها‭. ‬في‭ ‬منزل‭ ‬اتخذته‭ ‬مقاتلات‭ ‬أيزيديات‭ ‬مقرا‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬المشلب‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الرقة،‭ ‬تقول‭ ‬هيزا‭ ‬‮«‬حين‭ ‬حملت‭ ‬السلاح،‭ ‬أزحت‭ ‬بعض‭ ‬الهم‭ ‬عن‭ ‬قلبي،‭ ‬ولكن‭ ‬الثأر‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬داخله‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬يتحررنّ‭ ‬جميعا‮»‬‭. ‬هيزا،‭ ‬كما‭ ‬شقيقتاها‭ ‬وقريبات‭ ‬لها،‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬آلاف‭ ‬النساء‭ ‬والفتيات‭ ‬الايزيديات‭ ‬اللواتي‭ ‬احتجزهن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬كسبايا‭ ‬اثر‭ ‬هجوم‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سنجار‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وفر‭ ‬حينها‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الايزيديين‭ ‬وقتل‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منهم‭.‬

وتقول‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬ترتدي‭ ‬بزة‭ ‬عسكرية‭ ‬وتلف‭ ‬راسها‭ ‬بشال‭ ‬تقليدي‭ ‬اخضر‭ ‬اللون‭ ‬باللغة‭ ‬الكردية‭ ‬‮«‬انا‭ ‬أيزيدية‭ ‬من‭ ‬شنغال‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬سنجار‭ ‬بالعربية‭. ‬وتضيف‭ ‬وهي‭ ‬تتجول‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬مدمر‭ ‬كما‭ ‬غالبية‭ ‬الاحياء‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬معارك‭ ‬في‭ ‬الرقة،‭ ‬‮«‬حين‭ ‬حصلت‭ ‬الابادة‭ ‬بحق‭ ‬الايزيديين،‭ ‬اصبحت‭ ‬النساء‭ ‬والفتيات‭ ‬بيد‭ ‬داعش،‭ ‬وانا‭ ‬واحدة‭ ‬منهن،‭ ‬اعتقلونا‭ ‬وقاموا‭ ‬بفصل‭ ‬الفتيات‭ ‬عن‭ ‬النساء‭ ‬والرجال،‭ ‬ثم‭ ‬اتوا‭ ‬بنا‭ ‬الى‭ ‬الرقة‮»‬‭.‬

بقيت‭ ‬هيزا‭ ‬عشرة‭ ‬اشهر‭ ‬في‭ ‬قبضة‭ ‬الجهاديين‭ ‬وحاولت‭ ‬خلالها‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬الانتحار‭. ‬لدى‭ ‬سرد‭ ‬قصتها،‭ ‬يبدو‭ ‬الارتباك‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬الفتاة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تبلغ‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬بعد‭. ‬وتقول‭ ‬‮«‬أخذونا‭ ‬مثل‭ ‬الغنم،‭ ‬شردونا‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬الرقة‭. ‬كانوا‭ ‬يبيعوننا،‭ ‬يأتي‭ ‬أحدهم‭ ‬ويأخذ‭ ‬واحدة‭ ‬منا‭ ‬حتى‭ ‬حان‭ ‬دوري‮»‬‭.‬

وتتحفظ‭ ‬الفتاة‭ ‬السمراء‭ ‬ذات‭ ‬العينين‭ ‬البنيتين‭ ‬والشعر‭ ‬الاسود‭ ‬عن‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬معاناتها‭ ‬لدى‭ ‬الجهاديين،‭ ‬مكتفية‭ ‬بالقول‭ ‬انها‭ ‬قاومت‭ ‬كثيرا‭ ‬وتكررت‭ ‬حالات‭ ‬بيعها‭ ‬وشرائها‭ ‬‮«‬اكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مرات‮»‬‭. ‬والأيزيديون‭ ‬أقلية‭ ‬تعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬ويتركز‭ ‬وجودها‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭.‬

