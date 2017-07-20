السعودية تسمح للقطريين بالحج رغم الأزمة الدبلوماسية

الرياض-(أ ف ب) – اعلنت السعودية الخميس أنها ستسمح للقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام بدخول أراضيها جوا فقط رغم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت وزارة الحج والعمرة في المملكة في بيان الخميس إن “للقطريين وللمقيمين في قطر ممن لديهم تصاريح حج من الوزارة بالمملكة ومن الجهة المعنية بشؤون الحج في قطر ومسجلين في المسار الإلكتروني للحج” أداء الفريضة هذا العام.

لكن الوزارة السعودية اشترطت عليهم الوصول “جواً عن طريق شركات الطيران الأخرى التي يتم اختيارها من قبل الحكومة القطرية ويتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة”.

كما حددت السلطات السعودية دخولهم “عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة فقط” حيث سيحصلون على تأشيرة الدخول.

ومن المتوقع ان يحل موسم الحج مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

وكانت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من حزيران/يونيو 2017 علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الارهاب.

لكن الدوحة التي تضم أكبر قاعدة جوية اميركية في الشرق الاوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الارهاب.

وتقدمت الدول الاربع بمجموعة من المطالب لاعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوتها الى تخفيض العلاقات مع ايران واغلاق قناة “الجزيرة”. وقدمت قطر ردها الرسمي على المطالب الى الكويت التي تتوسط بين اطراف الازمة، قبل ان تعلن الدول المقاطعة ان الرد جاء “سلبيا”، متعهدة باتخاذ خطوات جديدة بحق الامارة الغنية.

والعام الماضي، لم يتمكن 64 الف ايراني من اداء مناسك الحج في السعودية بعد اخفاق القوتين الاقليميتين في التوصل الى اتفاق حول الامن والترتيبات اللوجستية بعد حادث تدافع ادى العام 2015 الى مقتل اكثر من الفي حاج بينهم 464 ايرانيا.