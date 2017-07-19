مصر تعلن مساهمتها في جهود إعمار الموصل

معصوم وشكري يبحثان معالجة مخاطر الفكر التكفيري على المنطقة

بغداد – قصي منذر

بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري العلاقات التاريخية والصداقة بين الشعبين الشقيقين وتطويرها في المجالات كافة لاسيما الاقتصادية والأمنية والمعلوماتية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا العلاقات التأريخية بين البلدين وضرورة تطويرها في المجالات الاقتصادية والأمنية والمعلوماتية وكذلك مكافحة الارهاب)،وأكد معصوم ان (العراق مهتم بتوسيع وتعزيز تعاونه مع مصر لا سيما عبر اجتماع اللجنة العليا المشتركة)،داعيا المؤسسات المصرية إلى( الاستثمار الواسع في اعادة اعمار المناطق المحررة ومواصلة التعاون المستقبلي من أجل معالجة اخطار الفكر التكفيري وملاحقة الجماعات الارهابية في مناطق اخرى من العالم العربي وافريقيا خاصة). من جانبه أكد شكري (حرص بلاده على دعم العراق)، مهنئا (بالانتصار على الارهاب). كما ناقش رئيس الوزراء حيدر العبادي مع شكري اطفاء النزاعات الإقليمية وإزالة الشحن الطائفي.

وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين وتعزيزها في مجالات الامن والاعمار)،ودعا العبادي الى (التركيز على ازالة الشحن الطائفي وبذل المزيد من الجهود لإطفاء النزاعات الإقليمية التي يستفيد منها الارهاب للإضرار بمصالح دول وشعوب المنطقة)،مشددا على (ضرورة التصدي بقوة لداعش التي تمثل خطرا على البلدين)،مثمنا (موقف مصر الداعم لأمن واستقرار العراق).

من جانبه هنأ شكري (نيابة عن حكومة وشعب مصر بمناسبة تحرير الموصل والانتصارات التي تحققها القوات العراقية ضد داعش)،مؤكدا (رغبة بلاده بتعزيز العلاقات الأخوية مع العراق في مجالات الأمن والإعمار). بدوره ،قال وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ان العراق يرفض التدخل في الشأن الداخلي لمصر .

واكد خلال مؤتمر مشترك مع شكري امس ان (هناك تعاونا وتنسيقا مشتركا مع مصر في المجالات كافة لاسيما في مكافحة الارهاب)، مشددا على (أهمية تعزيز التعاون الاستخباري الامني بين البلدين)، واكد الجعفري (رفض العراق التدخل في الشأن الداخلي المصري من أي دولة كانت)، داعيا الى (تفعيل المذكرات والاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين وإلغاء تأشيرات الدخول للشخصيات الرسمية وفتح ملحقية ثقافية).

من جهته ابدى شكري (استعداد بلاده للمساهمة في اعادة اعمار المدن المحررة من داعش ومنها الموصل)، وقال أن (بلاده تعتزم تناول مختلف القضايا والتعاون مع العراق أمنياً ودبلوماسياً واقتصادياً من خلال وضع مذكرة تفاهم في اجتماع اب المقبل للجنة العليا بين البلدين)، ودعا شكري الى (تكثيف التعاون بين البلدين لمحاربة الارهاب وتحقيق انتصار شامل وعودة الدول العربية لوضعها الطبيعي) ،منوها الى ان (السياسة القطرية مؤثرة على أمن واستقرار مصر بدعم الجماعات الارهابية وعلى المجتمع الدولي دعم الجهود المبذولة في محاربة تلك الجماعات)،لافتا الى (اطلاع العراق على مجريات الأزمة مع قطر) وبشأن عزم اقليم كردستان على اجراء استفتاء للانفصال عن العراق قال شكري ان (مصر في علاقاتها باشقائها على المستوى الدولي تسير وفق مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها).

ووصل شكري امس الاربعاء الى بغداد في زيارة رسمية لبحث عدد من الملفات المشتركة وتطوير العلاقات بين البلدين وتطورات المنطقة. في وقت لاحق التقى رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بالوزير الضيف في لقاءين منفصلين.