ويناصب‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬العداء‭ ‬الشديد‭ ‬لهذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الناطقة‭ ‬بالكردية،‭ ‬ويعتبر‭ ‬أفرادها‭ ‬‮«‬كفاراً‮»‬‭. ‬بعد‭ ‬فشلها‭ ‬في‭ ‬الانتحار‭ ‬مراراً،‭ ‬تمكنت‭ ‬هيزا‭ ‬من‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬نقلها‭ ‬الجهاديون‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬الى‭ ‬سوق‭ ‬قريب‭ ‬حيث‭ ‬التقت‭ ‬عائلة‭ ‬كردية‭ ‬تكفلت‭ ‬بمساعدتها،‭ ‬ونقلتها‭ ‬سراً‭ ‬الى‭ ‬خارج‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2015‭.‬

‭ ‬‮«‬وجع‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬

منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬بدأت‭ ‬هيزا‭ ‬تجربة‭ ‬مغايرة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الرفاق‮»‬‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬وصفها،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭. ‬عادت‭ ‬الى‭ ‬سنجار‭ ‬حيث‭ ‬تلقت‭ ‬تدريبات‭ ‬عسكرية‭ ‬مكثفة‭ ‬مكنتها‭ ‬من‭ ‬حمل‭ ‬السلاح،‭ ‬لتنضم‭ ‬الى‭ ‬عداد‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬المرأة‭ ‬الشنغالية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬سنجار‭.‬

وتقول‭ ‬هيزا،‭ ‬وهو‭ ‬اسم‭ ‬حركي‭ ‬اتخذته‭ ‬لها‭ ‬ويعني‭ ‬‮«‬القوة‮»‬،‭ ‬‮«‬حين‭ ‬بدأت‭ ‬حملة‭ ‬الرقة،‭ ‬أردت‭ ‬ان‭ ‬أشارك‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفتيات‭ ‬الايزيديات‭ ‬اللواتي‭ ‬تم‭ ‬بيعهن‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬الرقة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬بانفعال‭ ‬‮«‬هدفي‭ ‬تحريرهن‭ ‬والثأر‭ ‬لهنّ‮»‬‭.‬

قبل‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬يوماً،‭ ‬دخلت‭ ‬هيزا‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة‭ ‬منذ‭ ‬فرارها‭ ‬منها،‭ ‬ضمن‭ ‬قوة‭ ‬تضم‭ ‬مقاتلات‭ ‬في‮»‬وحدات‭ ‬المرأة‭ ‬الشنغالية‮»‬‭.‬وانضمت‭ ‬هذه‭ ‬الوحدات‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ (‬فصائل‭ ‬عربية‭ ‬وكردية‭) ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬منذ‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬معارك‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭ ‬داخل‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة،‭ ‬معقل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وتقف‭ ‬هيزا‭ ‬امام‭ ‬اسلحة‭ ‬وضعتها‭ ‬رفيقات‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬درج‭ ‬منزل،‭ ‬وتقول‭ ‬‮«‬حين‭ ‬دخلت‭ ‬الرقة‭ ‬تملكني‭ ‬شعور‭ ‬غريب‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬وصفه،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الوجع‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أحمله،‭ ‬شعرت‭ ‬بالفرح‮»‬‭. ‬وتتحفظ‭ ‬هيزا‭ ‬عن‭ ‬الكلام‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬معاناتها‭ ‬لدى‭ ‬سجانيها‭. ‬وتحرص‭ ‬هيزا‭ ‬والفتيات‭ ‬الايزيديات‭ ‬الموجودات‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬حي‭ ‬المشلب‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬المكان،‭ ‬فتوضب‭ ‬إحداهن‭ ‬الاحذية‭ ‬امام‭ ‬الباب‭ ‬واخرى‭ ‬تنشر‭ ‬الغسيل‭ ‬وثالثة‭ ‬تمسح‭ ‬الارض‭. ‬بينما‭ ‬أخريات‭ ‬يتابعن‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الغرف‭ ‬اتصالات‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬عبر‭ ‬جهاز‭ ‬لاسلكي‭.‬

