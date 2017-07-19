أمريكي يعود إلى الحياة بعد توقف نبضه 40 دقيقة

واشنطن – مرسي أبو طوق

أشاد أمريكي من ولاية نورث كارولينا بجهود اثنين من العاملين في خدمة الطوارئ، أعاداه إلى الحياة بعد موته إثر توقفت نبضات قلبه لمدة استمرت نحو 40 دقيقة.

وكان جون أوغبورن البالغ من العمر 36 عاما، قد أُصيب بسكتة قلبية أثناء عمله على حاسبه المحمول بالقرب من منزله يوم 26 حزيران الماضي. واستطاع اثنان من رجال الشرطة، تصادف وجودهما على مقربة من مكان أوغبورن، البدء في إجراء إنعاش للقلب والرئيتين خلال دقيقة من الاتصال بخدمة الاسعاف.وتناوب الاثنان في إجراء إنعاش لأغبورن، لمدة وصلت إلى نحو 42 دقيقة، حتى عاد القلب ينبض.وأُشيد بجهود الانقاذ التي بذلها الشرطيان، لورينس غولير و نيكولينا باجيك، نظرا لكونهما من العاملين في خدمة الطوارئ، وليسا مطالبين بإجراء عملية إنعاش للقلب والاستمرار فيها حتى بعد 20 دقيقة دون ظهور أي علامة على الحياة.اقرأ أيضا تطوير فحص جديد للتنبؤ بالإصابة بالأزمة القلبيةوبعد نقل أوغبورن إلى المستشفى، وضعه الأطباء في وحدة العلاج من الغيبوبة لمساعدته على التعافي بقية الأسبوع. ونصحه الأطباء بعدم قيادة السيارة لمدة ستة أشهر والعودة إلى عمله بشكل تدريجي.وقال أوغبورن إنه يشعر بتعافي تماما، باستثناء ألم في الصدر.اقرأ أيضا دراسة: لعاب حشرات القراد “فعال” في علاج التهاب عضلة القلب).