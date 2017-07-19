مصدر أمني لـ (الزمان): مصر تتوسط لتبادل الأسرى مع إسرائيل بطلب من حماس

رابطة العالم الإسلامي تدين إغلاق الأقصى

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

القاهرة – مصطفى عمارة

أدانت رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين المنبثقة عنها إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى في وجوه المصلين. ونقل بيان تلقته(الزمان) امس عنهما قولهما أن (هذا الإجراء يمس قدسية المسجد الأقصى والشعور الإسلامي العام)، واصفاً إياه بأنه (يستهدف الحريات الدينية في حقها المشروع).ورأى البيان أن (هذا العمل من شأنه إعاقة جهود ومساعي السلام)، داعياً الهيئات والمنظمات واللجان الدولية ذات الصلة إلى (الوقوف بحزم إزاء هذا العدوان)، محذراً من (عواقبه على السلام).

تدخل دولي

وفي شأن متصل، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله امس إلى تدخل دولي لوقف اعتداء إسرائيل على المسجد الأقصى. وحمّل الحمد الله في كلمة له في بداية اجتماع حكومته الأسبوعي في رام الله، الحكومة الإسرائيلية (بوصفها القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى ومحاولات تهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية وطمس هويتها العربية الفلسطينية)، داعيًا المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية الى (تحمل مسؤولياتها لمنع اعتداءات حكومة الاحتلال على المسجد الأقصى وتأمين حماية دولية لشعبنا ومقدساتنا ووقف إجراءات الاحتلال التي تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية).

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ (الزمان )ان مصر تتوسط حالياً لعقد صفقة تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل بناء على طلب حماس وان الصفقة تتضمن الافراج عن مئات الاسرى فى السجون الاسرائيلية مقابل الافراج عن جنديين اسرائيليين لدى حركة حماس ،واضاف المصدر ان (هناك عقبات فى تلك الصفقة حيث تسعى اسرائيل الى تخفيض عدد الاسرى الذين تطلب حماس الافراج عنهم فضلا عن اعتراضها على بعض الأسماء) .

وتوقع المصدر ان (تنجح مصر في وساطتها خاصة بعد تدخل القيادي المفصول محمد دحلان فى اتمام تلك الصفقة والذى يسعى ان يكون له دور في ادارة القطاع خلال المرحلة المقبلة)، ياتي هذا فى الوقت الذي يواصل فيه وفد حركة الجهاد الاسلامي والذي يضم رمضان الشلح ونائبة زياد نخالة مباحثاته مع المسؤوليين فى المخابرات المصرية. وفي تصريحات خاصة لـ (الزمان) اكد داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد تعزيز الامن على الحدود لمنع عمليات التسلل وملف المصالحة .على صعيد سياسي مصري ، فانه اكد عدم افصاح الفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق عن نيته للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة الا ان مصدرا مقربا منه كشف عن قيامه بزيارة واشنطن والتقائه فى البيت الابيض بالرئيس دونالد ترامب بعد رحلة علاجية الى باريس، حيث بحث الطرفان المستقبل السياسي فى مصر.

فيما كشفت مصادر سياسية ان عنان يجري اتصالات مع مختلف القوى بمصر وعلى راسها الاخوان لمعرفة موقفهم فى حالة ترشحه للرئاسة فى السياق ذاته فجر هيثم الخطيب منسق ائتلاف شباب الثورة والمعروف بقربة من المجلس العسكري فى تصريحات خاصة ان اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري السابق التقى مؤخرا بوزير سابق فى جبهة الانقاذ واخبره ان المجلس العسكري يجهز عنان لانتخابات الرئاسة القادمة في المقابل طرحت قوى سياسية معارضة اسم السفير مرزوق القيادى بتيار الكرامة مرشحا توافقيا للقوى المدنية في انتخابات الرئاسة القادمة وفي تصريحات خاصة قال يحى قزاز القيادي السابق بحركة كفاية ان السفير معصوم شخصية فريدة ويمتلك من المؤهلات التى تمكنه من توحيد القوى السياسية لانه رجل مواقف يجمع بين العسكرية والعمل السياسي .فى الوقت نفسه اعلن النائب البرلماني السابق نيته فى الترشح لانتخابات الرئاسه القادمة رغم علمه ان الانتخابات القادمه سوف يتم تزويرها الا ان المناخ الحالي الذى تعاني منه مصر من فساد سياسي واقتصادي وغياب حرية الرأي يفرض على كل مصري وطني التحرك لتغيير هذا الواقع والذى يهدد مصر بافدح الاخطار. ومع بدء قيام معارضي الرئيس بتنظيم صفوفهم لخوض الانتخابات القادمة قال الخبير السياسي عبد السلام النويري استاذ العلوم السياسية ان الدولة سوف تلجأ الى عدد من الاجراءات لضمان فوز السيسي في الانتخابات القادمة منها تشويه صورة اي مرشح قوى واختيار منافس كومبارس او تأجيل الانتخابات الرئاسية بدعوى فى حالة تعدد العمليات الارهابية بدعوى عدم وجود المناخ الملائم لاجراء تلك الانتخابات .