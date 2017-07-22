 السعودية تستحدث أعلى منصب أمني وتعلن مقتل ثلاثة مطلوبين في بلدة شيعية 

الرياض – الزمان
استحدثت السعودية منصب رئيس جهاز امن الدولة وربطت الاجهزة الامنية به في خطوة مركزية تعزز التغييرات السياسية في المملكة بعد تولي الامير محمد بن سلمان منصب ولي العهد . فيما اعلنت وزارة الداخلية السعودية الجمعة ان رجال الامن قتلوا ثلاثة «مطلوبين» لتورطهم في هجمات «ارهابية» في شرق البلاد حيث يعيش معظم الشيعة. وصرح المتحدث الامني بوزارة الداخلية ان ثلاثة اشخاص هم سعوديان وبحريني قضوا في 14 تموز/يوليو في تبادل لاطلاق النار مع رجال الامن في محافظة القطيف.
واضاف المتحدث «أن الجهات الأمنية ومن خلال متابعتها للأنشطة الإرهابية تمكنت من رصد وجود ثلاثة من المطلوبين بأحد المواقع بحي الزهور ببلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف». وتابع «عند محاصرتهم من قبل رجال الأمن ودعوتهم لتسليم أنفسهم بادر المذكورون بإطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف واقتضى الموقف الرد عليهم لتحييد خطرهم ما نتج عنه مقتلهم جميعاً». وذكرت وكالة الانباء الرسمية نقلا عن المتحدث ان «العملية الأمنية أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة داخل سيارتهم تجاوز وزنها عشرة كيلوغرامات مع صواعق متفجرة ذات اشتعال حراري وكهربائي وثلاثة أسلحة رشاشو ومسدس وذخائر حية».
واوضح ان المطلوبين الثلاثة اطلقوا «النار على رجال الأمن والمركبات والمقار الأمنية مما نتج عنه مقتل عدد من رجال الأمن والاشتراك بجريمة السطو المسلح التي تعرضت لها مركبة لنقل الأموال بمحافظة القطيف والاشتراك بإطلاق النار على عدد من المواطنين واختطافهم والاعتداء عليهم، والمتاجرةبالأسلحة».
وكانت صحيفة «الجزيرة» السعودية اعلنت السبت الماضي مقتل احد السعوديين جعفر بن حسن مكي آل مبيريك.
وتشهد منطقة القطيف اضطرابات منذ عام 2011 عندما اندلعت احتجاجات للشيعة للمطالبة بالمساواة في المملكة الخليجية.