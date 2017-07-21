المرجعية تحذر من التهاون في تحرير المدن الأخرى

كربلاء – الزمان

حذرت المرجعية الدينية العليا من التهاون والتقاعس في تحرير المدن الاخرى من تنظيم داعش بعد استعادة مدينة الموصل.وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء أحمد الصافي، في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف (نحن وأذ نعيش استعادة الاراضي التي اغتصبها داعش والانتصارات التي سطرها المقاتلون بجميع اصنافهم ومسمياتهم نود التذكير، بان فرحة الانتصار لا تكتمل حتى تستعاد جميع الاراضي العزيزة التي أغتصبها داعش وهذا لا يتم الا بالاستمرار بالروحية القتالية التي يتمتع بها المقاتلون).وأضاف (حذار ثم حذار من التهاون او التقاعس عن هذه المهمة النبيلة والركون لطلب العافية مادامت هذه الاراضي تحت يد هؤلاء).وتابع ان (الحفاظ على الارواح البريئة من الأطفال والنساء والشيوخ هي مهمة اساسية ولها الاولولية وكما قلنا سابقا ان انقاذ الابرياء والحفاظ على حياتهم افضل من قتل المعتدي الارهابي)، داعيا المقاتلين الى ان (يجلوا هذا الهدف السامي أمامهم كما صنعوا فعلاً في المعارك السابقة وبذلوا قصارى جهدهم للحفاظ عليهم حتى وان كان العدو يتخذهم دروعا له).وشدد على (ضرورة التعامل الحسن مع الذين يتم اعتقالهم وعدم الإساءة إليهم )، موضحا إن (الاساءة إليهم جريمة في الشرع والقانون وإساءة الى أرواح الشهداء الأبرار بل يتعين ان يُحالوا الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من غير تعسف).ورأى الصافي ان (هذه الانتصارات انما تحققت وستتحقق أخرى بأذن الله تعالى هي بفضل دماء عزيزة علينا وأراوح أرخصت كل غال ونفيس في سبيل عزة ورفعة بلدنا وارضنا ومقدساتنا ولا زال ابناء هذا البلد اسخياء بدمائهم واموالهم حفاظا عليه)، مضيفا (من هنا كان لابد من الاشارة الى ان هذه الدماء لازالت تنتظر من المؤسسات المعنية مزيدا من الوفاء لها والاهتمام بعوائلها والسعي الحثيث من جميع المعنيين للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل هذه الدماء ونخص المعاقين فهم الشهداء الاحياء ولابد من رعايتهم وتوفير احتياجاتهم والاهتمام بمعالجتهم وتهيئة افضل ما يمكن من الرعاية الصحية والطبية لهم وفتح مراكز لتأهيلهم والعناية بهم).