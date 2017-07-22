‎‫معمر الأرياني وزير الإعلام اليمني‬ لـ (الزمان): ‎مباحثات لعودة خالد رئيساً للحكومة اليمنية

القاهرة - مصطفى عمارةت
عقد معمر بن مطهر الاريانى وزير الاعلام اليمني اجتماعا مع المراسلين الاجانب المعتمدين بالقاهرة لشرح طبيعة الاوضاع فى اليمن ،واكد الوزير اليمني ان الحوثيين ارتكبوا جرائم كبيرة فى حق الاعلاميين اليمنيين حيث تم قتل وسجن واختطاف المئات منهم منذ الانقلاب الذين قاموا به ،واضاف ان السعودية ومصر استضافتا الاعلاميين اليمنيين الهاربين من اليمن للعمل بهما كما تم مصادرة الصحف المعارضة.
توفى تصريحات خاصة اكد الوزير اليمني لمراسل الزمان في القاهرةت ان ايران دعمت الحوثيين بالمستشارين العسكريين والاسلحة منذ الايام الاولى للانقلاب تنفيذا لمخططها باقامة امبراطوريه فارسيه فى المنطقه اما المساعده الوحيده التى قدمتها للشعب اليمنى فكان عباره عن سفينه محمله بالاغذيه ثبت بعد ذلك انها اغذية فاسدة باعتراف الحوثيين انفسهم.
تونفى الوزير اليمنى وجود مخطط سعودي لاستبدال الرئيس اليمنى الحالي عبدربه منصور برئيس اخر مؤكدا تمسك السعودية وكل دول العالم بشرعية الرئيس الحالي .
فى السياق ذاته اعرب الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد فى تصريحات خاصة للزمانت عن ترحيبه بقيادة يمنية جديدة مطالبا الرئيس هادى بتقديم تنازلات بشأن الشرعية ،كما طالب الحوثيين بتقديم تنازلات عسكرية من اجل الصالح العام مؤكدا انه يجب تغيير بعض القيادات لصالح الشعب اليمنى وكشف الرئيس اليمنى السابق ان الحرب فى اليمن سوف تنتهى بتوافق دولى فلما حدث بين فيصل وعبد الناصر اما مشكلة الجنوب فسوف تحل من خلال دوله اتحاديه من ناحيه اخرى كشفت مصادر اخرى يمنيه مطلعة بالقاهرة عن وجود مباحثات لعودة خالد بحاح رئيسا للحكومه اليمنيه مره اخرى ضمن حكومة وفاق وطنى بدلا من رئيس الحكومة الحالية لن دغر وذلك فى اطار حكومة وطنية تجمع كل الاطياف لمواجهة الانقلاب الحوثي ، واضاف المصدر ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اجتمع مؤخرا فى الرياض بخالد بحاح لبحث تشكيل حكومه واحدة وفاق وطني تحت شرعية الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادى .