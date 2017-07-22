الإمارات ترى تعديل قطر قانونها لمكافحة الإرهاب خطوة إيجابية

أمير‭ ‬قطر‭ ‬يعلن‭ ‬استعداده‭ ‬للحوار‭ ‬بشروط

دبي‭- ‬الزمان‮ ‬

ابدى‭ ‬امير‭ ‬قطر‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬استعداده‭ ‬للحوار‭ ‬بشروط‭ ‬لحل‭ ‬الازمة‭ ‬الخليجية‭ ‬بين‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والسعودية‭ ‬وحلفائها‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭. ‬وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬ال‭ ‬ثاني‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬متلفزة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬للحوار‭ ‬لتسوية‭ ‬المشاكل‭ ‬العالقة‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اي‭ ‬حل‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يحترم‭ ‬سيادة‭ ‬قطر‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬رفض‭ ‬الاملاءات‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬الاماراتي‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬انور‭ ‬قرقاش‭ ‬الجمعة‭ ‬قرار‭ ‬قطر‭ ‬تعديل‭ ‬قانونها‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬إيجابية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الازمة‭ ‬بين‭ ‬الدوحة‭ ‬والدول‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬تتهمها‭ ‬بدعم‭ ‬مجموعات‭ ‬متطرفة‭. ‬وأصدر‭ ‬امير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬مرسوما‭ ‬رسميا‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬حول‭ ‬‮«‬تعريف‭ ‬الارهابيين‭ ‬والجرائم‭ ‬والأعمال‭ ‬والكيانات‭ ‬الإرهابية‭ ‬وتجميد‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‮»‬‭. ‬ولا‭ ‬يقدم‭ ‬المرسوم‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬تعديلا‭ ‬لقانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬2004،‭ ‬اي‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬معايير‭ ‬تعريف‭ ‬الارهاب‭ ‬ولا‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬اضافة‭ ‬مشتبه‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬منظمة‭ ‬الى‭ ‬اللائحة‭ ‬السوداء‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭ ‬الجديد‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬‮«‬مكافحة‭ ‬تمويل‭ ‬الارهاب‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقطر‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لنزع‭ ‬فتيل‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬الخليج‭. ‬لكن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأربع‭ ‬المقاطعة‭ ‬لقطر‭ ‬اعتبرت‭ ‬الاتفاق‭ ‬‮«‬غير‭ ‬كاف‮»‬‭. ‬والجمعة،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬الاماراتي‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬بالقرار‭ ‬القطري‭ ‬الأخير‭. ‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬أنور‭ ‬قرقاش‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬المرسوم‭ ‬القطري‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‮»‬،‭ ‬متابعا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ضغط‭ ‬الأزمة‭ ‬يؤتي‭ ‬ثماره‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬قرقاش‭ ‬كرر‭ ‬مطالبه‭ ‬لقطر‭ ‬بتعديل‭ ‬مسار‭ ‬توجهاتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬مع‭ ‬جيرانها‭ ‬العرب‭. ‬وقال‭ ‬قرقاش‭ ‬‮«‬الأعقل‭ ‬تغيير‭ ‬التوجه‭ ‬ككل”m‭.‬قال‭ ‬أنور‭ ‬قرقاش‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬علاقة‭ ‬قطر‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬هدأت‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أمرت‭ ‬الكويت‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بطرد‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬و14‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬آخر‭ ‬بسبب‭ ‬“صلتهم‭ ‬بخلية‭ ‬تجسس‭ ‬وإرهاب”ويعتبر‭ ‬تصريح‭ ‬قرقاش‭ ‬بادرة‭ ‬ايجابية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الإمارات‭ ‬وثلاث‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬فرضت‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬الدوحة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وكانت‭ ‬الكويت‭ ‬أمرت‭ ‬بطرد‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬و14‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬بتهمة‭ ‬ارتباطهم‭ ‬بخلية‭ ‬“تجسس‭ ‬وإرهاب”‭ ‬في‭ ‬تفاقم‭ ‬لخلاف‭ ‬علني‭ ‬غير‭ ‬معتاد‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ . ‬كما‭ ‬أصدرت‭ ‬الكويت‭ ‬تعليمات‭ ‬بتجميد‭ ‬نشاط‭ ‬البعثتين‭ ‬الثقافية‭ ‬والعسكرية‭ ‬لإيران‭ ‬بعد‭ ‬القضية‭.‬‭ ‬ورحبت‭ ‬الإمارات‭ ‬كذلك‭ ‬بقرار‭ ‬قطر‭ ‬تعديل‭ ‬قوانينها‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭. ‬

وفي‭ ‬خطوة‭ ‬للتصدي‭ ‬لاتهامات‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬ومصر‭ ‬والبحرين‭ ‬لقطر‭ ‬بدعم‭ ‬الإرهاب‭ ‬وضعت‭ ‬الدوحة‭ ‬التي‭ ‬تنفي‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬قواعد‭ ‬لتعريف‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتجميد‭ ‬التمويل‭ ‬له‭. ‬وفي‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬قطعت‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬ومصر‭ ‬والبحرين‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬وفرضت‭ ‬عليها‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬شملت‭ ‬غلق‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي‭ ‬أمام‭ ‬الطيران‭ ‬القطري‭ ‬لاتهامها‭ ‬بدعم‭ ‬مجموعات‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭ ‬والتقارب‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬لكن‭ ‬الدوحة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬اكبر‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬اميركية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط،‭ ‬نفت‭ ‬مرارا‭ ‬الاتهامات‭ ‬بدعم‭ ‬الارهاب‭. ‬وبعد‭ ‬أربعة‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الدوحة،‭ ‬اعلنت‭ ‬المملكة‭ ‬السعودية‭ ‬ومصر‭ ‬ودولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والبحرين‭ ‬تصنيف‭ ‬59‭ ‬شخصا‭ ‬و‭ ‬12