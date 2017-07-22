‎عملية عسكرية لحزب الله في عرسال الحدودية مع سوريا

مواجهات‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‮ ‬‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬ادلب

بيروت‭ – ‬الزمان‮ ‬

أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬مقاتليه‭ ‬يشنون‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬مسلحين‭ ‬ارهابيين‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جرود‭ ‬عرسال‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬سوريا،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬تابع‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬السورية‭. ‬‎وافادت‭ ‬قناة‭ ‬المنار‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬عن‭ ‬‮«‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬لتطهير‭ ‬جرود‭ ‬عرسال‭ ‬والقلمون‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬الارهابيين‮»‬‭.‬

‎وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬نعى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬مقاتليه‭ ‬سقطا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬المعارك‭. ‬‎على‭ ‬الصعيد‭ ‬الرسمي،‭ ‬صدر‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬التعليقات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المسؤولين‭ ‬حول‭ ‬العملية‭ ‬واكد‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬انه‭ ‬‮«‬يتابع‭ ‬التطورات‭ ‬العسكرية‮»‬‭.‬

‎وتقع‭ ‬جرود‭ ‬عرسال،‭ ‬التي‭ ‬تتمركز‭ ‬فيها‭ ‬مجموعات‭ ‬جهادية‭ ‬قدمت‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الجبلية‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬البلدة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه‭. ‬كما‭ ‬فيها‭ ‬مخيمات‭ ‬تضم‭ ‬الاف‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬الهاربين‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬‎وكان‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬أعلن‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الذين‭ ‬في‭ ‬جرود‭ ‬عرسال‭ ‬هم‭ ‬تهديد‭ ‬للجميع‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مخيمات‭ ‬النازحين‭ ‬السوريين‭ (…) ‬آن‭ ‬الأوان‭ ‬للانتهاء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التهديد‮»‬‭. ‬‎اما‭ ‬منطقة‭ ‬القلمون‭ ‬فتقع‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭. ‬ويقاتل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عدة،‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬المعارضة‭ ‬والفصائل‭ ‬الجهادية‭. ‬‎وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬اعلن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬يستعد‭ ‬للقيام‭ ‬بعملية‭ ‬عسكرية‭ ‬قرب‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬في‭ ‬جرود‭ ‬عرسال،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬تعرض‭ ‬جنود‭ ‬لبنانيون‭ ‬لاعتداءات‭ ‬عدة‭. ‬‎في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬افاد‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬‮«‬يستهدف‭ ‬بالاسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬مجموعة‭ ‬إرهابية‭ ‬كانت‭ ‬تحاول‭ ‬التسلل‭ ‬عبر‭ ‬مراكزه‭ ‬إلى‭ ‬عرسال‭ ‬ويصيب‭ ‬كامل‭ ‬أفرادها‮»‬‭.‬

واشتدت‭ ‬حدة‭ ‬الاقتتال‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬بين‭ ‬جماعة‭ ‬جهادية‭ ‬نافذة‭ ‬وفصيل‭ ‬مقاتل‭ ‬رئيسي‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة،‭ ‬وتوسع‭ ‬ليصل‭ ‬الى‭ ‬احد‭ ‬المعابر‭ ‬الحدودية،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬والمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الجمعة‭. ‬واسفرت‭ ‬المعارك‭ ‬الجارية‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬فصائل‭ ‬عدة‭ ‬ابرزها‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬ذراع‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وحركة‭ ‬احرار‭ ‬الشام‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬65‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬بينهم‭ ‬15‭ ‬مدنيا‭. ‬وكانت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬قد‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬احد‭ ‬معاقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة‭. ‬واتسعت‭ ‬رقعة‭ ‬الاشتباكات‭ ‬لتشمل‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬داخل‭ ‬معبر‭ ‬باب‭ ‬الهوى‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬تركيا،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يخضع‭ ‬لسيطرة‭ ‬حركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام‭ ‬الكاملة‭. ‬وسبق‭ ‬للجانبين‭ ‬ان‭ ‬تحالفا‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬وشكلا‭ ‬نواة‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الفتح‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬

الا‭ ‬ان‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬ارتفعت‭ ‬بين‭ ‬الفصيلين‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬واندلعت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬الأخيرة‭ ‬اثر‭ ‬خلاف‭ ‬حاد‭ ‬واستفزازات‭ ‬متبادلة‭ ‬مردها‭ ‬الى‭ ‬رغبة‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬برفع‭ ‬رايته‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إدلب،‭ ‬مركز‭ ‬المحافظة‭. ‬ويغلب‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬عناصر‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬التي‭ ‬غيرت‭ ‬اسمها‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كانت‭ ‬تدعى‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة،‭ ‬وتمثل‭ ‬ذراع‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المعارك‭ ‬تدور‭ ‬الان‭ ‬داخل‭ ‬المعبر‭ ‬الذي‭ ‬تحول‭ ‬الى‭ ‬ساحة‭ ‬معركة‭ ‬واصبحت‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬منه‭ ‬وحركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الاخر‮»‬‭. ‬واسفرت‭ ‬المعارك‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد،‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬65‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬15‭ ‬مدنيا،‭ ‬في‭ ‬عدادهم‭ ‬اربعة‭ ‬اطفال‭. ‬وتمكن‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬من‭ ‬سماع‭ ‬اصوات‭ ‬الاشتباكات‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬وساعات‭ ‬الفجر‭ ‬الاولى‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬رام‭ ‬حمدان‭ ‬الواقعة‭ ‬شرق‭ ‬المحافظة،‭ ‬يتخللها‭ ‬انفجارات‭ ‬عنيفة‭ ‬واصوات‭ ‬للاسلحة‭ ‬الثقيلة‭.‬

وبموازاة‭ ‬هذه‭ ‬الاشتباكات‭ ‬خرجت‭ ‬تظاهرات‭ ‬متفرقة‭ ‬ضد‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬بلدات‭ ‬في‭ ‬المحافظة،‭ ‬طالبت‭ ‬بعضها‭ ‬بوقف‭ ‬المعارك‭ ‬فيما‭ ‬طالبت‭ ‬اخرى‭ ‬بخروج‭ ‬‮«‬تحرير‭ ‬الشام‮»‬‭. ‬وقتل‭ ‬ناشط‭ ‬اعلامي‭ ‬وجرح‭ ‬اخر‭ ‬عندما‭ ‬اطلق‭ ‬الجهاديون‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سراقب‭ ‬يومي‭ ‬الاربعاء‭ ‬والخميس‭.‬

واظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تداولتها‭ ‬مواقع‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تظاهرات‭ ‬تطلق‭ ‬هتافات‭ ‬معادية‭ ‬لهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تسمع‭ ‬اصوات‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭. ‬وقد‭ ‬اقام‭ ‬الجانبان‭ ‬نقاط‭ ‬تفتيش‭ ‬جديدة،‭ ‬ومكث‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬وقوعهم‭ ‬ضحية‭ ‬الاشتباكات‭.‬