‮«‬أينما‭ ‬حلّ‭ ‬الظلم‭ ‬سأكون‮»‬‭ ‬

ونفذ‭ ‬الجهاديون‭ ‬سلسلة‭ ‬إعدامات‭ ‬جماعية‭ ‬بحق‭ ‬الايزيدين‭ ‬طالت‭ ‬الرجال‭ ‬تحديداً،‭ ‬وخطفوا‭ ‬المئات‭ ‬منهم،‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬استعباد‭ ‬واغتصاب‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬اقتيد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منهن‭ ‬كسبايا‭ ‬لبيعهن‭ ‬كزوجات‭ ‬للجهاديين‭. ‬ووصفت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الايزيديين‭ ‬بانه‭ ‬يرقى‭ ‬الى‭ ‬‮«‬محاولة‭ ‬ابادة‭ ‬جماعية‮»‬‭. ‬ودفعت‭ ‬معاناة‭ ‬هيزا‭ ‬والالاف‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬سنجار،‭ ‬الشابة‭ ‬الايزيدية‭ ‬ميركان‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬الى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬قتال‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭. ‬وبرغم‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الفتاة‭ ‬المتحدرة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬ماردين‭ ‬التركية،‭ ‬فقد‭ ‬عاشت‭ ‬حياتها‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬لكن‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬سنجار‭ ‬غير‭ ‬أولوياتها‭. ‬وتقول‭ ‬الشابة‭ ‬الطويلة‭ ‬القامة‭ ‬بابتسامة‭ ‬لا‭ ‬تفارقها‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أتخيل‭ ‬العالم‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل،‭ ‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬امورا‭ ‬مماثلة‭ ‬تحصل‭ ‬فعلاً‮»‬‭.‬

وتشير‭ ‬الى‭ ‬عبارة‭ ‬كتبتها‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬جدران‭ ‬المنزل‭ ‬وفيها‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬كمقاتلات‭ ‬ايزيديات‭ ‬بقوة‭ ‬ونضال‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬نثأر‭ ‬لمجزرة‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬آب‭ ‬ونثأر‭ ‬للفتيات‭ ‬الايزيديات‮»‬‭.‬

وتوضح‭ ‬‮«‬توجعت‭ ‬حينها‭ ‬كثيراً،‭ ‬وبدأت‭ ‬وشقيقتي‭ ‬آرين‭ ‬نفكر‭ ‬بالانضمام‭ ‬الى‭ ‬الرفاق‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬سنجار‮»‬‭. ‬والتحقت‭ ‬ميركان‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬بصفوف‭ ‬المقاتلات‭ ‬الايزيديات‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشهر‭ ‬من‭ ‬انضمام‭ ‬شقيقتها‭ ‬آرين‭ (‬24‭ ‬عاما‭). ‬وتقول‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يعد‭ ‬أمامي‭ ‬الا‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬تحرير‭ ‬النساء‭ ‬الايزيديات‭ ‬وكل‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬لا‭ ‬يزلنّ‭ ‬في‭ ‬قبضة‭ ‬داعش‮»‬‭.‬

وتضيف‭ ‬‮«‬اخترت‭ ‬نمط‭ ‬حياتي‭. ‬طالما‭ ‬هناك‭ ‬لباس‭ ‬عسكري‭ ‬سأرتديه‭. ‬بالامس‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬واليوم‭ ‬داعش،‭ ‬ولا‭ ‬نعرف‭ ‬من‭ ‬سيأتي‭ ‬لاحقاً‭. ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬اذهب‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬حلّ‭ ‬فيه‭ ‬ظلم‮»‬‭.‬

في‭ ‬غرفة‭ ‬مجاورة،‭ ‬تكتفي‭ ‬زميلتها‭ ‬بسيه‭ (‬اسم‭ ‬حركي‭) ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬تعرضنا‭ ‬لأبشع‭ ‬انواع‭ ‬الظلم،‭ ‬وسيكون‭ ‬ثأرنا‭ ‬بكبر‭ ‬هذا‭ ‬الظلم‮»‬‭.‬