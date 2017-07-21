إختفاء نيفرلاند عن رصد أجهزة الرادار منذ نهاية حزيران

ظهور ناقلة نفط فارغة قادمة من كردستان قبالة سواحل مالطا

بغداد – الزمان

أفادت بيانات تومسون الخاصة بتتبع السفن بأن الناقلة نيفرلاند ظهرت من جديد قبالة سواحل مالطا بعدما اختفت من على أجهزة الرادار بالقرب من كندا في 30 حزيران الماضي عندما كانت شركة فيتول تستأجرها لنقل نفط من إقليم كردستان. وكانت الناقلة متجهة إلى شرق كندا لتفريغ الشحنة عندما أصدرت المحكمة الاتحادية الكندية أمرا بالتحفظ على الشحنة بناء على طلب من وزارة النفط العراقية.وبحسب نظام تتبع السفن تبدو الناقلة فارغة. وكانت وثائق قضائية، أظهرت في الرابع من تموز الجاري، أن المحكمة الاتحادية في كندا أمرت بمصادرة شحنة من النفط الخام حجمها721 الفا، و915 برميلا باعها الاقليم على متن الناقلة نيفرلاند بطلب من وزارة النفط.وافادت وكالة بلومبيرغ الدولية في 23 حزيران الماضي، بان ناقلة نفط تحمل النفط من كردستان، ابحرت في طريقها الى سواحل الولايات المتحدة، للمرة الاولى منذ ثلاث سنوات. وتظهر مسارات الناقلة نيفيرلاند أنها كانت تتجه نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة، على الرغم من أنه كان لايزال بإمكانها تغيير وجهتها كونها لم تعط تعليمات إبحار نهائية. وأعلنت وزارة النفط عن إنجاز وتدشين البئر الثالث في حقل السندباد الحدودي بمحافظة البصرة.ونقل بيان للوزارة عن وزير النفط جبار علي اللعيبي تأكيده اثناء حضوره حفل التدشين (حرص الوزارة على تطوير جميع الحقول الحدودية والاستثمار الأمثل لها).وأضاف ان (الوزارة وضعت خطة لتطوير هذه الحقول سواء بالجهد الوطني او عن طريق التعاقد والتعاون مع الشركات العالمية، مشيدا بالجهد الوطني في المساهمة الفاعلة في ذلك من قبل شركة نفط البصرة والحفر العراقية وغيرها).واوضح ان (الوزارة ستباشر في بناء المنشآت السطحية للحقل).من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أن (نتائج الحفر تبشر بطاقة مكمنية واعدة ستضيف كميات جيدة من الخام الى الانتاج الوطني) موكداً (دعوة الشركات العالمية للمساهمة في تطوير 10 حقول نفطية حدودية).