بايرن ميونيخ يختار خليفة لام بالقيادة

{ برلين – وكالات: كشف الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغيه عن خليفة فيليب لام بقيادة بايرن ميونيخ مؤكداً أن الحارس مانويل نوير سيتولى هذه المهمة اعتباراً من الموسم الجديد. رومينيغيه أكد على هذا القرار من خلال تصريح لوسائل الإعلام عقب وصول الفريق للصين من أجل المشاركة بكأس الأبطال الودية وقال رومينيغيه الرقم واحد بالفريق سيكون الرقم واحد بالقيادة، لقد أظهر شخصية خاصة مع المنتخب الألماني وهو ما سهل علينا الخيار.

وأضاف رومينغيه سيكون هناك العديد من الخيارات بغيابه من أبرزها توماس مولر ومن ثم قلبي الدفاع ماتس هوميلس وجيروم بواتينغ، بالنسبة لي أرى أن ديفيد ألابا يمثل مشروع قائد مستقبلي حاله حال كيميش الذي يسعدنا بتطوره الدائم. وانتقل نوير لبايرن ميونيخ قادماً من شالكه صيف 2011 ورغم عدم رضا الجماهير عن ضم حارس من غريم تاريخي إلا أن نوير حجز مكانه داخل قلوب العشاق سريعاً قبل أن يصبح قائداً للمانشافت اعتباراً من العام الماضي عقب اعتزال شفاينشتايغر دولياً. ورغم وجود العديد من أبناء النادي بمقدمتهم مولر وهوميلس إلا أن بايرن اختار السير على خطى مدرب المانشافت لوف وتعيين نوير قائداً للفريق.

يذكر أن قائد بايرن الجديد يعاني حالياً من إصابة ستغيّبه حتى بدء الموسم الجديد حيث عانى من كسر بالكاحل خلال اللقاء الذي جمع البافاري بريال مدريد الموسم الماضي. الى ذلك أغلق بوروسيا دورتموند الباب بوجه الراغبين بضم النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مؤكداً أن تعويض اللاعب بمهاجم من الصف الأول حالياً بات أمراً بغاية الصعوبة.

المدير الرياضي للفيستفالي مايكل زورك أكد بعد فوز فريقه على ميلان 3-1 ودياً أن اسم أوباميانغ لم يعُد متاحاً بالسوق وقال قررنا أن نُبقي على أوباميانغ بدورتموند، باب الانتقالات أُقفل بالنسبة له وإلا سيداهمنا الوقت للبحث عن بديل له. وقاد أوباميانغ فريقه للفوز ودياً على ميلان بثلاثة أهداف لهدف بعد أن سجل هدفين ليكون بالتالي قد وجه ضربتين بيوم واحد لميلان الأول بثنائيته والثاني بإقفال باب الرحيل بعد تأكيد إدارة النادي الإيطالي اهتمامها باللاعب.

وأبدى مدرب دورتموند الجديد بيتر بوس سعادته بما قدمه اللاعب باللقاء وقال سعيد لوجوده بفريقي، هو لاعب استثنائي وأمام ميلان أظهر هذا عدة مرات، هو شاب رائع.

وكان دورتموند قد رفض مطلع الصيف عرضاً من سان جيرمان للتخلي عن اللاعب كما عرض كوانجيان الصيني 80 مليون يورو لضم اللاعب قبل أن تبدأ محاولات تشيلسي وميلان لضمه لكن يبدو أن الفيستفالي اختار إنهاء فترة الانتقالات بالنسبة للاعب. يُذكر أن دورتموند كان قد أكد عدم رغبته بضم لاعبين إضافيين بحال قرر أوباميانغ البقاء حيث ضم هذا الصيف 4 لاعبين جدد مقابل التخلي عن 4 لاعبين آخرين.