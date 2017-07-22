 إردوغان:المانيا لن تخيف تركيا بتهديداتها 

برلين‭ ‬تعيد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬أسلحة‭ ‬الى‭ ‬أنقرة

اسطنبول‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‮ ‬

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬لن‭ ‬تخيفها‭ ‬‮«‬تهديدات‮»‬‭ ‬المانيا،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اوج‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬مدافعا‭ ‬عن‭ ‬استقلالية‭ ‬القضاء‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬انتقادات‭ ‬برلين‭. ‬وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬القاه‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬اخافتنا‭ ‬بهذه‭ ‬التهديدات‮»‬‭ ‬ان‭ ‬‮«‬القضاء‭ ‬التركي‭ ‬مستقل‭ ‬أكثر‮»‬‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬المانيا‭. ‬واعلنت‭ ‬برلين‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬اعادة‭ ‬توجيه‮»‬‭ ‬سياستها‭ ‬حيال‭ ‬تركيا‭ ‬مع‭ ‬اجراءات‭ ‬قد‭ ‬تتضمن‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬على‭ ‬شريكها‭ ‬التاريخي‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬استيائها‭ ‬من‭ ‬اعتقال‭ ‬ناشطين‭ ‬حقوقيين‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬بينهم‭ ‬الماني‭. ‬فيماأعلنت‭ ‬برلين‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬ستعيد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬اسلحة‭ ‬المانية‭ ‬الى‭ ‬تركيا،‭ ‬وتوقفت‭ ‬محطات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬المانية‭ ‬عن‭ ‬بثّ‭ ‬إعلانات‭ ‬تركية،‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬ملموسة‭ ‬للتدهور‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وصرّح‭ ‬فيليب‭ ‬جورنيتز‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الإقتصاد‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‮»‬‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬ارادتها‭ ‬برلين‭ ‬بسبب‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬حول‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬‮«‬تشمل‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬سياسة‭ ‬تصدير‭ ‬الأسلحة‮»‬‭. ‬‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

واضاف‭ ‬‮«‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬تخضع‭ ‬طلبات‭ ‬تصدير‭ ‬الأسلحة‭ ‬الى‭ ‬عملية‭ ‬اعادة‭ ‬نظر‭ ‬حاليا‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬كلام‭ ‬جورنيتز‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭ ‬الالمانية‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬جمدت‭ ‬كل‭ ‬عمليات‭ ‬تسليم‭ ‬الاسلحة‭ ‬الجارية‭ ‬او‭ ‬المقررة‭ ‬الى‭ ‬تركيا‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬حذرت‭ ‬الخارجية‭ ‬الالمانية‭ ‬مواطنيها‭ ‬من‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬يرتادها‭ ‬الالمان‭ ‬عادة‭ ‬لتمضية‭ ‬عطلهم‭.‬‭ ‬كذلك،‭ ‬تشمل‭ ‬الاجراءات‭ ‬اعادة‭ ‬نظر‭ ‬في‭ ‬الضمانات‭ ‬والقروض‭ ‬والمساعدات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الحكومة‭ ‬الالمانية‭ ‬او‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬للصادرات‭ ‬او‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

واتهم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬سيغمار‭ ‬غابرييل‭ ‬انقرة‭ ‬بانتهاك‭ ‬منهجي‭ ‬لدولة‭ ‬القانون‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬‮«‬ان‭ ‬يبقى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عواقب‮»‬،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬وصفته‭ ‬المستشارة‭ ‬انغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬ضروري‭ ‬ولا‭ ‬غنى‭ ‬عنه‮»‬‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬التحذير‭ ‬الالماني‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬تركيا،‭ ‬وصف‭ ‬اردوغان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬ضار‭ ‬ولا‭ ‬اساس‭ ‬له‮»‬‭.‬

ورفض‭ ‬ايضا‭ ‬معلومات‭ ‬للصحافة‭ ‬الالمانية‭ ‬اكدها‭ ‬غابرييل‭ ‬مفادها‭ ‬ان‭ ‬انقرة‭ ‬سلمت‭ ‬برلين‭ ‬لائحة‭ ‬ب68‭ ‬مجموعة‭ ‬المانية‭ ‬او‭ ‬مدير‭ ‬شركة‭ ‬بينها‭ ‬دايملر‭ ‬و»بي‭ ‬ايه‭ ‬اس‭ ‬اف‮»‬،‭ ‬تتهمهم‭ ‬بدعم‭ ‬‮«‬الارهاب‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنكم‭ ‬ان‭ ‬تشوهوا‭ ‬صورة‭ ‬تركيا‮»‬‭ ‬واصفا‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬اعلامية‭ ‬شريرة‮»‬‭. ‬

وتأتي‭ ‬اجراءات‭ ‬برلين‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اعتقال‭ ‬ناشط‭ ‬حقوقي‭ ‬الماني‭ ‬مع‭ ‬خمسة‭ ‬آخرين‭ ‬بينهم‭ ‬مديرة‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

وفي‭ ‬المحصلة،‭ ‬فان‭ ‬تسعة‭ ‬المان‭ ‬معتقلون‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬بينهم‭ ‬اربعة‭ ‬يحملون‭ ‬ايضا‭ ‬الجنسية‭ ‬التركية‭.‬