‎‫معمر الأرياني وزير الإعلام اليمني‬ لـ (الزمان): ‎مباحثات لعودة خالد رئيساً للحكومة اليمنية

‎القاهرة‭ ‬‭-‬‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارةت

‎عقد‭ ‬معمر‭ ‬بن‭ ‬مطهر‭ ‬الاريانى‭ ‬وزير‭ ‬الاعلام‭ ‬اليمني‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬المراسلين‭ ‬الاجانب‭ ‬المعتمدين‭ ‬بالقاهرة‭ ‬لشرح‭ ‬طبيعة‭ ‬الاوضاع‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬،واكد‭ ‬الوزير‭ ‬اليمني‭ ‬ان‭ ‬الحوثيين‭ ‬ارتكبوا‭ ‬جرائم‭ ‬كبيرة‭ ‬فى‭ ‬حق‭ ‬الاعلاميين‭ ‬اليمنيين‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬قتل‭ ‬وسجن‭ ‬واختطاف‭ ‬المئات‭ ‬منهم‭ ‬منذ‭ ‬الانقلاب‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬به‭ ‬،واضاف‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬ومصر‭ ‬استضافتا‭ ‬الاعلاميين‭ ‬اليمنيين‭ ‬الهاربين‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬للعمل‭ ‬بهما‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مصادرة‭ ‬الصحف‭ ‬المعارضة‭.‬

‎توفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬اكد‭ ‬الوزير‭ ‬اليمني‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرةت‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬دعمت‭ ‬الحوثيين‭ ‬بالمستشارين‭ ‬العسكريين‭ ‬والاسلحة‭ ‬منذ‭ ‬الايام‭ ‬الاولى‭ ‬للانقلاب‭ ‬تنفيذا‭ ‬لمخططها‭ ‬باقامة‭ ‬امبراطوريه‭ ‬فارسيه‭ ‬فى‭ ‬المنطقه‭ ‬اما‭ ‬المساعده‭ ‬الوحيده‭ ‬التى‭ ‬قدمتها‭ ‬للشعب‭ ‬اليمنى‭ ‬فكان‭ ‬عباره‭ ‬عن‭ ‬سفينه‭ ‬محمله‭ ‬بالاغذيه‭ ‬ثبت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬انها‭ ‬اغذية‭ ‬فاسدة‭ ‬باعتراف‭ ‬الحوثيين‭ ‬انفسهم‭.‬

‎تونفى‭ ‬الوزير‭ ‬اليمنى‭ ‬وجود‭ ‬مخطط‭ ‬سعودي‭ ‬لاستبدال‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمنى‭ ‬الحالي‭ ‬عبدربه‭ ‬منصور‭ ‬برئيس‭ ‬اخر‭ ‬مؤكدا‭ ‬تمسك‭ ‬السعودية‭ ‬وكل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بشرعية‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬‭.‬

‎فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬ناصر‭ ‬محمد‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمانت‭ ‬عن‭ ‬ترحيبه‭ ‬بقيادة‭ ‬يمنية‭ ‬جديدة‭ ‬مطالبا‭ ‬الرئيس‭ ‬هادى‭ ‬بتقديم‭ ‬تنازلات‭ ‬بشأن‭ ‬الشرعية‭ ‬،كما‭ ‬طالب‭ ‬الحوثيين‭ ‬بتقديم‭ ‬تنازلات‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الصالح‭ ‬العام‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬تغيير‭ ‬بعض‭ ‬القيادات‭ ‬لصالح‭ ‬الشعب‭ ‬اليمنى‭ ‬وكشف‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمنى‭ ‬السابق‭ ‬ان‭ ‬الحرب‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬سوف‭ ‬تنتهى‭ ‬بتوافق‭ ‬دولى‭ ‬فلما‭ ‬حدث‭ ‬بين‭ ‬فيصل‭ ‬وعبد‭ ‬الناصر‭ ‬اما‭ ‬مشكلة‭ ‬الجنوب‭ ‬فسوف‭ ‬تحل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دوله‭ ‬اتحاديه‭ ‬من‭ ‬ناحيه‭ ‬اخرى‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬اخرى‭ ‬يمنيه‭ ‬مطلعة‭ ‬بالقاهرة‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مباحثات‭ ‬لعودة‭ ‬خالد‭ ‬بحاح‭ ‬رئيسا‭ ‬للحكومه‭ ‬اليمنيه‭ ‬مره‭ ‬اخرى‭ ‬ضمن‭ ‬حكومة‭ ‬وفاق‭ ‬وطنى‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية‭ ‬لن‭ ‬دغر‭ ‬وذلك‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬حكومة‭ ‬وطنية‭ ‬تجمع‭ ‬كل‭ ‬الاطياف‭ ‬لمواجهة‭ ‬الانقلاب‭ ‬الحوثي‭ ‬،‭ ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬اجتمع‭ ‬مؤخرا‭ ‬فى‭ ‬الرياض‭ ‬بخالد‭ ‬بحاح‭ ‬لبحث‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومه‭ ‬واحدة‭ ‬وفاق‭ ‬وطني‭ ‬تحت‭ ‬شرعية‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادى‭ .‬