واصل مباريات العبور لضفة الممتاز : الصناعات والصناعة تتأهّلان معاً

البيشمركة تواجه بيجي اليوم وسامراء تلاعب العلم

الناصرية – باسم الركابي

تأهلا فريقا الصناعات الكهربائية والصناعة للدور الحاسم والانتقال للعب في الدوري الممتاز الموسم لمقبل بعد تعادلهما ا في اخر مباريات المجموعة التي انتهت بتعادلهما بهدف ليرفع كلا الفريقين رصيدهما الى سبع نقاط لتذهب الصدارة للصناعات بفارق الاهداف مستفيدا من فوزه الكبير على الشعلة بستة اهداف دون رد ما رفعها الى اثنى عشر هدفا مقابل هدفين دخلت مرماه في وقت سجل الصناعة تسعة اهداف مقابل ثلاثة هزت شباكه ما منح الافضلية للصناعات ليتصدر المجموعة والوصول للمرة الاولى بقيادة المدرب كاظم يوسف الذي قاد الفريق الى المرحلة الاخيرة بعدما نجح في التصفيات المذكورة بسجل نظيف من فوزين على الجماهير والشعلة من المجموعة لتي انسحب منها فريق الثورة من كركوك.

الانجاز المهم

ويكون الصناعات قد حقق الانجاز المهم بعد التواجد الثالث في الدور المذكور للفريق الذي تعود مشاركته لفترة قريبة لكنه واصل المشاركة واللعب وتقديم نفسه بشكل افضل الموسم الحالي بعد بداية جيدة حافظ عليها بعدما لعب في مجموعة العاصمة الصعبة وتجاوزها بثقة كما نجح في الدور التأهيلي بعدما وقع في مجموعة سهلة بقيت اربعة فرق انسحب منها الثورة الكركوكلي ما سهل من الامور امام الفريق المثابر والمجتهد وقدم مباريات مهمة نجح فيها في تحقيق الصدارة ووصل الى الدور الاهم المقبل بعدما حققت النتائج الدعم للفريق في مواصلة العمل الجدي من اجل دخول التصفيات المقبلة في ظل المستوى الذي قدمه استمر محافظا عليه منذ بداية الموسم قبل ان يحقق الشيء المطلوب وسيكون امام الفرصة الاخيرة وتحقيق طموحات الانتقال للدوري الممتاز بعد تواجد لم يكن طويلا في الدرجة الاولى التي كل الفرق تامل مغادرتها

عودة الصناعة

من جانبه يسعى الصناعة العودة لموقعه في الممتازة التي غادرها الموسم لماضي بعد الفشل الكبير في البقاء فيها ب اثر العودة لها واللعب موسم واحد قبل ان يبحث اليوم عن تجاوز محنة الانتقال للدوري الممتاز الذي يعد واحد من الفرق المعمرة فيه والذي قدم العديد من اللاعبين والوجوه الواعدة

ونجح الفريق في مهمة التاهل بعد الفوز في مباراتين على الشعلة والجماهير الكربلائي والتعادل في مباراة الحسم مع الصناعات ليرفع رصيده الى سبع نقاط ويتطلع الفريق الى تحقيق هدف المشاركة التي مؤكد عانى منها لانه لايريد البقاء بعد اكثر في الدرجة الاولى وهو النادي المتكامل الذي يمتلك ملعبا متكاملا وجاهزا لعبور معايير التراخيص ويظهر افضل من العديد من الفرق الممتازة في تحقيق هذا الجانب ومهم ان يعود لمقعده ونامل ذلك والحال الى دهوك واربيل الذي مهما ان يدخلا منافسات الدرجة الاولى

