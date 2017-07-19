ريال مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع ثنائي الفريق

{ مدريد – وكالات: تسعى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لتحقيق أقصى إستفادة مادية من جراء عملية بيع الثنائي الفارو موراتا مهاجم الفريق والظهير البرازيلي دانيلو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. ووفقاً لما نقلته صحيفة ماركا الإسبانية فإن إدارة الميرنجي تسعى للحصول على مبلغ 100 مليون يورو جراء بيع الثنائي خلال المريكاتو الصيفي الحالي على الرغم من تمسك الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق بخدماتهما. وأشارت الصحيفة الى أن نادي ميلان الإيطالي يبدو الأقرب لضم موراتا بقيمة 70 مليون يورو في حين لم تسفر مفاوضات تشيلسي الإنكليزي لضم دانيلو أي جديد حتى هذه اللحظة.

وإنعدمت فرصة الثنائي في المشاركة رفقة الفريق في مباريات الموسم الماضي في ظل إعتماد زيدان على خدمات الثنائي كريم بنزيمة في الهجوم وداني كارفخال في الرواق الأيمن. وكان مانشستر يونايتد الإنكليزي أبرز المهتمين بضم موراتا خلال الفترة الماضية إلا أن تعنت إدارة الملكي دفعت الشياطين الحمر للتعاقد مع البلجيكي روميليو لوكاكو هدف إيفرتون السابق.

وشارك موراتا في 37 مباراة بقميص الملكي ونجح في تسجيل 20 هدفاً وصنع خمس أهداف. كما شارك دانيلو في 24 مباراة الموسم الماضي ونجح في إحراز هدف وحيد وصناعة 3 أهداف. وأخبر حارس المرمى ديفيد دي خيا نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو رغبته باللعب لريال مدريد الإسباني خلال مرحلة ما من مسيرته الإحترافية إذا جاءت الفرصة. ويسعى ريال مدريد خلف حارس المرمى الأول للمنتخب الإسباني منذ صيف 2015 والتي شهدت انهيار المفاوضات في اللحظات الأخيرة من سوق الإنتقالات. وحتى الآن لم يفقد فلورنتينو بيريز رئيس الميرنغي الأمل بضم دي خيا لملعب سانتياغو برنابيو، وأشارت التقارير لإحتمالية صفقة تبادلية بين الفريقين تضمن إنتقال حارس الشياطين الحمر للمكي في مقابل إنضمام المهاجم ألفارو موراتا لصفوف مانشستر يونايتد. ولكن وصول البلجيكي روميلو لوكاكو لمانشستر قادماً من إيفرتون مع التقارير التي تؤكد أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيجدد عقده مع النادي شهر أوكتوبر القادم يعني خروج موراتا من حسابات مورينيو.

يذكر أن الأنباء تؤكد إقتناع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بمستوى حارسه الأول الكوستاريكي كيلور نافاس، كما يبدو خروج دخيا هذا الصيف من الشياطين الحمر مستبعد، فهل سنرى الإسباني بقميص الملكي قريبا أم لا؟