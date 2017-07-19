النجل الاكبر للرئيس السوري في أولمبياد الرياضيات في البرازيل 

ريو دي جانيرو-(أ ف ب) – يشارك حافظ الاسد (15 عاما) النجل الأكبر للرئيس السوري بشار الاسد، حاليا في اولمبياد ريو للرياضيات وقال بحسب ما اوردت الصحافة البرازيلية الثلاثاء ان مشاركته تثبت ان سوريا “في حال أحسن بكثير” رغم الحرب الاهلية. وقال لصحيفة غلوبو “جئنا لنظهر للعالم ان البلاد في حال أحسن بل أحسن بكثير”.

واضاف بلغة انكليزية ممتازة “اعرف اي طينة من الرجال هو والدي (..) وبصفته رئيسا يقول الناس عنه أمورا كثيرة. الكثير منهم لا يرون (الواقع). الواقع غير ذلك”. خلف النزاع السوري منذ آذار/مارس 2011 اكثر من 330 الف قتيل وملايين النازحين واللاجئين. وقالت الصحيفة انها اكتشفت بالصدفة وجود نجل الرئيس السوري بين 600 مشارك من 111 بلدا قدموا إلى ريو دي جنييرو.

(بقية الخبر على موقع الزمان)

من جهة أخرى قال نجل الرئيس الاسد “لقد عشت دائما كطفل عادي وأصدقائي يرونني شخصا عاديا”.

وقف المشاركون في الدورة 58 من اولمبياد الرياضيات الاثنين دقيقة صمت ترحما على عالمة الرياضيات الإيرانية مريم مرزقاني التي توفيت قبل يومين عن عمر 40 عاما جراء إصابتها بالسرطان.

وكانت مرزقاني اول امرأة تحوز جائزة فيلدس (2014) وهي أهم جائزة في هذا الاختصاص وبمثابة نوبل الرياضيات.

وكرم مئات الطلبة الذي ارتدوا ملابس باللون الازرق الايرانية التي نالت وهي طفلة جائزة أولمبياد الرياضيات لعامين على التوالي في 1994 و1995.