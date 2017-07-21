تنشيط العلاقات الإقتصادية والتسليح تتصدر المباحثات

المالكي في موسكو لتعزيز الدور الروسي في المنطقة والعراق

بغداد – الزمان

أكد الكرملين التخطيط لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الذي يصل إلى موسكو الاحد.وقال ، الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية للصحفيين دميتري بيسكوف إن (مثل هذه اللقاء يجري التحضير له).ونقلت وكالة انباء نوفوستي عن المالكي قوله قبيل زيارته المقررة إلى موسكو، أنه ينوي لقاء مسؤولين روس كبار، منهم الرئيس بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو. وبحسب المالكي، فإنه يعتزم التركيز على ضرورة تعزيز الدور الروسي في المنطقة عامة والعراق خاصة، إضافة إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية الثنائية في مجالات إنتاج الكهرباء والطاقة والتجارة. كما ستتطرق محادثاته في موسكو إلى توريدات الأسلحة الروسية للجيش العراقي. وفي معرض رده على سؤال بشان دور روسيا، وخاصة في سوريا، قال (لولا الموقف الروسي لانهارت المنطقة برمتها، ولكانت في المنطقة خريطة جديدة، غريبة وعجيبة، ولأنتهكت فيها كل السيادة والكرامة وحقوق الشعوب).وتابع (لولا الموقف الروسي في مجلس الأمن الذي رفض ضرب سوريا وإسقاطها على طريقة ضرب القذافي وإسقاط النظام في ليبيا، لو لم يكن الموقف الروسي الذي تبنى القضية السورية تبنيا كاملا مقابل الموقف الأمريكي، لسقط النظام في سوريا، وبسقوطه ينتعش الإرهاب والإرهابيون، وتتغير الخريطة وتسقط بغداد). من جهة اخرى، أصدر بوتين مرسوماً أقر فيه الإستراتيجية البحرية الحربية للدولة حتى عام 2030، التي تعد أن الولايات المتحدة تحاول الهيمنة على مياه العالم وترى ذلك خطراً مباشراً لأمن روسيا، كما تسمح الإستراتيجية لأسطول البحرية الروسية باستخدام الأسلحة النووية. وتشدد الإستراتيجية على أهمية تطوير الأسطول الروسي وتزويده بأحدث السفن والمنظومات، وجاء في الوثيقة أن (قوة الأسطول الروسي تكمن في ما تم تزويده به من أسلحة ومنظومات ومعدات خاصة جعلته يحتل المركز الثاني عالمياً من حيث القدرات القتالية، كما تكمن في قدرته على توجيه ضربات قاصمة للعدو باستخدام السلاح النووي غير الاستراتيجي) وتفيد الوثيقة الرسمية بأن قوة الأسطول الروسي تتمثل في (قدرته على استخدام القوات النووية الإستراتيجية البحرية في جميع الظروف والأوضاع، وفي استطاعته تعزيز مجموعاته الضاربة على المحاور الإستراتيجية الخطرة بفضل ما يتوفر لديه من قدرات على المناورة بين مسارح قوى مجموعاته، وفي قدرة الاستخبارات الروسية على التعامل مع التطورات في المناطق الاقتصادية الحصرية الروسية ورفد الأسطول بما تجمعه من بيانات).وأشارت الوثيقة إلى (طموح بعض الدول في الحد من قدرة روسيا على استغلال المحيطات، وحرمان أساطيلها من طرق الملاحة البحرية الحيوية، وسعيها لممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية على موسكو للحد من نشاط روسيا في مياه المحيطات وتقييد نشاطها البحري وقدرتها على التحكم بحركة الملاحة البحرية الشمالية). اعتبرت روسيا أنه من بين (المخاطر) التي تواجهها، (التهديدات القديمة والجديدة التي تحدق بحضور روسيا الاتحادية في محيطات العالم، وفي مقدمتها طموح بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة وحلفاؤها للهيمنة على محيطات العالم بما فيها المتجمد الشمالي، وسعيها إلى تحقيق التفوق العسكري البحري التام على روسيا عددا وعدة).