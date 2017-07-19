الأنواء تتوقع إستمرار إرتفاع الحرارة فوق معدلاتها

أطباء: سخونة الجو وراء بعض الأمراض الجلدية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تستمر على اجواء العراق تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون طقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحواً حاراً، مع بعض السحب، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 51 مئوية، فيما عد أطباء الامراض الجلدية ان ارتفاع درجات الحرارة وراء بعض الامراض الجلدية التي تصيب الانسان في فصل الصيف حصرا. واكدت الهيئة في بيان تلقته ( الزمان ) أمس (استمرار تاثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون طقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحواً حاراً، مع بعض السحب، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 51 مئوية ) واضاف أن (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 51 والصغرى 29 درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا في الساعة تنشط خلال النهار الى 30-40كيلو مترا في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات). واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يتعمق على اجواء العراق ليكون الطقس يوم غد الجمعة في المناطق كافة صحوا حارا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الشمالية والوسطى وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية لليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا في الساعة ).

طقس صحو

وتابع ان (طقس السبت المقبل سيكون في المناطق كافة صحوا كما يتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية عن اليوم السابق مع عدم حدوث تغير في طقس الاحد المقبل بالمناطق كافة عن اليوم السابق عدا انخفاض قليل في درجات الحرارة). وبسبب وقوع اجواء العراق وعدد من الدول العربية تحت ظاهرة ما تعرف بـ(جمرة القيظ) التي دخلت مرحلتها ، في منطقة الشرق الأوسط، وهي ظاهرة موسمية تشهدها الأجواء المناخية في كل من العراق والكويت والسعودية وليبيا والجزائر ومناطق عربية أخرى، وهي المناطق الأكثر حرارة في فترة انتقالية مدتها 52 يوماً، تبدأ من منتصف تموز وتمتد حتى نهاية آب تبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها وتصل إلى 50 مئوية في الظل وتتجاوز 70 تحت أشعة الشمس ويرى اطباء الامراض الجلدية ان (الشمس تسبب الحروق في الجلد، في حين يعاني بعض الناس من ما يسمى أكزيما التماس إذا تعرضوا ولو لدقيقة واحدة لأشعة الشمس العالية، خاصة إذا وجدت على الجلد آثار لعطور أو ماكياج أو منظفات ومن المشاكل الجلدية الصيفية الأخرى ظهور الطفح الجلدي والإصابة بالأمراض الفطرية، التي تنتقل أنواع منها في المسابح العامة، بينما تحدث أنواع أخرى بسبب التعرق الشديد).واضافوا ان ( فصل الصيف يأتي و معه أمراض مختلفة، منها ما يصيب الجهاز الهضمي، وأخرى الجهاز العصبي ومراكز التحكم في الحرارة، وثالثة تصيب الجلد فتتسبب في مشكلات جلدية مزعجة وتعد الأمراض الجلدية المرتبطة بأشعة الشمس والحرارة والعرق من أكثر الأمراض، في هذا الفصل، إحراجا وإزعاجا بالنسبة للأطفال الصغار وكبار الســـــــــن، وكذلك الطبقة الكادحة من الشباب كما أن مشكلات البشرة عند النساء تشكل نسبة كبيرة من بين المترددين على عيادات الأمراض الجلدية صيفا) واوضح الاطباء ان ( هناك بعض العوامل في الصيف تؤدي إلى ظهور الأمراض الجلدية الصيفية، أو تزيد من حدة تلك الأمراض من بينها زيادة حرارة الجو، وزيادة الرطوبة، وكثرة التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة، خاصة في الفترة من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا وأهم المشاكل الجلدية التي تحدث في فصل الصيف هي حروق الشمس وتبدأ بظهور احـــــــمرار في الجلد، وبعد ذلك تورم بسيط مصحوب بحرقة، ثم تحدث فقاعات مائية صغيرة أو كبيرة حسب مدة التعرض للشمس، وحسب درجة الحرق الذي يحدده لون البشرة، فالبشرة البيضاء تكون أكثر عرضـــــــــة لحروق الشمس ).

التعرض للشمس

وتابعوا ان ( هناك بعض الأشخاص يعانون من إكزيما التماس إذا تعرضوا ولو لدقيقة واحدة لأشعة الشمس العالية، خاصة إذا كان الجلد المعرض للشمس عليه آثار عطور أو ماكياج أو منظفات وتبدأ الحالة بحكة شديدة ورشح مائي وتظهر أرتيكاريا الشمس على صورة تدرنات، مع حكة في الأماكن المعرضة للشمس ومن صور إكزيما الشمس الأخرى الطفح الضوئي، ويكون غالبا على شكل بثور مائية ودرنات جلدية مصحوبة بحكة).