الخضري لـ ( الزمان): وفد عسكري سعودي يصل اليوم لبحث مكافحة الإرهاب ودعم الحدود والتعاون

سلمان يعد بزيادة أعداد الحجاج العراقيين عقب لقائه بالأعرجي

بغداد – صباح الخالدي

يصل رئيس الاركان السعودي الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح اليوم الخميس إلى بغداد لبحث التعاون العسكري ومحاربة الارهاب ودعم جهود تطوير الامن بين البلدين ،فيما التقى وزير الداخلية قاسم محمد الأعرجي بولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان في جدة لبحث ملفات عدة ابرزها زيادة اعداد الحجاج العراقيين. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد محمد الخضري لـ ( الزمان) أمس ان (وفدا عسكريا سعوديا رفيع المستوى سيصل ظهر اليوم الخميس الى بغداد لبحث التعاون العسكري ومكافحة الارهاب ومسك الحدود والتعاون الاستخباري بين البلدين بالاضافة الى الدعم الامني). واضاف الخضري ان (رئيس الاركان السعودي الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح سيكون على رأس الوفد الزائر فيما سيكون في استقباله رئيس اركان الجيش الفريق الاول عثمان الغانمي). مشيرا الى ان (رئيس اركان الجيش الاردني محمود عبد الحليم فريحات بحث مع الغانمي مسك الحدود بين البلدين ومحاربة داعش والانتصار المتحقق على تلك المجاميع ). وتابع ان ( العالم اجمع اشاد بقدرات القوات المسلحة في دحرها لعصابات داعش في الموصل والانبار وديالى وصلاح الدين دون تدمير البنى التحتية للمدن والحفاظ على ارواح المدنيين ). الى ذلك هنأ فريحات خلال مؤتمر صحفي عقده مع الغانمي في مبنى وزارة الدفاع ببغداد (الشعب العراقي والحكومة بمناسبة الانتصارات التي تحققت على تنظيم داعش الارهابي). مبديا استعداد بلاده (للوقوف وابداء المساعدة مع الجيش للقضاء على داعش نهائيا).من جانبه اكد الغانمي خلال المؤتمر انه (ناقش مع فريحات موضوع اعادة فتح الطريق الدولي السريع الرابط بين العراق والاردن من الناحية الامنية والاقتصادية). ومن جانبه قال مستشار وزارة الداخلية وهاب الطائي في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (ولي العهد ووزير الدفاع في المملكة السعودية محمد بن سلمان استقبل وزير الداخلية قاسم الاعرجي والوفد المرافق له)، مبينا ان (ابن سلمان اكد دعم حكومة المملكة للعراق شعباً وحكومة).واضاف ان (ابن سلمان ابدى استعداده لفتح آفاق التعاون البناء مع العراق بكل الميادين). مشيرا الى ان (الاعرجي اكد ان العراق بلد مهم في المنطقة وقدم تضحيات كبيرة في مقاتلة الارهاب).وتابع ان (الاعرجي استحصل موافقة السعودية على زيادة 5000 شخص الى عدد الحجاج العراقيين).وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال الاجتماع (بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك،بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بمكافحة الإرهاب).يذكر ان الاعرجي الذي يزور السعودية حاليا اتفق مع نظيره السعودي على تشكيل لجان متخصصة مشتركة بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية ومكافحة الإرهاب والمخدرات اضافة الى تأمين الحدود وبدأت العلاقات بين البلدين بالتحسن بشكل كبير بعد زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لبغداد في 25 شباط الماضي،والتي كانت تعد أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ عام 1990 .واتفقت الرياض وبغداد في ختام زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى السعودية في 20 حزيران الماضي على تأسيس مجلس تنسيقي بالارتقاء بعلاقاتهما إلى المستوى الستراتيجي.