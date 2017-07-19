تيريزا ماي:بريطانيا لا تقبل أي شيء يقلق وحدة العراق

جاويش أوغلو:سيادة العراق مبدأ جدي لسياسة تركيا . ملا بختيار:أبلغنا طهران ان استفتاء كردستان لضمان مستقبل الاقليم

بارزاني:الشعب الكردي لا يقبل بلغة التهديد والوعيد

بغداد – لندن – اربيل – الزمان

اكدت رئيسة ُ الوزراءِ البريطانية تيريزا ماي لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي استمرار دعم بلادها للحكومة العراقيةوالقوات الامنية في مجال التسليح والتدريب وقال بيان لمكتب رئيس ِ الوزراء العراقي اِن العبادي تلقى اتصالا هاتفيا من مايقدمت فيه التهنئة بالانتصارات العراقية وتحرير مدينة الموصل وهزيمة داعش ، واكدت ماي خلال الاتصال بان بلادها تدعم وحدة َ العراق ولا تقبل بأي شيء يقلقُ وحدته وانها مع عراق واحدٍ وآمن ومستقر لجميع العراقيين ،مشيرة ً الى سعي بريطانيالاستصدار قرار لتجريم داعش في الامم المتحدة . من جهته شدد رئيس الوزراء العراقي على ان نصرَ العراقيين على التنظيمقلل قدرته على تجنيد الارهابيين ، وان الحكومة عازمة على تحرير جميع الاراضي من سيطرته.

من جهته ،قال مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار اِن الوفد الكردي الذي زارايران ابلغ الحكومة فيها ان الاستفتاء على الاستقلال هو ضمان لمستقبل الاقليم . وكشف ملا بختيار خلال مؤتمر صحفي عنعقد ِ وفدِ الاتحاد الوطني أربعة اجتماعات رسمية مع المسوؤلين الإيرانيين في زيارته إلى طهران ، واشار أن الوفدَ الكرديأوضحَ للمسوؤلين الإيرانيين أن قرار إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان لا يتعلقُ بطرف لوحده بل جاء بتوافق جميع الأطراف. فيما جددت الخارجية التركية، الاربعاء، رفضها من اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان، مؤكدة ان سيادة ارض العراقمبدأ جدي لسياسة تركيا الخارجية.

وقال وزير الخارجية التركي جاويش اوغلو في بيان، “اننا اشرنا في اكثر من منبر الى ان سيادة ارض العراقمبدأ جدي لسياسة تركيا الخارجية”، مبينا ان “تركيا ضد استفتاء استقلال اقليم كردستان العراق”.

واوضح انه “ليس هناك اي تغيير في موقفها ازاء استفتاء اقليم كردستان”.وقال رئيس اقليم كردستان العراق الاربعاء أن زمن التهديد ‏والوعيد في التعامل مع الحقوق العادلة لشعب الاقليم قد انتهى مشددا على ان هذاالشعب لا يقبل بلغة التهديد والوعيد من أي كان.

وأضاف بارزاني في رسالة وجهها إلى الرأي العام الاربعاء أن «شعب كردستان يريد أن يعيش في سلام وتآخٍ ولا‏يمكن لهذا الشعب أن يقبل بلغة التهديد والوعيد من أي كان». وقال «‏لاحظنا في الفترة الأخيرة العديد من التصريحات التي تطلق من قبل السياسيين والمسؤولين العراقيين والتي تستهدف الوقوف ضد الاستفتاء وحقوق شعب كردستان معللين حججهم بالالتزام بالدستور وتطبيقه وكان من الأجدر على المسؤولين العراقيين التدقيق في محتوى ومواد الدستور العراقي لأن ديباجة الدستور ‏تؤكدوبشكل واضح على أن الالتزام بالدستور العراقي يضمن بقاء العراق موحدا»ً.

على صعيد اخر اكد العبادي للبنك الدولي أهمية الاسراع بتوفير فرص العمل في العراق. وذكر بيان لمكتبه الاربعاء ان العبادي استقبل المدير الاقليمي للبنك الدولي الذي قدم التهنئة له بالانتصارات وتحرير الموصل، مؤكداجاهزية البنك الدولي لمساعدة ودعم جهود الحكومة العراقية وخططها للإصلاح الاقتصادي والنهوض بمشاريع إعمار و تطوير المدن العراقية».