نوال الزغبي متهمة بسرقة أغنية

بيروت- الزمان

‎تعرضت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لموقف محرج بعد طرح أغنيتها الأخيرة «بحبو كتير»، وتم الكشف على أنها هي نفس أغنية «بحبها كتير» للفنان وسيم الفارسي، ولكن الفارق بينهما أن الأولى موجهة لرجل والثانية لأنثى.واتهم الشاعر اللبناني طوني أبى كرم، المطربة نوال الزغبي بالسرقة وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، قائلًا: «كيف تمت السرقة من ارشيفي القديم ومن اعطى نوال الزغبي اغنية بحبو كتير 2017، المأخوذة من نص الاغنية الاصلية وسيمالفارسي بحبا كتير 2001».‎وأكد في تصريحات صحفية أنه لم يتكلم عن قصة السرقة رغم طرح الأغنية منذ ما يقارب من شهر قائلًا في تصريحات صحفية: «أنا كنت خارج لبنان ولم أعد إلا قبل أيام قليلة. حتى مواقع التواصل الاجتماعي أتوقف عن متابعتها عندما أكون في الخارج، لأنهالا تجلب لنا سوى “سمّات البدن”، لذلك لم أدرِ بالموضوع إلا أخيرًا،و الأغنية لي وأنا من كتب كلامها.. في رصيدي 1000 أغنية “شو بدي».‎في الوقت نفسه رد شقيق نوال الزغبي ومدير أعمالها على الأمر قائلًا: «إنه لا علاقة له ولشقيقته بسرقة الأغنية، ومن يجب أن يُسأل عن هذا الموضوع هما ميشال وجوزف جحا».يذكر أن أغنية «بحبو كتير»، التي طرحتها نوال الزغبي مؤخرًا كلمات ميشال جحا، وتلحين جوزف جحا.