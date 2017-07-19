بغداد أولى محطات لجنة التراخيص

الأشادة بالأعمال المنجزة ملف الإمانة إنموذجي

بغداد – محسن التميمي

لجنة التراخيص تبدأ أولى رحلاتها مع نادي امانة بغداد ، عندما زارت اللجنة مقر نادي امانة بغداد وذلك للأطلاع على النقاط التي قدمها النادي في مسألة منح الترخيص الأسيوي . الأعمال المنجزة وفق المعايير الأسيوية كانت ابرز اهتمامات اللجنة التي شخصت جميع النقاط وفق ما موجود في شروط منح الرخصة .

بدأية الرحلة

البداية كانت في مقر النادي الكائن في شارع فلسطين ، حيث اطلعت اللجنة على الجانب الأداري والمالي والأعلامي والأمني الخاصة بالنادي وكشفت فيما بعد على ملعب التدريب الخاص بفريق الكرة الأول وشخصت به بعض السلبيات الصغيرة التي طالبت فيه بأن يتم أصلاح هذه النقاط البسيطة كي لا تكون أي شائبة في ملف نادي امانة بغداد الذي وصفته اللجنة بالرائع .

أشادة واعجاب

أشادت لجنة التراخيص للاتحاد العراقي بملف نادي امانة بغداد المقدم لها وعدته نموذجاً رائعاً وأحترافياً ، وأبدت اللجنة اعجابها بالأعمال المنجزة والمذكورة بالملف حيث وجدت تطابقاً قريباً ما بين الواقع والملف وبهذا كانت الأشادة حاضرة من قبل اعضاء اللجنة خصوصا ً الى مدير تراخيص نادي امانة بغداد ماجد الماجد .

جاهزية ملعب الكرة

زارت اللجنة فيما بعد مقر النادي الثاني والكائن في متنزه الزوراء وذلك للكشف على ملعب النادي الخاص بفريق الكرة الأول وفيه أشادت اللجنة بالجهود المبذولة في الملعب عندما وجدت ملعباً متكاملاً من ناحية المنازع وغرف الأمن والطبابة والمنشطات وغرفة المؤتمرات وغرف لكبار الضيوف ناهيك عن غرف لمشرف المباراة ومراقب الحكام وغرفة لمعلق المباراة وللأذاعة الداخلية وكذلك لمنطقة اللقاءات الصحفية . اللجنة أثنت على الملعب رغم انها اعطت بعض الملاحظات التي رأتها صغيرة جدا ً .

جيد الى ممتاز

رئيس لجنة التراخيص للاتحاد العراقي محمد قحطان أشاد بملف نادي امانة بغداد واصفة أياه بالجيد وأن الرخصة باتت قريبة لنادي بغداد وفقا ً للأعمال المنجزة وفق المعايير الأسيوية . وقال قحطان لـ(للزمان الرياضي ) : تعد زيارتنا هي الأولى للجنة التراخيص وان نادي امانة بغداد هو اول الاندية واليوم ما شاهدناه من هذا النادي نال اعجابنا رغم وجود بعض الملاحظات البسيطة التي تصل نسبتها الى 10 بالمئة من الملف ولو تم أصلاح هذه الملاحظات فأننا سنرى نادي امانة بغداد سوف يحقق درجة ممتاز في ملفه المقدم الذي وجدنا فيه تطابق حقيقي على ارض الواقع وهذا الأمر هو ما يهمنا . وختم قحطان حديثه : اتمنى ان تمنح التراخيص لجميع الأندية التي ستستوفي الشروط لأن ما يهمنا هو تطوير واقع الكرة العراقية من ناحية البنى التحتية والمالية والفنية .

جابر يشيد بالأمانة

أما عضو اللجنة منعم جابر فقد أبدى اعجابه بجميع الأعمال المنجزة في نادي امانة بغداد وتحدث قائلا : امر اكثر من جميل ان تجد اولى الزيارات للجنة التراخيص تكون ايجابية وذلك عندما تجد ان نادي امانة بغداد قد وفر اغلب نقاط منح اجازة الترخيص وحقيقة هذا الامر يسعدنا كون النادي لديه مجموعة العاب رياضية يستحق ان يمنح هذه الرخصة بعدما اطلعنا على جميع الفقرات . وختم جابر حديثه بالقول : انا سعيد لما شاهدته في ملعب نادي امانة بغداد وشعرت ان هناك اناساً عملوا من اجل تطوير هذا الملعب ولمسنا جهدهم خلال زيارتنا هذه رغم تشخيصنا لملاحظات صغيرة لكنها لا تقف امام ما منجز بالواقع ولهذا اشيد بالجميع على هذا الجهد ونتمنى ان تتطور ملاعبنا والكرة في بلدنا لكي نصل الى ما وصل اليه اقراننا من ناحية البنى التحتية .

نهاية الرحلة

أجمل ما في زيارة اللجنة كانت الروح الجميلة ما بين اعضاء اللجنة وأدارة النادي وملاكها العامل حيث تجد الأبتسامة مرسومة على شفاه الجميع بسبب الايجابيات التي وجدت خلال هذه الزيارة . الصورة التذكارية كانت موجودة ما بين اللجنة وملاك النادي وأدارته لتبين أن حب الوطن والرياضة هي سمة مشتركة لدى الجميع وان تطوير الكرة هو العامل المشترك لكل من كان حاضر اليوم لأن حصول اي ايجابية فأن الرياضــــــة العراقية ستجني ثمارها .