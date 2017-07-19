مقتل 30 مدنياً في غارات على مناطق داعش في سوريا

بيروت – الزمان

قتل 30 مدنياً على الأقل بينهم 13 طفلاً الاربعاء جراء غارات قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة أميركية وأخرى يرجح انها روسية نفذتها تباعاً على منطقتين تحت سيطرة داعش في شمال وشرق سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان «15 مدنياً هم أفراد عائلتين قتلوا الاربعاء جراء غارات يرجح ان طائرات روسية نفذتها على بلدة عياش الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش في الريف الغربي لدير الزور» في شرق سوريا.

وأوضح ان بين القتلى عشرة أطفال، سبعة منهم أشقاء، لافتا الى وجود جرحى في حالات خطرة.

وتتعرض مناطق سيطرة الجهاديين في مدينة دير الزور وريفها الغربي منذ أيام لضربات جوية كثيفة، وفق المرصد.

ويسيطر تنظيم داعش على الجزء الاكبر من محافظة دير الزور المحاذية للحدود العراقية، باستثناء أجزاء من مدينة دير الزور مركز المحافظة ومطارها العسكري، وبعض القرى القريبة من الحدود الادارية مع الرقة.

وفي محافظة الرقة في شمال البلاد، افاد المرصد السوري بمقتل «15 مدنياً اخرين بينهم ثلاثة اطفال جراء غارات للتحالف الدولي على قرية زور شمر الواقعة عند الضفاف الجنوبية لنهر الفرات».

ويسيطر داعش على القرية التي تقع على بعد اكثر من ثلاثين كيلومترا من مدينة الرقة.

ويقدم التحالف الدولي دعماً لقوات سوريا الديموقراطية، ائتلاف فصائل عربية وكردية مدعومة من واشنطن، تخوض منذ اشهر معارك ضد داعش في محافظة الرقة، قبل ان تتمكن في السادس من حزيران/يونيو من دخول المدينة، معقل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.