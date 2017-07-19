ترتيبات أمنية لعودة السفير الاسرائيلي الى القاهرة

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف مصدر دبلوماسىي رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان ان مصر تدرس حاليا عودة السياحة الاسرائيلية الى سيناء بعد تعثر عودة السياحة الروسية لمصر حيث وضعت روسيا عدة شروط معرقلة ،كما يقول المصدر، منها تدقيق مشترك على قوائم المسافرين ووجود خبراء فى المطارات وهو الامر الذى رفضته مصر لانه يمس السيادة المصرية.

فيما اكد المهندس سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى نويبع وطابا ان اجتماعات مكثفة جرت خلال الايام الماضية بين وزير الاستثمار والتعاون الامنى لمناقشة امكانية عودة السياحة الاسرائيلية للمناطق السياحية فى جنوب سيناء بعد اتخاذ الترتيبات الامنيه لتامينها.

فى السياق ذاته كشف مصدر امني انه تجرى حاليا ترتيبات امنية لعودة السفير الاسرائيلي الى مصر، بعد ان قررت اسرائيل عودته الى مصر لحين اختيار مقر جديد للسفارة الاسرائيلية حيث يمارس السفير الاسرائيلى عمله بصورة مؤقته من مقر اقامته بالمعادي ، فيما اوضح مصدر بوزارة الخارجية ان عودة السفير الاسرائيلى الى ممارسة عمله فى هذا الوقت اصبحت امرا ملحا فى ظل التطورات السياسية والامنية الحالية والتى تتطلب التنسيق بين الجانبين المصري والاسرائيلي .