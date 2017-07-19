لحظة سكون لتعرف إنك من تكون

لحظة السكون هذه لحظة نحتاج ان نعيشها بكل تفاصيلها وباعظم هدوئها حيث نتأمل ونعود الى زمان مضى ونراجع انفسنا هل ظلمنا احدا… او ظلمنا الاخرون .دون ان نشعر أو ان يشعرون هل حاولنا يوماً ان ترى حياتنا من زاوية التصوير؟! أنراها فيلماً سينمائياً انت ..او انت .. او انا او نحن ابطاله؟! هل تابعت حياتك من خلالها يوماً؟! إنها ..كاميرا الحياة! تلك الكاميرا التى ترصد كل لحظة من حياتنا .. حياتنا التى ماهى إلا مجموعة من اللحظات .. لحظة تلو الأخرى .. لحظة أملٍ يجمعنا .. أو غضبٍ يفرقنا لحظة حزن عميق دائم او لحظة فرح مر سريعا ولن يعود لحظة صمود .. لحظة إنكسار .. صدق .. ألم .. فرح .. بكاء .. لحظــات حياتنا .. وحــروف أوقاتنا .. أدعوكم للإبحار فى عالمِ عشناه وما زلنا .نعيشه بكل تفاصيله أدعوكم إلى بحــــر بلا شاطـــىء من لحظات حياتناادعوكم الى طريق طويل لابد من ان نسلكه بكل مطباته .. أمواج تأتي بلحظات تلو اللحظات.. لتصطدم .. بجدار حياتنا ..أدعوكم من خلال .. كاميــرا الحيــاة .. أو حياة الكاميرا ..! قبل أن نبدأ لحظاتنا تأمل كثيراً كل لحظة ..

و اشعر بها .. ومررها من داخلك .. ولنبدأ بلحظة نحتاج إليها دائماً .. لحظة نغمض فيها أعيننا ..ونتأمل ..

إنــها .. لحظة تأمـــل هل واجهت تلك البقايا يوماً ؟! هل تأملت يوماً حالتلك البقايا .. قبل أن تصبح بقايا ؟! ولكن .. هل علمت أنك ستكون بقايا أخرى ؟! لتعلم بعدها .. أنك مجرد بقايا .. تنظر إلى بقايا ..! لتتأمل .. في حالنا ..! وكيف كانت .. وكيف أصبحت ..!

وبعد أن تنتهى من لحظة تأملك ..عد إلى الخلف قليلاً .. إلى .. لحظة ضعفك ..! لحظة مرت وتمر بنا جميعاً …تنكسر فيها أرواحنا .. تتمزق مشاعرنا .. ونصبح كطير تائه وسط السماء!يبحث عن بيت يحمله الهواء! إنه ضعفنا البشرى ..! ضعف يمررنا إلى لحظة أخرى .. وانكسار آخر ..! ليعبر بنا إلى .. لحظة اليأس ..! لتتوقف حياتنا ..ويصبح الزمن جداراً أصم .. والمكان بلا مكان! لحظة نعلن بها أننا انتهينا ..أننا انكسرنا .. أننا لم نعد نحن! نشعر بعدها أن اللحظة الأخيرة

قادمة … أنها ..لحظة النهاية ..! لحظة نتاج ما سبقها من لحظات .. لحظة تولد من بين لحظات الظلام واليأس .. لتعلن إستسلامك إلى سكين الحياة .. لتغمض عينيك ..وتنتظر حافة السكين .. وتعلن أنك كنت تحتاج لحظة لم تجدها .. كنت تتمنى لحظة … لحظة حنـــان ..! لتذكرك بأيامك الماضية تتمنى أن تشعر من جديد بكف فوق خديك ليهدئ من أمواج القلق والخوف داخلك باحثاً عن كلماتت جذبك من بحر رمال عذابك ..

هل تشبّعت يأساً ؟ هل تشبّعت إحباطاً ؟ هل ضاعت كل لحظاتك؟ لا لم تنته لحظاتك بعد ولن تنتهى .. لأنك تحتاج إلى لحظة خاصة لحظة يُعرف عندها الرجال..!

إنها …. إغضب .. إصرخ .. كن ثائراً إغضب على وهنك .. على ضعفك .. على يأسك .. إصرخ فى وجه الحياة .. فى وجه الإنكسار .. أعلنها ثورة بين جنباتك وإنطلق ..

إنطلق إلى … فوسط الأمواج العاتية .. و وسط أحجار حملتها الصدور .. وسط أعاصير .. براكين .. آلام

..وسط الصراخ .. تجدها! لحظة الصمود ..! كن صامداً ثابتاً أمام القيود .. تحمَّل بشرفٍ ألم الرجال .. اجعل لتلك اللحظة ثمناً بحياتك .. اجعلها جسراً إلى ..لتتشبّث

.. تشبّث بإيمانك .. تشبّث بمبادئك .. بأهدافك .. كن قادراً ولاتضعف أو تبخل بكل ما فيك تشبّث بكلتا يديك .. بكلتا قدميك .. بكل جوارحك ..

إنها لحظتك الخاصة .. إملكها ..! واعبر إلى … لتشرق شمس حياتك من جديد لترى ضوءاً يبدد ظلاماً ملأ القلوب ينشر حياة وسط غيوم الموت عندها قف قليلاً .. وانظر إلى الشروق .. وابدا نهارك بالابتسامة.

علاء ياسين