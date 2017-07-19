‎من يكسر الريح ؟ 

زمان جديد

‎فارس السردار

‎الكل يغضب، لأن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن. فتلتوي الصواري وتذهب الاشرعة بالسفينة والدفة الى اتجاه آخر. ‎من قال ان الريح تنصت للحكمة، ومن قال أن القبطان بالاساس يؤمن بالحكمة أو يهتدي بها.

‎وأي حكمة هذه التي تتجول في جو محتدم اختلط فيه الحابل بالنابل.؟

‎الريح لا تتخلى عن لطمها للأشرعة، والغيوم تتجول مثقلة بأحمالها. والموج، يا للموج حين يهوي بالسفينة، أو حين ينهض بها، وكأنها ريشة طائر وأنت المشدود الحائر بين ان تبقى أو تغادر. وأين تغادر، فعن يمين بحر وعن شمال بحر وعن جنوبك بحر وعن شرقك بحر، حتي في الاسفل منك بحر. لكن حيث أنت والموج يعصف بك والانواء، ثمة الواح تقف عليها، ثمة حبال تقبض بها، ثمة رفاق مصير يفرقون بين الدمع ورذاذ البحر على الرغم من تشابه ملحيهما.

‎حيث انت لا تعرف الا كونك بحاراً، وهذا بعض قدرك، وللبحر حكاياته التي لا تنتهي. كم فيها من قسوة، وكم فيها من تحد. لكن ما من بحار قهره الموج يوما والقى به على شواطئه، وبقى يهدهده برفق وهو يمر على جسده بموج ناعم مكبرا به قلبه الشجاع الذي اتاح له ان يقف بوجهه لحظة الغضب. الكل ابتلعهم وضاعوا في ذاكرته المكتظة، والا لما كانت له سطوة البحر التي نعرف والتي تخيف وتمنحه نظرة الاكبار لحظة مواجهته. ‎ في الرزوح قد تهدأ العاصفة، ويظهر لك نجمك القطبي، فتلقي بالمرساة، وتعيد قراءة خرائطك، اين إنحرفت؟. اين غفوت؟! أين غفلت؟ هل ثمة عابث مع الدفة عبث؟. ‎نعم القاء المرساة قد يطول، لأعادة تثبيت الصواري، وخياطة الأشرعة، البعض من البحارة سيجتهدون في الإصلاحات. البعض الآخر يولول يندب حظه العاثر، لكن بعد المحنة لن تجد من تقول عنه كسولاً، أو يفكر في خرق السفينة، او تجده مستلق هناك في آخر ظل تصنعه الأشرعة لينام ملقيا بتبعات واجباته على ظهر رفيق. ‎ المحنة تعلم استنبات الأمل. ورؤية بصيص النور يتسلل من بين اطباقات الغيوم التي تتداخل حتى لتعتم اكثر من قسوة العتمة. تبعث في الروح المكافحة جذوة الإشتعال. ‎لا تركن للريح. ما عادت الريح اليوم كريح الأمس، تتشكل من اختلاف بالضغط الجوي، وتزمجر وتعصف من اجل التوازن بالضغط كما يفسر الفيزيائيون وعلماء الانواء. هي اليوم بنت الإحتباسات الحرارية والنفسية والفكرية والفؤية والطائفية والأثنية والقومية هي لا اتجاه لها هي اقماع من العجاج والصفيح والزبالة تتوزع في كل افق صاعدة الى الاعلى، تنبأ ماركيز انها قد تحمل ابقارا. واخبر مرة خرجت اليها خالته او عمته لتواجهها وما عادت. وهي ليست كالريح التي تحدتها فيروز في اوبريت جبل الصوان واصفة الجبل بان لا تهزه ريح.

‎ريح اليوم من القوة والعصف والضغائن قادرة على تقشيرك وتشليفك الى شرائح دون أي اعتبار أو تفريق بين أن تكون آدمياً او دعامة خشب. لأنها لا تعرف للقيم او الاعراف او الاخلاق معنى.

‎ وحيث النزوح، قد تكون ناجياً بعد ضياع على لوح خشب في تلك الصحراء الباردة المالحة الضاجة بالبلل، وحدك فالوح على الاغلب لا يحتمل ان يتكأ عليه اثنين .

‎في النزوح حتى وان تخلصت من البلل، وتنفست الصعداء وايقنت نفسك بالهدوء واستقبلك الساحل بالبطانيات والخيم وترمس الماء ازرق اللون ودوشك الاسفنج. ستبقى تامل في ان تعود وتتخلص من انظمة الكامب والوقوف بالطابور على دورة المياه. العالم على وشك ان يتحول الى كامبات يفصل بين اسيجتها قوات من الأمم المتحدة ببيرياتهم الزرقاء وعجلاتهم البيضاء نصف المجنزرة. فقد تجاوز عدد من نزح في العالم عن مواطن حبهم وحنينهم واحلامهم الاربعين مليون. وهذه واحدة من سمات اخفاقات مطالع الالفية الثالثة بامتياز.

‎ ماتت المدن في ذاكرة النازحين تحت قصف البراميل الملغمة وتحولت المدارس الى خيم كبيرة أو كرفانات بينما الساحات والحدائق والنافورات في ساحة سعدالله الجابري في حلب او سيدتي الجميلة او دوار المحروق او تقاطع النبي يونس في الموصل .