وتنص تعليمات البطولة ان يترشح اول وثاني كل مجموعة للعب في بغداد حيث تلعب الثلاث الثواني فيما بينها ويترشح المتصدر منها للعب مع اوائل المجموعات الثلاث اي تبقى اربعة فرق تلعب فيما بينها على ان يترشح فريقان للدوري الممتاز للموسم المقبل وهنالك مقترح اخر يتضمن صعود اربعة فرق كون دوري الموسم القادم سيقام بالية تقسيم الفرق الى مجموعتين بعد الفشل الذي رافق الموسم الحالي وعجز لجنة المسابقات من تنظيم البطولتين بالشكل المطلوب قبل ادخالهما في اجواء سلبية من حيث التوقيت الغير مناسب والمرفوض من كل لفرق

مباراتا اليوم

تجري اليوم الخميس العشرين من تموز الجاري مباراتين ضمن المجموعة الشمالية لفرق الدرجة الاولى المؤهلة للدوري الممتاز الموسم المقبل الاولى في السليمانية بين البيشمركة وبيجي والثانية في مدينة الدور بين سامراء وبيجي من التصفيات المقرر لعا ان تختتم الاحد المقبل بإقامة اخر مباراتين وعلى ضوء نتيجتيهما سيحدد الفريقان المؤهلين الى الدور الحاسم وسط منافسات قوية تشهدها المجموعة وفي سباق حامي وقوي من اجل حسم قطع بطاقتي التأهل عندما راحت عدد من الفرق تفرض نفسها على نتائج المباريات وتامين النقاط الغطاء المطلوب من اجل التقدم نحو تحقيق طموحات التأهل الهدف من المشاركة الماراثونية التي مرت بمراحل من التصفيات هذا الدور والمباريات التي تجري في اجواء تسرب فيها الممل لنفوس اللاعبين بسبب تأثير حرارة الجو المرتفعة امام الفرق التي تبحث عن حسم مستقبله امام لتطلع للعب في اهم بطولة محلية تنتظر ان يكون لها دور في التخلص من البقاء في الدرجة الاولى والعودة الى الممتازة وهي تقدر الفوارق الكبير بين ان تتقدم الى الواجهة والتي سبق وان لعبت في تلك البطولة قبل ان تبقى تبحث اليوم عبر جهود لاعبيها وامكاناته التي تختلف من فريق الى اخر قبل ان تجري مباريات المجموعة المذكورة في مباريات محايدة دون جمع الفرق في مكان واحد كما هو الحال عليه في مباريات المجموعة الجنوبية وفي كل الاحوال ان كل الفرق ترغب في الانتقال من هنا والتوجه بثقة الى اللعب في البطولة الاهم وهذا بدوره يخضع الى قدرات الفرق المالية التي هي من تدعم الامور امام تحقيق طموحات اللعب في الدوري الممتاز من خلال وجود اللاعبين القادرين على تحقيق النجاح بعدما قدمت البرنامج المطلوب

البيشمركة وبيجي

المباراة الاولى ستجري في ملعب اربيل بين البيشمركة الثالث بأربع نقاط من فوز وتعادل مع بيجي بثلاث نقاط من مباراتين ويتطلع كلا الفريقين الى تحقيق الفوز لأهميته على موقفيهما عندما يسعى البيشمركة الى الفوز الذي سينقله للصدارة ويرفع من تطلعاته في المنافسة على احدى بطاقتي التأهل ويعتمد على لاعبي مدينة السليمانية والامل في ان يكون ممثلها في الموسم المقبل من خلال جهود اللاعبين وقدرات المؤسسة التي سبق ودفعت الفريق للعب في البطولة الاولى موسم واحد قبل ان يتراجع الى دوري المظاليم امام العمل بكل الجهود للعودة الى تلك البطولة وكيف تواجد فيها امام اللعب في الدرجة الحالية التي يريد عبورها من خلال تحقيق النجاح في المرحلة الحالية التي تتوقف على نجاح اليوم الذي سيحقق التحول في المهمة التي يريد ان يحقق من طموحات المشاركة التي للان يديرها اللاعبين بثقة والامل في العبور من بوابة بيجي ولأهمية اضافة النقاط الثلاث التي سترفع من الحالة المعنوية للاعبي الفريق وتحقيق خطوة مهمة في طريق التصفيات والفوز ليوم سيزيد من حظوظ الفريق في الصراع على الحصول على احدى بطاقتي التأهل

