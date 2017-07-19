الرصافة توعز بنشر سيارات الإسعاف في مناطق أطراف بغداد

فريق طبي يستأصل سرطان البروستات وينقذ حياة إمرأة

بغداد – قصي منذر

نجح فريق طبي في مدينة الامامين الكاظمين الطبية التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ في اجراء عملية جراحية لمريض يبلغ من العمر 62 عاما، فيما اوعزت دائرة صحة بغداد الرصافة بنشر سيارات اسعاف في مناطق اطراف بغداد . وقال رئيس الفريق علاء الكواز في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقا طبيا نجح بأجراء عملية جراحية لمريض يعاني سرطان البروستات الذي تسبب باحتباس الأدرار)، مشيرا الى ان (المريض يعاني ايضا من شلل نصف الحجاب الحاجز مما جعل عملية التخدير صعبة نسبياً)، واضاف انه (تم رفع سرطان البروستات جذرياً والمريض يتمتع بصحة جيدة). من جانب اخر اجرى فريق اخر عملية لرفع ورم من الغدة النكافية اليسرى لمريض يبلغ من العمر 38 عاما. وانقذ فريق طبي في مستشفى المحمودية العام التابع للدائرة ذاتها حياة مريضة في العقد الثاني من العمر تعاني من نزف داخل البطن . ونقل البيان عن اختصاص النسائية والتوليد أحلام عبد الحسين الطائي القول إن (امرأة في العقد الثاني من العمر تعاني من الآلام في منطقة البطن مع فقدان الوعي لاسيما وان حالتها بحسب تشخيص طبيب الباطنية والسونار توضح وجود سوائل داخل البطن)، مؤكدة انه (وبعد إجراء الكشف الطبي والتحاليل المختبرية اتضح إنها تعاني من نزف داخل البطن لوجود حمل خارج الرحم)، وتابعت الطائي إن (الفريق الطبي نجح في إجراء العملية وتمكن خلالها من إزالة الحمل خارج الرحم بعد التداخل الجراحي)، مشيرة إلى إن (المريضة تتمتع بحالة صحة جيدة). فيما تمكن فريق طبي في المركز العراقي لأمراض القلب التابع لدائرة مدينة الطب اجراء عملية لمريض يبلغ من العمر 60 عاما يعاني من فتحة بين الاذينين .

عملية جراحية

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقا طبيا تمكن من اجراء عملية جراحية لمريض يبلغ من العمر 60 عاما يعاني من من فتحة بين الاذينين)، واضاف ان (الفريق قام بسد الفتحة المذكورة بواسطة سدادة)، واوضح البيان ان (العملية تكللت بالنجاح والمريض بصحة جيدة). الى ذلك اوعزت دائرة صحة بغداد الرصافة بنشر سيارات اسعاف في مناطق اطراف العاصمة . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام الدائرة ا عبد الغني سعدون الساعدي خلال اجتماع مجلس الادارة القول ان (الدائرة ستنشر سيارات الاسعاف التابعة لها بالتنسيق مع مركز الاسعاف في وزارة الصحة والبيئة لرفد مناطق الاطراف بسيارات الاسعاف)، مشددا على (اهمية دعم مناطق الاطراف بالامكانيات كافة)، ووجه الساعدي مدير قسم الصحة العامة في الدائرة بشار عبد اللطيف الى (اجراء حملات طبية وصحية في مناطق الاطراف من اجل تقديم الخدمات الطبية والصحية)، من جانبه اكد عبد اللطيف ان (الدائرة قامت بحملة طبية وصحية في مناطق الاطراف من اجل تلقيح ومعالجة المواطنين في تلك المناطق).