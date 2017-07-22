 السعودية تستحدث أعلى منصب أمني وتعلن مقتل ثلاثة مطلوبين في بلدة شيعية 

الرياض – ‬الزمان‮ ‬

‮استحدثت‭ ‬السعودية‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬امن‭ ‬الدولة‭ ‬وربطت‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬مركزية‭ ‬تعزز‭ ‬التغييرات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بعد‭ ‬تولي‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬منصب‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ . ‬‮ ‬فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬السعودية‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬رجال‭ ‬الامن‭ ‬قتلوا‭ ‬ثلاثة‭ ‬‮«‬مطلوبين‮»‬‭ ‬لتورطهم‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬معظم‭ ‬الشيعة‭. ‬وصرح‭ ‬المتحدث‭ ‬الامني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ان‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشخاص‭ ‬هم‭ ‬سعوديان‭ ‬وبحريني‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬رجال‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬القطيف‭.‬

واضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬‮«‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬متابعتها‭ ‬للأنشطة‭ ‬الإرهابية‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬وجود‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬المطلوبين‭ ‬بأحد‭ ‬المواقع‭ ‬بحي‭ ‬الزهور‭ ‬ببلدة‭ ‬سيهات‭ ‬التابعة‭ ‬لمحافظة‭ ‬القطيف‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬عند‭ ‬محاصرتهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬ودعوتهم‭ ‬لتسليم‭ ‬أنفسهم‭ ‬بادر‭ ‬المذكورون‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭ ‬وكثيف‭ ‬واقتضى‭ ‬الموقف‭ ‬الرد‭ ‬عليهم‭ ‬لتحييد‭ ‬خطرهم‭ ‬ما‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬مقتلهم‭ ‬جميعاً‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬الأمنية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬ضبط‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المتفجرة‭ ‬داخل‭ ‬سيارتهم‭ ‬تجاوز‭ ‬وزنها‭ ‬عشرة‭ ‬كيلوغرامات‭ ‬مع‭ ‬صواعق‭ ‬متفجرة‭ ‬ذات‭ ‬اشتعال‭ ‬حراري‭ ‬وكهربائي‭ ‬وثلاثة‭ ‬أسلحة‭ ‬رشاشو‭ ‬ومسدس‭ ‬وذخائر‭ ‬حية‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬ان‭ ‬المطلوبين‭ ‬الثلاثة‭ ‬اطلقوا‭ ‬‮«‬النار‭ ‬على‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬والمركبات‭ ‬والمقار‭ ‬الأمنية‭ ‬مما‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬مقتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬والاشتراك‭ ‬بجريمة‭ ‬السطو‭ ‬المسلح‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬مركبة‭ ‬لنقل‭ ‬الأموال‭ ‬بمحافظة‭ ‬القطيف‭ ‬والاشتراك‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬واختطافهم‭ ‬والاعتداء‭ ‬عليهم،‭ ‬والمتاجرةبالأسلحة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الجزيرة‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬اعلنت‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬مقتل‭ ‬احد‭ ‬السعوديين‭ ‬جعفر‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬مكي‭ ‬آل‭ ‬مبيريك‭.‬

وتشهد‭ ‬منطقة‭ ‬القطيف‭ ‬اضطرابات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬عندما‭ ‬اندلعت‭ ‬احتجاجات‭ ‬للشيعة‭ ‬للمطالبة‭ ‬بالمساواة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الخليجية‭.‬