بغداد الحبيبة

الخطيب البغدادي يشيد بسيدة المدن

مدينة هي بالنسبة إليّ، يقظتي ومنامي، حقيقـتي وأوهامي، مُنْيتي وأحلامي، أملي وآلامي، عطائي وحرماني، الماضي والحاضر ومستقبل أيامي، لا أجد نفسي إلا بها، فقد رُزِقْتُ حبّها، ولا أستطيع العيشَ دونها، ما هي هذه المدينة ؟ إنّها بغداد الحبيبة. ثاني أكبر مدينة في الوطن العربي بعد مدينة القاهرة، بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور في القرن الثامن الميلادي. يمتد تاريخ هذه المدينة عبر العديد من العصور والأزمنة، وكانت ذات يوم عاصمة الدنيا، وموئلَ العلم، ومثابةَ العلماء، ومقصدَ الأولياء، وملتقى الكتّاب والشعراء والأدباء، فيها اغتنت ساحات الخلفاء، والملوك والرؤساء، بفنون المناظرة والمساجلة والجدل، وعَمرَت المكتباتُ بألوف الكتب المؤلفة والمترجمة، المطوّلة والمختصرة، وغصّت دورُ العلماء بحلقات الدروس وطلّاب الأدب وروّاد العلم والمعرفة من شتى الجهات، وفي جميع المجالات. وهي مدينة الإمامين الكاظمين الجوادين عليهما السلام، ومدينة الإمامين أبي حنيفة النعمان وأحمد بن حنبل، ومدينة الزهّاد والعبّاد كالشيخ معروف الكرخي، والسريّ السقطيّ، والجنيد البغداديّ، وعبد القادر الكيلاني، وعمر السهرورديّ، وغيرهم كثير من الأولياء والصالحين. وقد اختلفت الآراء في بيان المعنى المراد من كلمة (بغداد) لاختلاف اللغات والمصادر، وقد يكون هذا الاختلاف ناشئا عن أصل لفظها الأعجمي، أو نشأ مِنْ تحريفات العامّة لغرابة هذا الاسم على ألسنتهم . ففي اللغة الفارسية تعني (البستان العطية) لأنّ (باغ) تعني بستان بالفارسية، و(داد) تعني عطية. وقيل: (باغ) اسم صنم أو شيطان، و(داد) عطية أو هبة، فيكون المعنى (عطية الصنم). وقرّب بعضُ المعاصرين المعنى فقال: إنّها تعني (هبة الله). ومن الجدير بالذكر أنّ اسم (بغداد) وُجِدَ في وثائق بابلية تعود إلى أيام الملك البابلي حمورابي. كما أنّ اسم بغداد في لغة أهل بابل القدماء مكوّن من قسمين أوله يعني البستان أو الجنينة، وثانيه (داد) ويعني الحبيب، حيث يصبح معنى بغداد هو: بستان أو جنينة الحبيب. وهذا يدلّ على أنّ اسم (بغداد) كان قد استعمل قبل ألف عام على الأقل من دخول كلمة (باغ) بمعنى الصنم أو الإله إلى اللغة الفارسية. وعند العودة إلى المعجم الذي أصدره الدكتور بهاء الدين الوردي للّغة السومرية, نجد أنّ بغداد تعني (قلعة قبيلة الصقر) أو (هيكل الصقر). وقال الحميري المتوفى سنة (900 هـ) في كتابه (الروض المعطار في خبر الأقطار): وكان بعضهم يسمّيها (الصيّادة) لأنّها تصيد القلوب. وسمّيت بغداد بالكثير من الأسماء، وكثرة الأسماء تدلّ على شرف المسمّى، فسميّت بالمدينة المدورة، ومدينة الخلفاء، والزوراء، وغيرها، لكن من أشهر أسمائها (مدينة السلام) سمّاها بذلك الخليفة أبو جعفر المنصور تيمّنا بالجنّة التي سمّاها القرآن الكريم (دار السلام) قال تعالى {لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: 127]? وقال عزّ وجلّ {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [يونس: 25]? وهو الاسم الرسمي الذي ظهر في وثائق الدواوين العباسية وعلى النقود والأوزان. ورأى بعضهم أنّ المقصود بالسلام هو الله سبحانه، إذ السلام من أسمائه الحُسنى. ورأى البعض الآخر أنّ المنصور أطلق عليها هذا الاسم لأنّ نهر دجلة يقال له (وادي السلام). وقال آخرون: سمّيت (مدينة السلام) تفاؤلا في إنّها ستكون آمنة مطمئنة، فالسلام شرط أساسي لازدهار المدن ورفاهيتها. ولقد تفنّن الواصفون في مدح هذه المدينة، والثناء عليها، بعبارات تجسّد عَراقـتها وأصالتها وحضارتها ورقـيّها وتقدّمها على غيرها من المدن: قال محمد بن إدريس الشافعي ليونس بن عبد الأعلى: هل دخلت بغداد ؟ قال: لا، قال: يا يونس ما رأيت الدنيا، ولا رأيت الناس. تاريخ الملوك

قَالَ الشيْخ أَبُو القاسم الديلميّ: (سافرت إلى الآفاق، ودخلتُ البلدان من حدّ سمرقند إلى القيروان، ومِنْ سرنديب إلى بلاد الروم، فما وجدتُ بلدا أفضلَ ولا أطيبَ من بغداد .(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (8/ 84). وقال أيضا :(بغدادُ حاضرةُ الدنيا وَمَا عَدَاها بادية) . وقال أبو إسحاق الزّجّاج: (بغدادُ الدنيا بأجمعها، وسكانُ بغداد هُم الناس للدنيا) وقال الجاحظ: (بغداد أمّ الدنيا، مَنْ لم يَرَها لم يرَ الدنيا ولا الناس). وقال ياقوت الحموي: (ما دخلتُ بلدا قط إلا عددتُه سفرا، إلا بغداد فإنّي حين دخلتُها عَددتُها وطنا).

مثنى الجبوري – بغداد