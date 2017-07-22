عشرات الجرحى إثر مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في الحسيمة

الرباط‭ – ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬أسفرت‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬متظاهرين‭ ‬وقوات‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬الحسيمة‭ ‬بشمال‭ ‬المغرب‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬عشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭. ‬ونقل‭ ‬متظاهر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬غيبوبة‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة‭ ‬اثر‭ ‬هذه‭ ‬الصدامات‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭ ‬عن‭ ‬مديرية‭ ‬الحسيمة‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬72‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الامن‭ ‬العام‭ ‬جرحوا‭ (…) ‬بحجارة‭ (‬رشقها‭ ‬المتظاهرون‭) (…) ‬واحد‭ ‬عشر‭ ‬متظاهرا‭ ‬اصيبوا‭ ‬بسبب‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‮»‬‭. ‬وشهدت‭ ‬المدينة‭ ‬والبلدات‭ ‬المجاورة‭ ‬لها‭ ‬الخميس‭ ‬صدامات‭ ‬بين‭ ‬متظاهرين‭ ‬وقوات‭ ‬الامن‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬ولجأت‭ ‬الى‭ ‬القوة‭ ‬لمنع‭ ‬مسيرة‭ ‬كبيرة‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬وقالت‭ ‬مديرية‭ ‬الحسيمة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الجرحى‭ ‬غادروا‭ ‬المستشفى‭ ‬الذي‭ ‬نقلوا‭ ‬اليه‭ ‬باستثناء‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الامن‭ ‬تعتبر‭ ‬حالتهم‭ ‬خطيرة‮»‬‭. ‬واشارت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬آليتين‭ ‬لقوات‭ ‬الامن‭ ‬تضررتا‭ ‬واحرقتا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬متظاهرين‭ ‬في‭ ‬أجدير‮»‬‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحسيمة‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬المغرب‭ ‬عن‭ ‬سلطات‭ ‬الحسيمة‭ ‬ان‭ ‬متظاهرا‭ ‬أصيب‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬رشق‭ ‬حجارة‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬انها‭ ‬فتحت‭ ‬تحقيقا‭ ‬‮«‬لمعرفة‭ ‬ملابسات‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬المغربية‭ ‬ان‭ ‬المصاب‭ ‬سينقل‭ ‬بمروحية‭ ‬الى‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬الرباط‭. ‬وكان‭ ‬مؤيدو‭ ‬الحراك،‭ ‬الاسم‭ ‬الذي‭ ‬يطلق‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الريف‭ ‬المتمردة‭ ‬تاريخيا‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ابقوا‭ ‬على‭ ‬دعوتهم‭ ‬الى‭ ‬المسيرة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬حظر‭ ‬السلطات‭ ‬لها،‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬المطالبة‭ ‬بالافراج‭ ‬عن‭ ‬رفاقهم‭. ‬وقد‭ ‬بدأوا‭ ‬التجمع‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬المدينة‭. ‬لكن‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬تدخلت‭ ‬بشكل‭ ‬منهجي‭ ‬لضرب‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وتفريق‭ ‬كل‭ ‬تجمع‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬صدامات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬وهتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬‮«‬يحيا‭ ‬الريف‭! ‬يحيا‭ ‬الزفزافي‭!‬‮»‬›‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬زعيم‭ ‬الحراك‭ ‬ناصر‭ ‬الزفزافي‭ ‬الذي‭ ‬اوقف‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬ايار‭/‬مايو‭.‬وذكر‭ ‬صحافي‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬المحتجين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬التظاهر‭ ‬بشكل‭ ‬متقطع‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬سيدي‭ ‬عابد‭ ‬وبالقرب‭ ‬من‭ ‬الساحة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬لكن‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬قمعتهم‭ ‬بسرعة‭.‬ ودان‭ ‬رئيس‭ ‬فرع‭ ‬الرابطة‭ ‬المغربية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬الحسيمة‭ ‬علاش‭ ‬مصطفى‭ ‬‮«‬العراقيل‭ ‬الكبيرة‭ ‬امام‭ ‬الحريات‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الاحتجاج،‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬المدينة‭ ‬حالة‭ ‬حصار‭ ‬كهذه‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اعتقال‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‮»‬‭.‬