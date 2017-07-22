‎عملية عسكرية لحزب الله في عرسال الحدودية مع سوريا

مواجهات بين الفصائل للسيطرة على ادلب
بيروت – الزمان
أعلن حزب الله اللبناني الجمعة ان مقاتليه يشنون عملية عسكرية ضد «مسلحين ارهابيين» في منطقة جرود عرسال الحدودية مع سوريا، انطلاقا من مواقع عسكرية تابع له على جانبي الحدود اللبنانية السورية. وافادت قناة المنار الناطقة باسم حزب الله عن «بدء العملية العسكرية لتطهير جرود عرسال والقلمون من المسلحين الارهابيين».
وفي وقت لاحق، نعى حزب الله اثنين من مقاتليه سقطا في اليوم الاول من المعارك. على الصعيد الرسمي، صدر القليل من التعليقات من جانب المسؤولين حول العملية واكد رئيس الجمهورية ميشال عون انه «يتابع التطورات العسكرية».
وتقع جرود عرسال، التي تتمركز فيها مجموعات جهادية قدمت من سوريا، في المناطق الجبلية المشرفة على البلدة التي تحمل الاسم نفسه. كما فيها مخيمات تضم الاف اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب في سوريا. وكان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله أعلن الاسبوع الماضي ان «الذين في جرود عرسال هم تهديد للجميع بما فيها مخيمات النازحين السوريين (…) آن الأوان للانتهاء من هذا التهديد». اما منطقة القلمون فتقع غرب سوريا على مقربة من الحدود مع لبنان. ويقاتل حزب الله الى جانب قوات النظام السوري في سوريا منذ سنوات عدة، الفصائل المسلحة المعارضة والفصائل الجهادية. وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اعلن الثلاثاء ان الجيش يستعد للقيام بعملية عسكرية قرب مخيمات اللاجئين في جرود عرسال، حيث سبق ان تعرض جنود لبنانيون لاعتداءات عدة. في غضون ذلك، افاد بيان ان الجيش اللبناني «يستهدف بالاسلحة الثقيلة مجموعة إرهابية كانت تحاول التسلل عبر مراكزه إلى عرسال ويصيب كامل أفرادها».
واشتدت حدة الاقتتال في محافظة ادلب (شمال غرب) بين جماعة جهادية نافذة وفصيل مقاتل رئيسي ليل الخميس الجمعة، وتوسع ليصل الى احد المعابر الحدودية، حسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس والمرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة. واسفرت المعارك الجارية بين عناصر في هيئة تحرير الشام، التي تضم فصائل عدة ابرزها جبهة فتح الشام ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، وحركة احرار الشام عن مقتل 65 شخصا على الاقل بينهم 15 مدنيا. وكانت الاشتباكات قد اندلعت في وقت سابق من هذا الاسبوع وسرعان ما انتشرت في هذه المنطقة التي تعد احد معاقل الفصائل المقاتلة. واتسعت رقعة الاشتباكات لتشمل مناطق عدة من محافظة ادلب، بما في ذلك داخل معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، الذي كان يخضع لسيطرة حركة أحرار الشام الكاملة. وسبق للجانبين ان تحالفا بشكل وثيق وشكلا نواة «جيش الفتح» الذي سيطر على معظم محافظة إدلب في عام 2015.
الا ان حدة التوتر ارتفعت بين الفصيلين منذ مدة واندلعت الاشتباكات الأخيرة اثر خلاف حاد واستفزازات متبادلة مردها الى رغبة كل طرف برفع رايته في مدينة إدلب، مركز المحافظة. ويغلب على هيئة تحرير الشام عناصر جبهة فتح الشام التي غيرت اسمها بعد ان كانت تدعى جبهة النصرة، وتمثل ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان «المعارك تدور الان داخل المعبر الذي تحول الى ساحة معركة واصبحت هيئة تحرير الشام تسيطر على جزء منه وحركة أحرار الشام على الجزء الاخر». واسفرت المعارك منذ الثلاثاء، بحسب المرصد، عن مقتل 65 شخصا بينهم 15 مدنيا، في عدادهم اربعة اطفال. وتمكن مراسل فرانس برس في المحافظة من سماع اصوات الاشتباكات خلال الليل وساعات الفجر الاولى بالقرب من بلدة رام حمدان الواقعة شرق المحافظة، يتخللها انفجارات عنيفة واصوات للاسلحة الثقيلة.
وبموازاة هذه الاشتباكات خرجت تظاهرات متفرقة ضد هيئة تحرير الشام في عدة بلدات في المحافظة، طالبت بعضها بوقف المعارك فيما طالبت اخرى بخروج «تحرير الشام». وقتل ناشط اعلامي وجرح اخر عندما اطلق الجهاديون النار على المتظاهرين في مدينة سراقب يومي الاربعاء والخميس.
واظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع للتواصل الاجتماعي تظاهرات تطلق هتافات معادية لهيئة تحرير الشام قبل ان تسمع اصوات اطلاق النار. وقد اقام الجانبان نقاط تفتيش جديدة، ومكث السكان في منازلهم خوفا من وقوعهم ضحية الاشتباكات.