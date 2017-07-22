 إردوغان:المانيا لن تخيف تركيا بتهديداتها 

برلين تعيد النظر في تسليم أسلحة الى أنقرة
اسطنبول- توركان اسماعيل
أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة ان بلاده لن تخيفها «تهديدات» المانيا، وذلك في اوج توتر العلاقات بين البلدين مدافعا عن استقلالية القضاء التركي في مواجهة انتقادات برلين. وقال اردوغان في خطاب القاه في انقرة «لا يمكنهم اخافتنا بهذه التهديدات» ان «القضاء التركي مستقل أكثر» من القضاء في المانيا. واعلنت برلين الخميس «اعادة توجيه» سياستها حيال تركيا مع اجراءات قد تتضمن عقوبات اقتصادية على شريكها التاريخي انطلاقا من استيائها من اعتقال ناشطين حقوقيين في اسطنبول بينهم الماني. فيماأعلنت برلين الجمعة أنها ستعيد النظر في تسليم اسلحة المانية الى تركيا، وتوقفت محطات تلفزيونية المانية عن بثّ إعلانات تركية، في ترجمة ملموسة للتدهور الحالي في العلاقات بين البلدين. وصرّح فيليب جورنيتز المتحدث باسم وزارة الإقتصاد المسؤولة عن هذا الملف لوكالة فرانس برس أن «اعادة النظر في العلاقات» مع تركيا التي ارادتها برلين بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الانسان، «تشمل كل المجالات، من ضمنها سياسة تصدير الأسلحة». (بقية الخبر على موقع الزمان)
واضاف «لهذا السبب تخضع طلبات تصدير الأسلحة الى عملية اعادة نظر حاليا».
وأكد كلام جورنيتز بشكل جزئي المعلومات التي نشرتها صحيفة «بيلد» الالمانية عن أن الحكومة «جمدت كل عمليات تسليم الاسلحة الجارية او المقررة الى تركيا». وفي هذا الاطار، حذرت الخارجية الالمانية مواطنيها من التوجه الى تركيا التي يرتادها الالمان عادة لتمضية عطلهم. كذلك، تشمل الاجراءات اعادة نظر في الضمانات والقروض والمساعدات التي تقدمها الحكومة الالمانية او الاتحاد الاوروبي للصادرات او الاستثمارات في تركيا.
واتهم وزير الخارجية سيغمار غابرييل انقرة بانتهاك منهجي لدولة القانون مؤكدا ان هذا الامر لا يمكن «ان يبقى من دون عواقب»، الامر الذي وصفته المستشارة انغيلا ميركل بانه «ضروري ولا غنى عنه».
وتعليقا على التحذير الالماني من السفر الى تركيا، وصف اردوغان هذا الامر بانه «ضار ولا اساس له».
ورفض ايضا معلومات للصحافة الالمانية اكدها غابرييل مفادها ان انقرة سلمت برلين لائحة ب68 مجموعة المانية او مدير شركة بينها دايملر و»بي ايه اس اف»، تتهمهم بدعم «الارهاب».
وقال اردوغان «لا يمكنكم ان تشوهوا صورة تركيا» واصفا هذه المعلومات بانها «حملة اعلامية شريرة».
وتأتي اجراءات برلين ردا على اعتقال ناشط حقوقي الماني مع خمسة آخرين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا.
وفي المحصلة، فان تسعة المان معتقلون في تركيا بينهم اربعة يحملون ايضا الجنسية التركية.