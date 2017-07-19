الأدلة الجنائية تواصل فحص شريط مقتل الحمداني

إتهام برلماني للأحزاب بتمويل نشاطها عبر عصابات الخطف

بغداد – محمد الصالحي

كشفت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير عن وجود علاقة وثيقة بين عمليات الجريمة المنظمة في بغداد وتمويل الاحزاب السياسية، فيما رأت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد حادث مقتل مدير نادي القوة الجوية الكروي العقيد بشير فاضل الحمداني وعائلته انتحارا وليس اغتيالا في وقت تواصل اجهزة وزارة الداخلية التحقيق. وقالت شيخ دلير في تصريح امس ان (حالات الاختطاف في بغداد وصلت الى حد لا يمكن السكوت عليه على الاطلاق). مبينة ان (غالبية تلك الحالات تجري لتمويل جهات حزبية فضلاً عن تصفية حسابات فيما بينها وعمليات تهديد بين الكيانات).واوضحت ان (الدليل على ذلك هو أن الجهات الامنية المكلفة بحماية امن المواطن لا تستطيع السيطرة او القبض على هؤلاء المجرمين، نظراً لوجود جهات حزبية تساند عملهم وتشجعهم عليه حسب المعطيات). مشيرة الى ان (تلك العمليات اصبحت عوامل لبث الرعب بين صفوف المواطنين).وحذرت من (استمرار حالات الخطف، كونها ستزيد من ارتباك الحالة الامنية في العاصمة وجميع المحافظات، في الوقت الذي نشهد انتصارات قواتنا الامنية على تنظيم داعش الذي يجب ان يكون دافعاً للضرب على عصابات الخطف). مطالبة (بالكشف عن الجهات المتورطة بتلك العمليات)، وتضاربت الروايات بشأن مقتل الحمداني الاثنين الماضي فقد قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي في تصريح أمس ان (كاميرات التصوير المنزلية في بيت الحمداني وجيرانه تؤكد عدم دخول اي شخص غريب الى منزله، كذلك المسدس الذي استخدم في قتل أفراد الأسرة، هو الرصاصات النارية ذاتها المستخدمة ما يدل على أن الجريمة هي انتحار بعد قتل الأسرة).وأضاف ان (ابنة الحمداني، التي ظلت على قيد الحياة برغم إطلاق النار على ساقها، أفادت الشرطة بأن والدها هو من أطلق النار عليهم وعلى باقي أفراد الأسرة). وأفادت احدى أقارب العائلة بان الناجية الوحيدة من الحادث وهي ابنة الحمداني ترقد في المستشفى وهي تردد بان لصا قتل أمها وأفاد بعض أقارب الضحايا بأن مسلحين مجهولين اقتحموا منزله، وقتلوه مع عائلته، فيما اشارت معلومات رسمية أولية إلى أن الحادثة هي انتحار. ويتردد ان الحمداني كان يواجه مشاكل عائلية وعشائرية. من جهتها اكدت وزارة الداخلية ان دائرة الأدلة الجنائية تواصل التحقيق في الحادث وفحص شريط الفيديو الذي صورته كامرات المنزل. الى ذلك قالت وقال مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي ان (المسلحين الذي اختطفوا يوم امس الدكتور محمد علي زاير أخصائي جراحة عامة من عيادته في منطقة الشعلة شمالي بغداد، اطلقوا سراحه في ساعة متاخرة من الليلة الماضية).واضاف ان (زاير موجود في منزله).وقال مصدر امس ان (عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفل سيارة تعود لمدني أثناء مروره في منطقة سبع البور انفجرت مما أسفر عن استشهاده في الحال). واضاف ان (دورية للشرطة عثرت على جثة مجهولة الهوية تعود لرجل وعليها آثار اطلاقات نارية في منطقة الرأس مرمية في إحدى الساحات في منطقة الحصوة). ومن جانبه قال مدير عام المديرية العامة للمنافذ الحدودية سامي السوداني تصريح امس (تم ضبط عجلة محملة بالسيراميك تم ترسيمها بنسبة تقل عن 40 بالمئة من كميتها الصحيحة في منفذ زرباطية الحدودي).وأضاف أنه (تم احالة الدعوى الى القضاء كدعوى كمركية).

يذكر أن مديرية المنافذ الحدودية تضبط بين فترة وأخرى دخول بضائع وأدوية وأغذية غير مرخصة أو غير مستوفية للإجراءات القانونية، عبر منافذ البلاد الحدودية.وفي البصرة قال مصدر امس ان (هيئة النزاهة احتجزت صاحب شركة أهلية للمقاولات بعد استدعائه). مبيناً أن (صاحب الشركة تم احتجازه على ذمة التحقيق بسبب شبهات فساد تتعلق بتعاملات مع الحكومة المحلية).ولفت الى أن (الشركة التي تم احتجاز صاحبها أنجزت العديد من مشاريع البنى التحتية بالتعاقد مع الحكومة المحلية، ولدى الشركة مشاريع أخرى قيد التنفيذ).