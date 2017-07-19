الدفاع يكشف عن صفات سلاح جديدة للقوات الجوية والبرية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

تعتزم وزارة الدفاع ابرام صفقات سلاح جديدة لتحديث القوات الجوية بمقاتلات متطورة مشيرة الى توجهها لتنويع مصادر السلاح وتطوير الصناعة الحربية المحلية و كشفت شركة تكسترون الامريكيةعن إعادة تأهيل طائرات من طراز هوكربيتش كرافت تي6 للقوات العراقية قبل بدء تدريب الطيارين العراقيين على طائرات أف 16 في المستقبل القريب. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد محمد الخضري في تصريح امس ان (الوزارة تعتزم خلال الأيام المقبلة ابرام صفقات سلاح جديدة لتحديث القوات الجوية وطيران الجيش ). واضاف أن (القوات البرية ستتسلم دبابات ومدرعات حديثة روسية وغيرها لتحسين ادائها القتالي لمواجهة العصابات الارهابية)، مبينا أن (تنويع السلاح ضروري لجميع البلدان للحفاظ على السيادة الوطنية وتحسين ادائها القتالي).وكان السفير العراقي في جمهورية التشيك وليد شلتاغ كشف الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع عرفان الحيالي إلى براغ للتفاوض على شراء طائرات جديدة. وذكر موقع جينز 360 الامريكي امس أن (وزارة الدفاع الامريكية قد منحت عقدا لشركة تكسترون بقيمة 8.8 ملايين دولار لاعادة بناء 15 طائرة تدريب توربينية الى حالة الطيران تحسبا لتدريب الطيارين العراقيين على طائرات أف او16 فالكون القتالية التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن التي سيتم نقلها الى العراق عام2019). واضاف أن (طلب مبيعات المعدات العسكرية الاجنبية من برنامج الفئة الثالثة يمثل جزءا من الامدادات الطويلة الامد اللازمة لاعادة تشكيل طائرات التدريب العراقية التي يجب ان تكون مهيئة في موعد اقصاه الربع الثاني من 2018 لتلبية الطلب الحاسم على طائرات أف 16 التي ستصل عام.(2019 ولفت الموقع الامريكي الى أن (العمل سيتم تنفيذه في قاعدة الامام علي الجوية في الناصرية).