آل نوري قدمت الكثير للوطن لكن الوطن بخل عليهم بكلمة شكراً

أشهر عائلة رياضية في العراق

آل نوري قدمت الكثير للوطن لكنه بخل عليهم بكلمة شكراً

عندما نتحدث عن الإبداع في كل الفنون لابد لنا أن نتوقف مليئا أمام عائله أرست دعائم الإبداع وأمتعت الجمهور العراقي على مدى سنين .. تارة نجدها على الأديم الأخضر وتاره تترك أثرا في مضمار عروس الالعاب ، كيف لا وهي عائلة (نوري البارودي) . العائلة التي أنجبت نخبة طيبة من مبدعي العراق بدءا الشقيق الأكبر مظفر ومن ثم ، صباح و رياض وأسامة ” ولم يقتصر أبداع هذه العائلة على الذكور فقط بل كان لشقيقتهم ( ايمان نوري) مساهمة فعالة في كسر العديد من الارقام في سباقات الساحة والميدان

هذه الصورة الجميلة واللمة الحلوة لأشهر عائلة رياضية في العراق أثارت في نفسي الشجون والذكريات كوني عاصرت هذه العائلة منذ الطفولة ولم افارقهم لحد الان واتابع اخبارهم وأسأل عنهم دائما وفِي زيارتي الاخيرة للعراق التقيت بالكابتن رياض نوري وشقيقه أسامة

اربعة اشقاء

عائلة نوري البارودي قدمت أربعة أشقاء للاندية والمنتخبات العراقية بالاضافة الى شقيقتهم العداءة أيمان نوري بطلة العراق في 100 و200 متر الحاصلة على العديد من الأوسمة الذهبية والفضية لوطنها العراق ،،فمن منا نحن العراقيين خاصة الجيل الرياضي ينسى

الكابتن مظفرنوري مهاجم اليات الشرطة والمنتخب الوطني

الذي لقب باللاعب الاوربي لسرعته الفائقة وطوله الفارع ومرواغته على الجناح اليسار وقد أختير احسن لاعب في العراق سنة 1969.

أما شقيقه الكابتن صباح نوري مدافع نادي القوة الجوية والمنتخب الوطني كان يلقب باللاعب الحر وهو الذي أفنى حياته من اجل نادي القوة الجوية ومنتخب العراق

الشقيق الثالث الكابتن رياض نوري لاعب نادي الشرطة والمنتخب الوطني .. ملك خط الوسط وهو المشهور بمهاراته الرائعة ومناولاته الجميلة وهو من اللاعبيين الذين رفضوا الاحتراف في بانكوك في بداية السبعينات وجميعنا نتذكر ضربة الجزاء الشهيرة التي نفذها ضد احمد الطرابلسي في نهائي كاس العالم العسكرية عام 1977 في دمشق وما اكثر الحناجر التي هتفت باسمه في ملعب الشعب وهو يداعب الكرة

دم ازرق

الشقيق الرابع وهو أخر العنقود الكابتن أسامة نوري لاعب القوة الجوية والشرطة والنفط لكن يبقى دمه أزرق . مثل منتخبنا الوطني خير تمثيل ولعب في جميع المراكز باستثناء حارس المرمى فلعب جناح يمين ولاعب وسط ولعب ايضا مدافع يمين وكان لاعب مبدع مشهور بسرعته وغيرته وفدائيته

أما شقيقتهم العداءة الذهبية أيمان نوري فكانت بطلة العراق والعرب في سباق 100 و200 متر بالاضافة الى القفز العريض وحازت على عدة أوسمة ذهبية وفضية وكانت نجمة ساطعة في سماء العراق في منتصف السبعينات وهي زوجه العداء الذهبي طالب فيصل بطل أسيا في ركصة 400 موانع والدهم المرحوم نوري البارودي كان من الاوائل الرياضيين الذين مثلوا الاندية العراقية في الثلاثينات من القرن الماضي وهو الذي شجع أولاده على ولوج عالم الرياضة ووقف معهم وساندهم حتى اصبحوا كوكبة من النجوم في سماء الرياضة العراقية ..فهل توجد عائلة عراقية قدمت هكذا مواهب ولاعبين ورياضيين لخدمة وطنهم ،،، وبالمقابل ياترى ماذا قدمت الدولة لهم حتى ترد لو جزءا قليلا من الدٌين الذي في عنقها أتجاه هذه العائلة ،،، الا يستحق الكابتن مظفر نوري الحاضر الغائب التكريم وهو الذي طالما افرح الجمهور باهدافه الجميلة ،،،، الا يستحق الكابتن رياض نوري الذي خدم نادي الشرطة والمنتخب الوطني لاكثر من 15 عاما من تكريم حتى ولو في الكلام فقط ،،، الا يستحق النجم المبدع المدافع صباح نوري كلمة شكرا مع باقة ورد على اقل تقدير من قبل نادي القوة الجوية والاتحاد العراقي ،،،، الا يستحق الكابتن والصديق أسامة نوري التكريم من قبل القوة الجوية والاتحاد العراقي ،،،، الا تستحق البطلة أيمان نوري التكريم من اللجنة الاولمبية وأتحاد العاب القوى؟ .. لماذا هذا الاهمال المتعمد لعائلة رياضية قدمت كل شي لوطنها لكن المسؤولين الرياضين بخلوا عليهم بكلمة شكرا؟ ستبقى عائلة نوري فخرآ للرياضية العراقية سواء تم تكريمهم من قبل الدولة أم لا ،، فالشعب العراقي كرمهم بالمحبة والاحترام ولم ينس ما قدموه لوطنهم على مر السنين