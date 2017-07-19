وفاة نجم سينمائي أمريكي 

واشنطن -الزمان

‎كشف وكيل الممثل الأمريكي الشهير، مارتن لانداو، يوم الأحد 16 يوليو، عن وفاه نجم مسلسل ستينيات القرن الماضي، والذي يحمل اسم «مهمة مستحيلة»، عن عمر ناهز 89 عاما.

‎وكان الفنان الراحل قد حقق نجاحا كبيرا أيضا بفوزه بجائزة الأوسكار، عن دوره في فيلم «إد وود»، عام 1994.

‎والجدير بالذكر أن النجم الراحل، قد توج بالعشرات من الجوائز طوال مشواره الفني، أبرزها جائزة الأوسكار كأفضل ممثل في عام 1995 عن دوره في فيلم إد وود، الذي فاز عنه أيضا بأكثر من 10 جوائز، منها جائزة جولدن جلوب التي منحته نفس الجائزة عندوره في مسلسل المهمة المستحيلة عام 1968.