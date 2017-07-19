تعديل وزاري في تركيا يبقي على الطاقم الاقتصادي 

الأزمة مع أنقرة تتفاقم باستدعاء برلين السفير التركي

انقرة- الزمان

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عن تعديل وزاري محدود الأربعاء وأقصى أغلب نوابه لكنه أبقى على فريقه الاقتصادي كما هو من تغيير جذري.

وقال يلدريم في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه بالرئيس رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي إن 15 وزيرا احتفظوا بمناصبهم وانضم خمسة وزراء جدد للحكومة وانتقل ستة وزراء إلى مناصب أخرى داخل التشكيل الحكومي الجديد.

واحتفظ محمد شيمشك، وهو شخصية تحظى باحترام كبير بين المستثمرين، بمنصب نائب رئيس الوزراء وسيظل ناجي أغبال وزيرا للمالية كما لم يتغير وزراء الاقتصاد والجمارك والتنمية.

وقال أوزجور ألتوج كبير الاقتصاديين في شركة “بي.جي.سي بارتنرز″ في مذكرة للعملاء “بقاء شيمشك كالنائب الوحيد لرئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد أمر إيجابي لأنه يشير إلى أن السياسات السليمة والإصلاحات الهيكلية ستظل على جدول الأعمال”.

واحتفظ مولود تشاووش أوغلو بمنصب وزير الخارجية كما احتفظ براءت ألبيرق، زوج ابنة إردوغان، بمنصب وزير الطاقة. وعين نعمان قورتولموش ، الذي كان نائبا لرئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة في منصب وزير السياحة.

استدعت وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء سفير تركيا في برلين بعد حبس ناشط حقوقي ألماني في تركيا الثلاثاء ضمن ستة ناشطين آخرين.

وقالت الوزارة ان الوزير سيغمار غاربيال قرر قطع إجازته وسيجري الخميس مشاورات حول “التحرك والاجراءات التي ينبغي اتخاذها أمام التصعيد الدرامي لأعمال (القمع) في تركيا”.

وقال المتحدث باسم الوزارة مارتن شافر “بدا ضروريا أن تدرك الحكومة التركية فورا ومباشرة استياء حكومة المانيا وعدم تقبلها، وبالتالي فإن توقعاتنا واضحة جدا في ما يتعلق بحالة بيتر ستودنر وهذه المرة من دون مجاملات دبلوماسية”.

وأضافت الوزارة أن “الحكومة الألمانية دعت إلى الإفراج فورا عن بيتر ستودنر الذي لم يسمح له بالحصول على مساعدة قنصلية. ممثل الحكومة التركية قال إنه سيتم نقل هذه الرسالة على الفور. السفير يعرف أننا في غاية الجدية وأن المسألة لا تحتمل التأجيل، وهي ذات طابع عاجل للغاية”.