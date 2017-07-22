الإمارات ترى تعديل قطر قانونها لمكافحة الإرهاب خطوة إيجابية

أمير قطر يعلن استعداده للحوار بشروط
دبي- الزمان
ابدى امير قطر مساء الجمعة استعداده للحوار بشروط لحل الازمة الخليجية بين بلاده من جهة والسعودية وحلفائها من جهة اخرى. وقال الشيخ تميم بن حمد ال ثاني في كلمة متلفزة «نحن مستعدون للحوار لتسوية المشاكل العالقة»، لكنه شدد على ان «اي حل يجب ان يحترم سيادة قطر» مؤكدا «رفض الاملاءات». واعتبر وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش الجمعة قرار قطر تعديل قانونها لمكافحة الارهاب «خطوة إيجابية» في الازمة بين الدوحة والدول الخليجية التي تتهمها بدعم مجموعات متطرفة. وأصدر امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسوما رسميا مساء الخميس حول «تعريف الارهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب». ولا يقدم المرسوم الذي يشكل تعديلا لقانون مكافحة الارهاب الذي يعود الى 2004، اي تفاصيل حول معايير تعريف الارهاب ولا الاجراءات التي تؤدي الى اضافة مشتبه به او منظمة الى اللائحة السوداء. ويأتي هذا المرسوم الجديد بعد توقيع اتفاق حول «مكافحة تمويل الارهاب» بين الولايات المتحدة وقطر في الدوحة في 11 تموز/يوليو خلال زيارة لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في محاولة لنزع فتيل الأزمة في الخليج. لكن الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر اعتبرت الاتفاق «غير كاف». والجمعة، رحب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية بالقرار القطري الأخير.
وقال الوزير أنور قرقاش على تويتر «المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية»، متابعا أن «ضغط الأزمة يؤتي ثماره». لكن قرقاش كرر مطالبه لقطر بتعديل مسار توجهاتها من أجل حل الأزمة مع جيرانها العرب. وقال قرقاش «الأعقل تغيير التوجه ككل”m.قال أنور قرقاش الجمعة إن المخاوف من علاقة قطر مع إيران هدأت منذ أن أمرت الكويت أمس الخميس بطرد السفير الإيراني و14 دبلوماسيا آخر بسبب “صلتهم بخلية تجسس وإرهاب”ويعتبر تصريح قرقاش بادرة ايجابية من جانب الإمارات وثلاث دول عربية أخرى فرضت عقوبات على الدوحة الشهر الماضي.
وكانت الكويت أمرت بطرد السفير الإيراني و14 دبلوماسيا بتهمة ارتباطهم بخلية “تجسس وإرهاب” في تفاقم لخلاف علني غير معتاد بين البلدين . كما أصدرت الكويت تعليمات بتجميد نشاط البعثتين الثقافية والعسكرية لإيران بعد القضية. ورحبت الإمارات كذلك بقرار قطر تعديل قوانينها لمكافحة الإرهاب.
وفي خطوة للتصدي لاتهامات السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر بدعم الإرهاب وضعت الدوحة التي تنفي هذه الاتهامات قواعد لتعريف الإرهاب وتجميد التمويل له. وفي الخامس من حزيران/يونيو الماضي، قطعت السعودية والامارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية شملت غلق مجالها الجوي أمام الطيران القطري لاتهامها بدعم مجموعات «ارهابية» والتقارب من إيران. لكن الدوحة التي تضم اكبر قاعدة جوية اميركية في الشرق الاوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الارهاب. وبعد أربعة ايام من قطع علاقاتها مع الدوحة، اعلنت المملكة السعودية ومصر ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين تصنيف 59 شخصا و 12