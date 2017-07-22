عشرات الجرحى إثر مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في الحسيمة

الرباط – الزمان
أسفرت مواجهات بين متظاهرين وقوات الامن في الحسيمة بشمال المغرب الخميس عن سقوط عشرات الجرحى من الجانبين، كما أفاد مصدر رسمي. ونقل متظاهر في حالة غيبوبة الى المستشفى ليل الخميس الجمعة اثر هذه الصدامات. ونقلت وكالة انباء المغرب العربي عن مديرية الحسيمة مساء الخميس ان «72 من عناصر الامن العام جرحوا (…) بحجارة (رشقها المتظاهرون) (…) واحد عشر متظاهرا اصيبوا بسبب الغاز المسيل للدموع». وشهدت المدينة والبلدات المجاورة لها الخميس صدامات بين متظاهرين وقوات الامن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ولجأت الى القوة لمنع مسيرة كبيرة كانت مقررة منذ فترة طويلة. وقالت مديرية الحسيمة ان «كل الجرحى غادروا المستشفى الذي نقلوا اليه باستثناء اثنين من رجال الامن تعتبر حالتهم خطيرة». واشارت الى ان «آليتين لقوات الامن تضررتا واحرقتا من قبل متظاهرين في أجدير» بالقرب من الحسيمة.
ونقلت وكالة انباء المغرب عن سلطات الحسيمة ان متظاهرا أصيب بجروح في الرأس «بسبب رشق حجارة»، موضحة انها فتحت تحقيقا «لمعرفة ملابسات هذا الحادث». وقالت الوكالة المغربية ان المصاب سينقل بمروحية الى أحد مستشفيات الرباط. وكان مؤيدو الحراك، الاسم الذي يطلق على الحركة الاحتجاجية في منطقة الريف المتمردة تاريخيا في المملكة، ابقوا على دعوتهم الى المسيرة على الرغم من حظر السلطات لها، من اجل المطالبة بالافراج عن رفاقهم. وقد بدأوا التجمع بعد ظهر الخميس في عدد من نقاط المدينة. لكن قوات الامن التي نشرت تدخلت بشكل منهجي لضرب المتظاهرين وتفريق كل تجمع ما ادى الى صدامات بين الجانبين. وهتف المتظاهرون «يحيا الريف! يحيا الزفزافي!»› في اشارة الى زعيم الحراك ناصر الزفزافي الذي اوقف في نهاية ايار/مايو.وذكر صحافي من وكالة فرانس برس ان المحتجين تمكنوا من التظاهر بشكل متقطع في حي سيدي عابد وبالقرب من الساحة المركزية في المدينة، لكن قوات الامن قمعتهم بسرعة. ودان رئيس فرع الرابطة المغربية لحقوق الانسان في الحسيمة علاش مصطفى «العراقيل الكبيرة امام الحريات». وقال لفرانس برس «منذ بداية الاحتجاج، لم تشهد المدينة حالة حصار كهذه»، مشيرا الى «اعتقال عدد كبير من المتظاهرين».