الفرصة المهمة

وتمثل مباراة اليوم للفريق الفرصة المهمة في تعزيز الموقف وكما انها ستمنحه الوقوف ي لمقدمة وتتيح له فرصة اللعب بأريحية المباراة الاخيرة الاحد المقبل

من جانبه يتطلع فريق بيجي بثلاث نقاط من فوز وخسارة الى حسم المهمة وانعش اماله في الصراع على العبور الى الضفة الاهم والحاسمة في مهمة لا تظهر سهله امام طموحات مواصلة اللعب برغبة التأهل والفوز في هذه المباراة سيرفع رصيده الى ست نقاط وتبقى على اماله في المنافسة التي متوقع ان تشهد تحولا عبر مباراتي اليوم حيث الفوز سيزيد من حظوظ بيجي في التواجد بقوة في دائرة المنافسة التي ترتفع من جولة لأخرى امام رغبة الفرق في بلوغ طموحاتها وما تطمح اليه وهو ما يميز مباراتي الدور الحالي عن غيره ولان المنافسة تظهر بين اربعة فرق حيث عاز الشمال والبيشمركة وبيجي وسامراء في التوصل الى طريق الحسم وتحديد الفريقين المطلوبين للدور الاخير والحاسم ومهم ان نوجه التحية الى فريق بيجي من خلال هذه المشاركة التي تمثل التحدي بعينه امام الظروف المدينة التي واجهة الارهاب وانتصرت عليه قبل ان تاتي مشاركة فريقها الذي يتطلع الى التأهل وهذا امر مهم في ان ينهي الفريق هذه المهمة كما يجب

وتبدو الفرصة مواتية لسامراء في ان يعزز دوره في المنافسة من خلال الفوز الذي يظهر الاقرب له في ظل تراجع الطرف الاخر الذي يحتل الموقع الاخير في الترتيب الفرقي في المجموعة بدون نقاط بعد مباراتين اخرها مع غاز الشمال ما قلل من اماله في المنافسة التي يسعى سامراء البقاء فيها من خلال نتيجة اليوم التي يكون قد استعدها بالكثير من التفاصيل ولانه الاخر الذي بكر في الاستعداد منذ بداية الموسم ويمتلك الفريق اربع نقاط من فوز وتعادل وخسارة امام تطلعات تحقيق النتيجة الاهم الهدف من اللقاء الذي يكون قد حشد الجهود من اجل تحقيق الفوز وبانتظار ما تسفر عنه بقية المباريات عندما تظهر جهود بيجي الاخر مهمة في البقاء في المنافسة والفوز ليوم سيشجعه لرفع اماله والاستفادة من المباراة الاخيرة لتي تمثل حاجة مهمة من خلال ما يجري مباريات على صعيد المجموعة التي تشهد منافسات قوية

نائب الرئيس

ويقول نائب رئيس نادي سامراء محمد صاحب ان الفريق مستعد لمواجهة اليوم لأهميتها على موقفه وتطلعات التأهل التي قد تتوقف على نتيجة الفوز امام الوضع الافضل لفريقنا مقا بل الموقف المتأخر للعلم ما يجعلنا التعامل مع هذه الفرصة كما يجب لتحقيق الخطوة المهمة والايجابية والسعي لحسم التأهل الذي يتوقف على نتيجتي مباراتي اليوم والاحد المقبل

واضاف ان مباريات الدور الثالث صعدت من المنافسة بعد الفوز الذي حققه غاز الشمال على العلم وبيجي على سامراء ما صعد من طبيعة الامور التي تظهر صعبة لابل معقدة امام الفرق الاربعة قبل ان تنتهي امال العلم الذي يكون خرج رسميا من التصفيات بعد تلقي خسارتين ويقبع في الموقع الاخير امام غاز الشمال الاول بست نقاط من ثلاث مباريات ثم سامراء بأربع نقاط من مبراتين ثم البيشمكركة بنفس الرصيد من مبراتين والرابع بيجي بثلاث نقاط من فوز واحد

