المحامية الروسية مستعدة لتوضيح اللقاء مع نجل ترامب أمام الشيوخ الاميركي

موسكو- واشنطن -الزمان

اعلنت المحامية الروسية المتهمة في الولايات المتحدة بانها حاولت تزويد دونالد ترامب الابن بمعلومات تضر بهيلاري كلينتون، استعدادها الاربعاء لتوضيح ما جرى امام مجلس الشيوخ الاميركي.

وقالت نتاليا فيسيلنتسكايا (42 عاما) في حديث لقناة «ار تي» الروسية الاعلامية «اذا أراد مجلس الشيوخ فعلا الاستماع للرواية الحقيقية فأنا أكثر من مستعدة للكشف عن كل المعلومات» عن اللقاء مع الابن البكر للرئيس الاميركي في حزيران/يونيو 2016 في نيويورك.

واضافت «اني مستعدة اذا ضمنوا سلامتي». وقالت المحامية التي نفت مرارا أي صلة لها بالكرملين أنها بحثت مع دونالد ترامب الابن في قضية تبني أطفال وقانون مانيتسكي. ينص القانون الاميركي الذي يحمل اسم المحامي الروسي سيرغي مانيتسكي الذي توفي في السجن بعد كشف فضيحة مالية في روسيا، على عقوبات مالية ضد الموظفين الروس الذين يشتبه في تورطهم في وفاته. وردا على ذلك تبنت موسكو قانونا يحظر تبني أميركيين لاطفال روس.

فيما تخبط دونالد ترامب خلال الأشهر الستة الأولى في البيت الأبيض وسط الفوضى والفضائح والغضب الذي يثيره، الامر الذي يمكن ان يهدد إدارته بكاملها.

شهد كل الرؤساء أزمات بدا وكأنها ستلقي بالبيت الأبيض في مهب الريح. فابراهام لنكولن واجه حربا أهلية دامية، وتعرض بيل كلينتون للمهانة خلال التحقيق في فضيحة عارمة، واحتاج باراك أوباما لخمسة أشهر لمعالجة مشكلة التسرب النفطي وأكثر لإعادة تصويب عجلة الاقتصاد. لكن قلة من الرؤساء تسببوا بمثل هذا السخط أو واجهوا كل هذا العدد من الأزمات مثلما حدث مع دونالد ترامب خلال نصف سنة في الحكم. يقول جوليان زليزر أستاذ التاريخ في جامعة برنستون إن «مواجهة الفضائح منذ اليوم الأول ليس بالأمر الجيد، وعدم التمكن من إصدار قانون مفصلي ليس جيدا، وأن تكون شعبيتك في هذا المستوى المتدني مع احتمال انفضاض جمهوريين عنك، كل هذا ليس ما تتوقعه».

دخل ترامب البيت الأبيض مختالا في 20 كانون الثاني/يناير ليعلن أن واشنطن مفلسة وأن رجل أعمال بمثل حذاقته وحده قادر على إصلاح الأمور. لكن وعوده تتبدد يوما بعد يوم. بدأت المحامية الروسية في السنوات الأخيرة حملة في أوروبا والولايات المتحدة ضد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في إطار قضية مانيتسكي.

وفي تبادل لرسائل الكترونية في حزيران/يونيو 2016 مع دونالد ترامب الابن الذي نشرها مطلع تموز/يوليو 2017، قال روب غولدستون الصديق البريطاني للاسرة والصحافي السابق ان بوسعه مساعدة فريق ترامب على الحاق الضرر بمنافسته هيلاري كلينتون عبر كشف ملفات روسية.

وقدمت فيسيلنتسكايا في الرسائل الإلكترونية على انها «محامية للحكومة الروسية» ولديها هذه الملفات التي سيقدمها المدعي العام الروسي يوري تشايكا.

وقالت المحامية «انه أمر غير منطقي».

وتابعت «لا اعرف إطلاقا» روب غولدستون الذي اتهمته بأنه يريد ان يجعل منها «سلعة» يحاول بيعها «كما يفعل عادة».

عزز الكشف عن هذا اللقاء شكوك الذين يخشون حدوث تنسيق بين المقربين من الرئيس الاميركي مع روسيا او أنهم حالوا ذلك لإلحاق الهزيمة بالمرشحة الديموقراطية.

ونفى الكرملين اي علاقة له بهذا اللقاء.