قتيلان في جزيرة يونانية جراء زلزال بتركيا

أنقرة : مرسيدس وشركات المانية اخرى تدعم الإرهاب

أتهمت السلطات التركية عددا من الشركات الألمانية من بينها شركة مرسيدس بدعم الإرهاب. وقالت صحيفة Zeit الألمانية، إن تركيا قدمت لائحة تضم 68 شخصا وشركة إلى أجهزة الأمن الألمانية متهمة إياهم بدعم الإرهاب.وأضافت ان اللائحة تضمنت شركتي Daimler و BASF اللتين تُعدان من أبرز الشركات الألمانية، مشيرة الى أن القائمة ضمت أيضا مطعما ليليا ومحل شاورما في ولاية شمال الراين- وستفاليا. وتوجه تركيا هذه الاتهامات إلى الأسماء والشركات الواردة في اللائحة بسبب اتصالها بحركة الخدمة التي تصنفها تركيا تنظيما إرهابيا.وأوضحت الصحيفة أن المحيطين بالحكومة الألمانية وصفوا اللائحة بالمضحكة والسخيفة، لافتة إلى أن أجهزة الأمن الألمانية طالبت السلطات التركية بتقديم مزيد من المعلومات لكنها لم تحصل على رد من تركيا. وتسبب اعتقال السلطات التركية للناشط الحقوقي الألماني بيتر ستيودتنر في مزيد من التوترات في العلاقات بين تركيا وألمانيا. على صعيد آخر، وقع زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر الجمعة، في بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا غربي تركيا، تبعته 40 هزّة ارتدادية. وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية في بيان إن الزلزال وقع في خليج غوكوفا عند الساعة الواحة والنصف بعد منتصف الليل على عمق 7.8 كم تحت الأرض. وأوضح البيان أن 40 هزة ارتدادية وقعت على خلفية الزلزال، وتراوحت درجاتها ما بين 3 و4.6 درجة بمقياس ريختر، واستمرت لغاية الساعة 06.13 صباحًا. من جهتها ، قالت والي موغلا أسنغُل جيفالك، إن الزلزال لم يسفر عن أضرار مادية أو بشرية وفق معلوماتهم الأولية. وأشارت جيفالك إلى أن الزلزال تسبب بذعر كبير لدى المواطنين الذي هرعوا إلى الشوارع، وأن هناك إصابات طفيفة لدى عدد قليل من الأشخاص. وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء اليونانية (ANA-MPA ، أن شخصين لقيا حتفهما فيما أصيب آخرون في جزيرة استانكوي كوس اليونانية جراء الزلزال ذاته. وذكرت تقارير إعلامية يونانية أن الزلزال ألحق أضرارًا كبيرة أيضًا بالممتلكات والمرافق في الجزيرة، وأدى إلى تدمير مئذنة جامع دفتردار الذي يعد من الآثار العثمانية هناك.