غاز الشمال

ويعد فرق غاز الشمال في الأفضلية وهو يسيطر على الصدارة بعد الفوز الثاني على العلم بهدفين لواحد التي جرت بملعب الكرخ والتي منحته الصدارة التي يتطلع للحفاظ عليها وتوفير نقاطها واستقرار الفريق قبل خوض مباراته الاخيرة الاسبوع المقبل مع بيجي التي ستقام في اربيل ويكون قد استعاد توازنه بعد خسارته سامراء ويمثلك مقومات المشاركة ويأمل في ان يكون ممثلا لمدينة كركوك بعد هبوط ممثلها قبل ثلاثة موسم

ويمتلك غاز الشمال الان 6 نقاط من ثلاثة مباريات ويتطلع الى نتائج اليوم في ان تاتي لمصلحته حتى لا يتأثر فيها امام تطلعات التقدم بثقة للأمام امام تحقيق طموحات المنافسة التي يكون قد امن لها اجواء اللعب قبل ان يفرض نفسه فيها خاصة وان بيجي بثلاث نقاط له بعد مباراتين ولازال يلعب بطموحات التأهل اذا مما نجح اليوم في الفوز على البيشمركة المباراة المهمة التي ستكون نقطة التحول في المنافسة لان الاخر سيكون امام مباراة صعبة امام غاز الشمال الذي يظهر بقوة ويلعب برغبة لما يضم من لاعبين انتدبوا لتعزيز صفوفه وتوفير اجواء اللعب التي تظهر واضحة مع الفرق المؤسساتية لما لديها من امكانات

ومهم ان يكون الفريق قد تعلم من درس مشاركة الموسم الماضي في التقيد بتعليمات البطولة التي اخترقت لتطيح به وتخرجه من التصفيات الاخيرة التي يأمل ان يتدارك الامور هذه المرة في ظل التقدم الذي عليه وهو في وضع مناسب يتيح له تجاوز اخر مبارياته للسير في درب النتائج وحسم الامور والتوصل الى طموحات اللعب في الدرجة الممتازة لكن الاول حسم مهمة الاحد المقبل لان رصيد النقاط والتواجد في الموقع الاول لايكفي لأنهاء المهمة كما يجب الفريق تمكن من الفوز من مباراتين وخسر واحدة وله ست نقاط على امل ان تأتى نتائج اليوم لرغبته لكي يمر بأمان الى الامام وهو ما خططت له ادارته منذ بداية الموسم على امل ان تأتى الامور كما تريد للفريق الذي يعتمد على ابناء مدينة كركوك ويظهر ممثلها الوحيد في التصفيات قبل ان ينسحب فريق الثورة ويقف سامراء في الموقع الثاني بأربع نقاط من فوز وتعادل وخسار وله مباراة واحدة

مباراتا الاحد

وتجري في نفس المجموعة اخر مباراتين على ضوئهما يتحدد الفريقان المؤهلان للدور الاخير والحسم وتظهر اهمية المباراتين وانعكاسهما على مستقبل الفرق التي تريدان تنتقل بثقة اكبر من مهمتي اليوم واللعب بجدية عبر تحقيق النتيجة الايجابية التي ستشكل طريق المرور الى الدور الاخير وتحقيق امال التأهل بين فريقين من الفرق الخمسة وتكون قد انتهت تصفيات المجموعة الجنوبية امس الاربعاء امام ثلاثة فرق متنافسة على البطاقتين واتفقت الاراء على اهمية تنظيم بطولة الدرجة الاولى في اوقات افضل من التي جرت فيها مباريات الدور المذكور التي جرت في اجواء لم تترك اثارها السلبية على اللاعبين والفرق حسب بل على الجمهور الذي تابع بقوة المباريات خصوصا في المجموعة التي ضيفها نادي الناصرية والتي خرجت عن رغبته بعدما فشل في المنافسات بشكل غير متوقع.